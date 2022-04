Айнтрахт - Барселона. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги Европы на 7.04.2022

Поединок слона и моськи - как в разрезе истории, так и прямо сейчас. "Барселона" провалила первую половину сезона и лишь поэтому оказалась в ЛЕ; с ее нынешней формой она бы легко претендовала на полуфинал ЛЧ.

На этом фоне "Айнтрахт" кажется маленьким и незначительным клубом - наверное, это его главный шанс завтра. Если "Барса" недооценит немцев - сенсация возможна; если подойдет к матчу с абсолютной концентрацией - ну, тогда мы увидим еще одно шоу от команды Хави. Сколько их уже было за последние два месяца?

Крепкий середняк Бундеслиги прорвался в 1/4 ЛЕ благодаря выстраданной победе над "Бетисом". Это было очень равное и увлекательное противостояние, исход которого решила ошибка вратаря испанцев на 121-й (!) минуте.

Вообще то "Орлы" - довольно открытая команда, в свою штрафную садятся не спешат. Их атака строится на флангах - Костич очень техничен и умеет удивить; Линдстрем быстрый и часто прорывается в лицевую. Центрфорвард - слабое звено. В защите выделяется монументальная фигура Хинтереггера - огромного, но при этом расторопливого защитника. Пока он на поле, навесы у "Барсы" не пройдут.

Проблема "Айнтрахта" в двух вещах. Во-первых, форма - у него только 1 победа в 7 матчах последних домашних матчах. То есть, фактор трибун бесполезен. Ну, а во-вторых, против нынешней "Барсы" эффективнее всего "автобус", а "Орлы" - команда "играющая". После 28 туров их разница голов 39-38. В ЛЕ команда Оливера Гласнера пропускала в 8 матчах из 9. С "Кулес" они или сломают себя и сыграют а-ля Симеоне, или… разгромно проиграют.

Про "Барсу" за последний месяц уже написали столько всего хорошего, что и добавить нечего. Просто факт: команда не проигрывает уже 13 матчей кряду, причем 8 из 9 последних встреч во всех турнирах она выиграла.

Тяжелее всего "Кулес" даются автобусы. Оно и понятно - поди пробей 11 человек, которые столпились на пятачке у ворот. Тем не менее, и это у Хави начинает работать. "Галатасарай" в Стамбуле не устоял (2:1), а на выходных была бита еще и ультразащитная "Севилья" (1:0). Об открытом футболе с "Барсой" уже и речь не идет. Можете спросить у "Реала", он в Класико попробовал.

How the La Liga table would look if it began when Barcelona hired Xavi



Real Madrid 18 played 42 points

Barcelona 17 played 40 points

Betis 18 played 35 points

Atletico 18 played 34 points

Sevilla 18 played 30 points pic.twitter.com/IBQ4EWpsnb