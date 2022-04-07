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Айнтрахт - Барселона. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги Европы на 7.04.2022

Лига Европы
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Возродившиеся из пепла каталонцы идут за трофеем

Айнтрахт - Барселона. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги Европы на 7.04.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mohammad Karamali/DeFodi Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. 1/4 финала, первый матч
7 апреля. Франкфурт. "Дойче Банк Парк"
"Айнтрахт" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Срджан Йованович (Сербия)
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Поединок слона и моськи - как в разрезе истории, так и прямо сейчас. "Барселона" провалила первую половину сезона и лишь поэтому оказалась в ЛЕ; с ее нынешней формой она бы легко претендовала на полуфинал ЛЧ.

На этом фоне "Айнтрахт" кажется маленьким и незначительным клубом - наверное, это его главный шанс завтра. Если "Барса" недооценит немцев - сенсация возможна; если подойдет к матчу с абсолютной концентрацией - ну, тогда мы увидим еще одно шоу от команды Хави. Сколько их уже было за последние два месяца?

"Айнтрахт"

Крепкий середняк Бундеслиги прорвался в 1/4 ЛЕ благодаря выстраданной победе над "Бетисом". Это было очень равное и увлекательное противостояние, исход которого решила ошибка вратаря испанцев на 121-й (!) минуте.

Вообще то "Орлы" - довольно открытая команда, в свою штрафную садятся не спешат. Их атака строится на флангах - Костич очень техничен и умеет удивить; Линдстрем быстрый и часто прорывается в лицевую. Центрфорвард - слабое звено. В защите выделяется монументальная фигура Хинтереггера - огромного, но при этом расторопливого защитника. Пока он на поле, навесы у "Барсы" не пройдут.

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Проблема "Айнтрахта" в двух вещах. Во-первых, форма - у него только 1 победа в 7 матчах последних домашних матчах. То есть, фактор трибун бесполезен. Ну, а во-вторых, против нынешней "Барсы" эффективнее всего "автобус", а "Орлы" - команда "играющая". После 28 туров их разница голов 39-38. В ЛЕ команда Оливера Гласнера пропускала в 8 матчах из 9. С "Кулес" они или сломают себя и сыграют а-ля Симеоне, или… разгромно проиграют.

"Барселона"

Про "Барсу" за последний месяц уже написали столько всего хорошего, что и добавить нечего. Просто факт: команда не проигрывает уже 13 матчей кряду, причем 8 из 9 последних встреч во всех турнирах она выиграла.

Тяжелее всего "Кулес" даются автобусы. Оно и понятно - поди пробей 11 человек, которые столпились на пятачке у ворот. Тем не менее, и это у Хави начинает работать. "Галатасарай" в Стамбуле не устоял (2:1), а на выходных была бита еще и ультразащитная "Севилья" (1:0). Об открытом футболе с "Барсой" уже и речь не идет. Можете спросить у "Реала", он в Класико попробовал.

Во Франкфурт каталонцы едут за победой, но, конечно, это будет сложнее, чем в Ла Лиге - просто потому, что это плей-офф. Придется расшатывать, вкладываться в единоборства, прессинг. Ну, и еще реализация нужна, а то Ферран Торрес что-то во вратарей попадает чаще, чем по углам, оставляя всю бомбардирскую нагрузку хавбекам и Обамеянгу. Пора бы это исправить.

"Айнтрахт" - "Барселона": статистика личных встреч

Вы же не удивитесь, узнав, что никогда ранее команды между собой не встречались, правда?

"Айнтрахт" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Айнтрахта"

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Последние матчи "Барселоны"

Айнтрахт - Барселона. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги Европы на 7.04.2022 - изображение 2

Ориентировочные составы

У немцев нет ни единого выбывшего игрока, который бы претендовал на место в старте.

У "Барселоны" в лазарете все еще Серхи Роберто, Фати и Люк де Йонг, а Дани Алвес не заявлен на ЛЕ. Выбирать Хави есть из кого, так что это вообще не проблемы.

"Айнтрахт": Трапп - Тута, Хинтереггер, Ндика - Кнауфф, Якич, Соу, Костич - Линдстрем, Борре, Камада

"Барселона": тер Штеген - Дест, Араухо, Пике, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Педри - Дембеле, Обамеянг, Ферран Торрес

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"Айнтрахт" - "Барселона": ставки и коэффициенты

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"Айнтрахт" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

У "Айнтрахта" было бы больше шансов, играй он в "катеначчо", но это не его футбол. Даже если "Орлы" попытаются - без практики не факт, что сработает. Посему поставим на победу "Барсы", которой очень нужен хоть какой-то трофей - БК предлагают это событие с коэффициентами от 1,7.

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В статье: Барселона Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Прогнозы
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