Барселона - Айнтрахт. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги Европы на 14.04.2022

Лига Европы. 1/4 финала, ответный матч

14 апреля. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Айнтрахт"

Арбитр: Артур Соареш Диаш

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Неделю назад "Барселона" провела худший матч за много недель, чудом избежав поражения во Франкфурте (1:1). По правде, "Айнтрахт" наиграл на 2:0 или 3:1, но плохая реализация и одна идеальная атака "Кулес" перевернули все.

Для немцев это плохая новость, ведь в первом матче "Барса" могла их недооценить - теперь этого не будет. Ну, и во-вторых, последнее поражение каталонцев в собственном логове датировано аж 4 декабря 2021 года - с тех пор 5 побед и 2 ничьи.

"Барселона"

"Барса" влюбила в себя вообще всех в феврале-марте, когда в одну калитку вынесла половину Ла Лиги, поглумившись даже над лидером "Реалом" (4:0). Последние матчи, однако, дают понять, что команда подустала.

Дело не только в тяжелом выезде во Франкфурт. После него была еще игра с "Леванте" (3:2), где у "Барсы" в нападении бегали только Дембеле и Педри; остальные еле ползли. Защита - мрак и ужас, отсюда и три пенальти за тайм. Да, Люк де Йонг в концовке выручил и принес три очка, но с реактивным "Айнтрахтом" так играть нельзя, иначе будет больно.

Luuk de Jong has 6 La Liga goals from 8 shots on target for Barcelona this season. pic.twitter.com/Yc2RwKF8WY — Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) April 10, 2022

Конечно, в "Барсе" после первого матча с немцами понимают степень опасности, но понимать и отреагировать - разные вещи. Завтра мы узнаем, сколько еще сил приберегли "Кулес" на остаток сезона? Это, наверное, единственная интрига. По составу и стилю у "Барсы" новостей не будет - даже ваша бабушка в курсе, как сыграет Хави.

"Айнтрахт"

У "Айнтрахта" серия из 6 кряду матчей без побед, но здесь и сейчас это мало что значит. "Вильярреал" в субботу проиграл одной из худших команд Примеры, а уже во вторник выбил из ЛЧ "Баварию".

"Айнтрахт" из того же теста - он тоже не боится чужих полей. В текущей ЛЕ у немцев 3 победы на выезде из 4. "Бетис" уже испытал это на себе - за 90 минут на "Бенито Вильямарин" "Орлы" ловили его на контратаках не менее 6-7 раз. Между тем, стиль севильцев очень даже похож на каталонский - те же затяжные комбинации и ставка на контроль мяча.

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"Барса", конечно, класснее, но Кнауфф, Камада, Линдстрем и другие уже показали неделю назад, что не боятся. В ответке для них не будет ничего нового - опять придется много бегать, отбирать и бежать вперед флангами. Немцам это под силу. Если "Барса" резко не вернется на уровень себя самой в Класико, бой будет жесткий.

"Барселона" - "Айнтрахт": статистика личных встреч

Текущий четвертьфинал Лиги Европы - первая в истории встреча между клубами, так что здесь пока разбирать нечего.

"Барселона" - "Айнтрахт": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Айнтрахта"

Ориентировочные составы

У "Барсы" дыра справа, где Дест травмирован, а Алвес не заявлен на ЛЕ. Скорее всего, позицию закроет Араухо. Также под вопросом Жерар Пике - пишут, что из-за повреждения в заявку он попадет, а вот в старт - нет.

У "Айнтрахта" дисквалифицирован один из трио основных центрбеков Тута, плюс под вопросом опорник Джибриль Соу - обе потери очень даже чувствительные.

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Ленгле, Эрик Гарсия, Альба - Педри, Бускетс, Френки де Йонг - Дембеле, Обамеянг, Ферран Торрес

"Айнтрахт": Трапп - Хасебе, Хинтереггер, Ндика - Кнауфф, Роде, Якич, Костич - Линдстрем, Борре, Камада

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"Барселона" - "Айнтрахт": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Айнтрахт": прогноз от UA-Футбол

У "Барсы" точно лучшее нападение в текущей ЛЕ и одной из лучших в Европе. Между тем, в обороне у Хави куча проблем - и кадровых, и позиционных, и каких угодно. Неделю назад "Айнтрахт" чудом не забил 2-3 гола.

Ставка тут напрашивается сама собой - выберем "обе забьют". БК предлагают это событие с коэффициентами 1,8-1,9.