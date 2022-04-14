Рейнджерс – Брага. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы на 14.04.2022 

Лига Европы, четвертьфинал, ответный матч

Результат первого матча – 0:1

14 апреля 2022. Глазго, “Айброкс”

“Рейнджерс” 22:00 “Брага”

Телетрансляция – Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Рейнджерс" впервые за 14 лет вышел в четвертьфинал еврокубков, но останавливаться на достигнутом не намерен. Однако, чтобы пройти "Брагу" нужно отыграть дефицит в один гол - в первой игре португальский клуб сыграл лучше.

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Рейнджерс

Форвард "Рейнджерса" Альфредо Морелос вылетел до конца сезона, что серьезно бьет по амбициям "джерс" в Лиге Европы и шотландском Премьершипе. Перед первой игрой с "Брагой" команда Джованни ван Бронкхорста уступила "Селтику" 1:2 в Олд Фирм Дерби и уступает своему главному конкуренту уже шесть очков в турнирной таблице. Поражение "Браге" на выезде тоже было весьма безрадостным - португальцы могли забивать больше.

Но перед ответной "Джерс" немного смогли поднять себе настроение, разгромив третьий с конца "Сент-Миррен" (0:4). Ямайский форвард Кемар Руф оформил хет-трик. В Лиге Европы у 29-летнего форварда пока только один мяч. Время делать прорыв.

В Лиге Европы "Рейнджерс" выиграл четыре из шести матчей, проиграв только "Лиону" и не зря ван Бронкхорст говорит о важности домашних трибун. Также нидерландский тренер говорит об уверенности в своей команде и говорит, что они теперь "лучше понимают оппонента".

Помимо Морелоса, матч против "Браги" пропустит Янис Хаджи.

Брага

"Брага" уверенно занимает четвертое место в чемпионате Португалии. "Оружейники" выиграли три послених матча Примейры, обыграв в том числе и "Бенфику". Но прорваться в тройку "Браге" уже не удастся, ниже четвертого опустится тоже практически нет шансов. Лига Европы - главный турнир для "Браги" на данном этапе сезона.

Карлуш Карвальял говорит, что его команда не собирается "пересидеть" в Глазго и с первых минут постарается навязать "Джерс" свою игру. "У нас есть преимущество в один гол, но мы не будем ждать, собираемся играть активно и выиграть матч. Мы не будем подстраиваться под соперника. Совсем недавно мы выигрывали у "Спортинга", "Бенфики", "Порту" и мы никогда не отказывались от своей модели игры", - сказал тренер "Браги".

Матч против "Рейнджерса" пропустя Секуэйра и Фернандеш, но эти потери нельзя назвать существенными.

Статистика команд, цифры и факты

"Брага" выиграла семь из 11 последних матчей (три ничьи, одно поражение).

На выезде в Лиге Европы показатели португальской команды не совсем удачные - одна победа, ничья, три поражения.

В последних шести матчей "Браги" в Лиге Европы было не забито не больше двух мячей.

"Рейнджерс" выиграл четыре из шести домашних матчей Лиги Европы (одна ничья, одно поражение).

С 25 ноября по 17 марта "Рейнджерс" проиграл всего один раз в 25 матчах, но в последних пяти поединках "джерс" трижды уступали сопернику.

Последние пять матчей Рейнджерса и Браги

Рейнджерс

10.04 "Сент-Миррен" 4:0 (Премьершип)

07.04 "Брага" 0:1 (Лига Европы)

03.04 "Селтик" 1:2 (Премьершип)

20.03 "Данди" 2:1 (Премьершип)

17.03 "Црвена Звезда" 1:2 (Премьершип)

Брага

10.04 "Визела" 1:0 (Примейра)

07.04 "Рейнджерс" 1:0 (Лига Европы)

01.04 "Бенфика" 3:2 (Примейра)

20.03 "Портимоненсе" 2:1 (Примейра)

17.03 "Монако" 1:1 (Лига Европы)

Личные встречи

"Рейнджерс" выиграла два матча с "Брагой" совсем недавно, в Лиге Европы 2019/20 (3:2, 1:0). Пока в одной игре португальцем удалось сделать реванш.

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Ориентировочные составы

"Рейнджерс": Макгрегор - Тавернье, Голдсон, Балогун, Бэсси - Джек, Дэвис - Рэмзи, Арибо, Кент - Руф

"Брага": Матеус - Коуто, Фабиано, Тормена, Кармо - Аль Мусрати, Медейрош, Андре Орта - Рикарду Орта, Абель Руис, Гомеш

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Рейнджерс – Брага от UA-Football

"Рейнджерс" можно назвать домашней командой, "Брагу" - точно не гостевой. Результативного футбола ждать не стоит. Потеря Морело. существенна, но у "Джерс" есть кому забивать и без колумбийца. "Браге" нужно лучше воспользоваться своими моментами в первой игре. Прогноз - победа "Рейнджерс" 1:0 в основное время и 2:0 в овертайме.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.