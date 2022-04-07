Вест Хэм - Лион. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы на 07.04.2022 

Лига Европы, четвертьфинал, первый матч

7 апреля 2022. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” 22:00 “Лион”

Телетрансляция – Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Болельщики "Вест Хэма" мечтают о встрече с "Барселоной" в Лиге Европы, но на гранда мирового футбола недавний участник борьбы за выживание в АПЛ может выйти толко в полуфинале, если сможет пройти "Лион", а "Барса" - "Айнтрахт".

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Вест Хэм

"Вест Хэм" с первого тура серьезно относся к Лиге Европы и был в итоге вознагражден выходом в четвертьфинал, после победы над "Севильей" в прошлом раунде. Испанский клуб чаще, чем кто-либо в последние годы побеждал в ЛЕ, поэтому победа над ним для такого редкого участника еврокубков как "Вест Хэм" - это достижение.

"Вест Хэм" выиграл семь из девяти последних домашних матчей, в частности победив на своем поле "Эвертон" 2:1 в последнем туре АПЛ. Болельщики "хаммерс" долгое время были недовольны переездом на "Лондон Стэдиум", но в итоге бывший олимпийский стадион смог стать крепостью для "Вест Хэма". Каждый домашний матч "Вест Хэма" собирает почти 60000 фанов, атмосфера - великолепная. Именно поддержка трибуна во многом помогла "хаммерс" обыграть "Севилью" в овертайме (2:0).

Как веско отмечает Мойес, "Вест Хэму" нужно было отыгрываться во второй игре, и это подстегивало его команду. С "Лионом" его команда первый матч проведет на своем поле, и это будет вызов. "Хаммерс" придется балансировать между защитными действиями и стремлением забить. Выход "Лиона" в четвертьфинал во многом состоялся благодаря выездной победы над "Порту" (1:0) в первой игре.

Огбонна, как известно, вылетел до конца сезона, дисквалифицирован Лансини, Джонсон и Цоуфал - под вопросом.

Лион

Работа Петера Боса в "Лиона" оставляет противоречивые впечатления. С одной стороны "ткачи" практически лишились шансов пробиться в Лигу чемпионов через Лигу 1 (девятое место после 30 туров и отрыв в восемь очков до топ-3), с другой - "Лион" успешно выступает в Лиге Европы, не проиграв пока ни одного матча (шесть побед, две ничьи).

Последние три результата в чемпионате Франции - полная палитра результатов: поражение "Ренну" 2:4, ничья с "Реймсом" 0:0, победа над "Анже" 3:2. "Лион" нестабильный, но от команды Боса другого не ждешь. Коллективы нидерландского тренера всегда славились своей полной непредсказумостью.

Из-за повреждение матч против "Вест Хэма" может пропустить Токо-Экамби, Тете, по словам Боса, еще не готов играть 90 минут. Трамированы Какре и Шерки.

Статистика команд, цифры и факты

"Вест Хэм" забивал в 20 из 22 домашних матчей сезона 2021/22. Команда Мойеса не смогла поразить только ворота "Манчестер Сити" в Кубке лиги (0:0), и проиграла "Динамо" Загреб (0:1) в последнем туре группы ЛЕ, играя вторым составом.

"Лион" выиграл все четыре выездные в группе Лиги Европы 2021/22.

"Лиону" еще не удавалось побеждать в Лондоне (матчи против "Тоттенхэма" в 1967 и 2013 и "Арсенала" в 2001).

"Вест Хэм" выиграл семь из девяти последних домашних матчей во всех турнирах (одна ничья, одно поражение).

"Лиону" с января не удается сыграть два подряд матча на ноль.

Последние пять матчей Вест Хэма и Лиона

Вест Хэм

03.04 "Эвертон" 2:1 (АПЛ)

20.03 "Тоттенхэм" 1:3 (АПЛ)

17.03 "Севилья" 2:0 (Лига Европы)

13.03 "Астон Вилла" 2:1 (АПЛ)

10.03 "Севилья" 0:1 (Лига Европы)

Лион

03.04 "Анже" 3:2 (Лига 1)

20.03 "Реймс" 0:0 (Лига 1)

17.03 "Порту" 1:1 (Лига Европы)

13.03 "Ренн" 2:4 (Лига 1)

09.03 "Порту" 1:0 (Лига Европы)

Личные встречи

"Вест Хэм" и "Лион" ранее не встречались в еврокубках. "Лион" не выиграл три предудыщих своих матча против английских команд в Лондоне, "хаммерс" встречался с французским "Мецом" в финале Кубка Интертото-1999 и выиграл по сумме двух матчей (0:1, 3:1).

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Ориентировочные составы

"Вест Хэм": Ареоля - Фредерикс, Доусон, Зима, Крессуэлл - Соучек, Райс - Боуэн, Бенрахма, Форнальс - Антонио

"Лион": Лопеш - Эмерсон, Лукеба, Боатенг, Густо - Ндомбеле, Мендеш - Ауар, Пакета, Февр - Дембеле

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Вест Хэм – Лион от UA-Football

"Вест Хэм" считается небольшим фаворитом, но победить "Лион", для которого Лига Европы стала приоритетным турниром, "хаммерс" будет сложно. Сложно, но не невозможно. Учитывая, что команда Мойеса практически всегда забивает в домашних матчах, а "Лион" не проигрывает в Лиге Европы, можно предположить, что команды обменяются по голу. Прогноз - ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.