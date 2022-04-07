РБ Лейпциг - Аталанта. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги Европы на 7.04.2022

Вряд ли "Аталанта" пробьется в Лигу Чемпионов через Серию А в четвертый раз подряд. Tutto Atalanta прав, когда заявляет, что ее последний поезд в ЛЧ проходит через Лейпциг. То есть через Лигу Европы. Это признают и тренер Джан Пьеро Гасперини, и другие СМИ. А как раз на ЛЕ команда настроена серьезно, играет здесь очень хорошо. У "Лейпцига" ситуация иная. Он играет в трех турнирах, и во всех в отличной форме. Означает ли это, что он фаворит? Или же что его внимание будет отвлечено?

7 апреля. 19:45. Лига Европы. Четвертьфинал. Первый матч

Лейпциг. "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" - "Аталанта"

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Десять очков и восемь забитых мячей в последних десяти турах лиги, лишь седьмое место, 1:3 дома от "Наполи" в критически важном матче - такие последние показатели, похоже, уже безнадежно отдалили "Аталанту" от борьбы за Лигу Чемпионов. Она просто слишком неорганизованна и заторможенна, беспомощна в позиционной атаке, грубо ошибается, засыпает в центре обороны. Гасперини либо обвиняет арбитров, либо заявляет, что команда играет отлично (как против "Наполи"), но это никого не обманывает.

Впрочем, в Лиге Европы, где против нее не слишком закрываются, где ее не слишком знают, все иначе. В четырех матчах одержаны четыре победы и забиты девять мячей. Причем в двух гостевых она не пропускала. Умение "Богини" играть в гостях, как и две победы над леверкузенским "Байером" (который сейчас выше "Лейпцига" в Бундеслиге), отмечал и наставник "Ред Булл" Доменико Тедеско. В этих дуэлях итальянцы переживали и равные таймы, и тайм полного доминирования, и "автобуса". И все прошли с честью.

С командой Тедеско все яснее. Специалист, учившийся на одних тренерских курсах с Юлианом Нагельсманном и получавший на них лучшие оценки, пришел в бывшую команду Нагельсманна в декабре и вытащил ее с 11-го места в лиге на четвертое. Фундаментально важное, поскольку ведет в Лигу Чемпионов. Набрав там 26 очков из последних 33-ех возможных с 31-им забитым мячом. Также вывел в полуфинал Кубка. А в Лиге Европы прошел "Реал Сосьедад" с 3:1 в гостях после 2:2 дома. Впечатляет.

В 1/8 финала РБ получил отдых благодаря исключению бывшего клуба Тедеско - московского "Спартака".

Какой будет игра? Обещает быть очень быстрой и яркой. Хотя оба тренера заявляют, что речь лишь о первом матче из двух и прямо призывают к спокойствию и осторожности. А скорость вполне может привести к поспешности и к плохим последним пасам и ударам. Кроме того, обе команды сейчас гораздо лучше действуют в стиле "перехват-контратака". Так "Лейпциг" в субботу разгромил "Боруссию" в Дортмунде - 4:1. Позиционную, владение мячом, не очень ищут. Значит, будут играть в "кошки-мышки".

Следует отметить, что "Аталанта" и вправду выиграла два своих последних Еврокубковых гостевых матча. Но до этого не выиграла четыре подряд. А "Лейпциг" на данный момент не выиграл дома три подряд во всех турнирах.

Кадры

"Аталанта" не может рассчитывать на защитников Толоя, Джимсити и Меле. Демираль не в лучшей физической форме. Так что придется бросить в бой 18-летнего Скальвини. Как раз Тедеско очень хвалил его, заявляя, что играет так, будто провел уже 50 матчей на высшем уровне. Но на самом деле ошибок хватает. В воротах останется критикуемый и ошибающийся в лиге, но спасающий в Лиге Европы Муссо. А в атаке с Коопмейнерсом и Малиновским должен появиться Бога, а не Муриэль, который не в форме.

Руслан как раз в этом турнире в отличной форме. Три гола и два ассиста в четырех матчах. Здесь он выглядит настоящим лидером, чего команде не хватает в лиге.

"Лейпциг" играет по точно той же тактической схеме 3-4-1-2. В атаке обычно играют Андре Силва и Нкунку, но первого Тедеско раскритиковал за игру в Дортмунде, вспомнив о варианте Эмиля Форсберга. А вот второго лишь хвалят. Взрывной форвард выдал в Дортмунде 1+2 и наверняка станет одним из следующих крупных трансферов в Европе. Также на "Сигнал Идуна" отлично отыграл опорник Лаймер (дубль), забил и Дани Ольмо, находящий форму.

Беньямин Хенрихс оправился от травмы и возвращается на позицию правого латераля.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Симакан, Орбан, Гвардиол, Хенрихс, Лаймер, Кампль, Анхелиньо, Ольмо, Нкунку, Форсберг

"Аталанта": Муссо, Паломино, Скальвини, Демираль, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Дзаппакоста, Коопмейнерс, Малиновский, Бога

Прямая речь

Доменико Тедеско, главный тренер "РБ Лейпциг" : "Аталанта" - очень интенсивная, физически мощная, организованная, вариативная и агрессивная команда, ее игру лучше смотреть, чем анализировать статистику. В Лиге Европы они играют иначе. Они дважды победили "Байер", а это говорит о чем-то. Они отлично играют в гостях, побеждали в Ливерпуле, Амстердаме. Мы должны быть терпеливыми, не слишком голодными. Я родом из Калабрии и часто проводил там лето. Рад, что вернусь в Италию. Я постоянно слежу за итальянским футболом, рос на нем".

Джан Пьеро Гасперини, главный тренер "Аталанты" : "Второй матч будет более важным, чем первый. "Байер" и "Лейпциг" на том же уровне, но играют по-разному. Первые более открыты, а здесь может быть более плотная борьба. Мы отыграли один из лучших наших матчей против "Наполи". Мы точно не тяжелая ноша для Италии, мы хотим помочь ей набрать рейтинговые очки. Итальянская команда не выигрывала этот трофей с 1999-го года, так что не сказать, что мы чувствуем особое давление победить в турнире. После отмены гостевых голов разницы между гостевым и домашним матчами нет".



Петер Гулачи, "РБ Лейпциг" : "Мы существенно выросли как команда, ныне более качественны. Больше владеем мячом, лучше руководим игрой. Нужно оставаться сфокусированными все 180 минут и действовать умно. Они играют отлично в Европе. Обе команды играют по той же схеме. У них очень сильные латерали, агрессивные опорники. Я не вижу здесь фаворитов".

Ханс Хатебур, "Аталанта" : "Немецкие команды всегда хотят воспользоваться физической мощью, постоянно бегают. Наши латерали забивают и ассистируют гораздо меньше, чем в предыдущие сезоны. Постараемся вернуть прошлое. Арбитр этого матча тот же, что и был против "Валенсии" в Лиге Чемпионов два года назад, когда я сделал дубль. Посмотрим, была ли это его вина".

Прогноз: РБ Лейпциг - Аталанта 2:1

Гасперини напомнил, что в 2020-ом году команды были в двух минутах от встречи в полуфинале Лиги Чемпионов. Тогда "Аталанта" не удержала победу над "Пари Сен-Жермен". Однако сейчас они вылетeли из ЛЧ уже на групповой стадии. За что желают реабилитироваться. Более того, желают увенчать свою золотую эру трофеем. Это противостояние должнo стать украшением четвертьфиналов ЛЕ, а то и всех Еврокубков. Впрочем, возможны и обилие ошибок у ворот и излишняя осторожность. Потому не 3:2, а 2:1.

Авторы голов? Более чем логично поставить на Нкунку и Малиновского.