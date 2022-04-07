Айнтрахт - Барселона. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги Европы на 7.04.2022

Лига Европы. 1/4 финала, первый матч

7 апреля. Франкфурт. "Дойче Банк Парк"

"Айнтрахт" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Поединок слона и моськи - как в разрезе истории, так и прямо сейчас. "Барселона" провалила первую половину сезона и лишь поэтому оказалась в ЛЕ; с ее нынешней формой она бы легко претендовала на полуфинал ЛЧ.

На этом фоне "Айнтрахт" кажется маленьким и незначительным клубом - наверное, это его главный шанс завтра. Если "Барса" недооценит немцев - сенсация возможна; если подойдет к матчу с абсолютной концентрацией - ну, тогда мы увидим еще одно шоу от команды Хави. Сколько их уже было за последние два месяца?

"Айнтрахт"

Крепкий середняк Бундеслиги прорвался в 1/4 ЛЕ благодаря выстраданной победе над "Бетисом". Это было очень равное и увлекательное противостояние, исход которого решила ошибка вратаря испанцев на 121-й (!) минуте.

Вообще то "Орлы" - довольно открытая команда, в свою штрафную садятся не спешат. Их атака строится на флангах - Костич очень техничен и умеет удивить; Линдстрем быстрый и часто прорывается в лицевую. Центрфорвард - слабое звено. В защите выделяется монументальная фигура Хинтереггера - огромного, но при этом расторопливого защитника. Пока он на поле, навесы у "Барсы" не пройдут.

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Проблема "Айнтрахта" в двух вещах. Во-первых, форма - у него только 1 победа в 7 матчах последних домашних матчах. То есть, фактор трибун бесполезен. Ну, а во-вторых, против нынешней "Барсы" эффективнее всего "автобус", а "Орлы" - команда "играющая". После 28 туров их разница голов 39-38. В ЛЕ команда Оливера Гласнера пропускала в 8 матчах из 9. С "Кулес" они или сломают себя и сыграют а-ля Симеоне, или… разгромно проиграют.

"Барселона"

Про "Барсу" за последний месяц уже написали столько всего хорошего, что и добавить нечего. Просто факт: команда не проигрывает уже 13 матчей кряду, причем 8 из 9 последних встреч во всех турнирах она выиграла.

Тяжелее всего "Кулес" даются автобусы. Оно и понятно - поди пробей 11 человек, которые столпились на пятачке у ворот. Тем не менее, и это у Хави начинает работать. "Галатасарай" в Стамбуле не устоял (2:1), а на выходных была бита еще и ультразащитная "Севилья" (1:0). Об открытом футболе с "Барсой" уже и речь не идет. Можете спросить у "Реала", он в Класико попробовал.

How the La Liga table would look if it began when Barcelona hired Xavi



Real Madrid 18 played 42 points

Barcelona 17 played 40 points

Betis 18 played 35 points

Atletico 18 played 34 points

Sevilla 18 played 30 points pic.twitter.com/IBQ4EWpsnb — The Football Index ???? (@TheFootballInd) April 6, 2022

Во Франкфурт каталонцы едут за победой, но, конечно, это будет сложнее, чем в Ла Лиге - просто потому, что это плей-офф. Придется расшатывать, вкладываться в единоборства, прессинг. Ну, и еще реализация нужна, а то Ферран Торрес что-то во вратарей попадает чаще, чем по углам, оставляя всю бомбардирскую нагрузку хавбекам и Обамеянгу. Пора бы это исправить.

"Айнтрахт" - "Барселона": статистика личных встреч

Вы же не удивитесь, узнав, что никогда ранее команды между собой не встречались, правда?

"Айнтрахт" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Айнтрахта"

Последние матчи "Барселоны"

Ориентировочные составы

У немцев нет ни единого выбывшего игрока, который бы претендовал на место в старте.

У "Барселоны" в лазарете все еще Серхи Роберто, Фати и Люк де Йонг, а Дани Алвес не заявлен на ЛЕ. Выбирать Хави есть из кого, так что это вообще не проблемы.

"Айнтрахт": Трапп - Тута, Хинтереггер, Ндика - Кнауфф, Якич, Соу, Костич - Линдстрем, Борре, Камада

"Барселона": тер Штеген - Дест, Араухо, Пике, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Педри - Дембеле, Обамеянг, Ферран Торрес

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"Айнтрахт" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Айнтрахт" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

У "Айнтрахта" было бы больше шансов, играй он в "катеначчо", но это не его футбол. Даже если "Орлы" попытаются - без практики не факт, что сработает. Посему поставим на победу "Барсы", которой очень нужен хоть какой-то трофей - БК предлагают это событие с коэффициентами от 1,7.