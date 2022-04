Барселона - Айнтрахт. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги Европы на 14.04.2022

Неделю назад "Барселона" провела худший матч за много недель, чудом избежав поражения во Франкфурте (1:1). По правде, "Айнтрахт" наиграл на 2:0 или 3:1, но плохая реализация и одна идеальная атака "Кулес" перевернули все.

Для немцев это плохая новость, ведь в первом матче "Барса" могла их недооценить - теперь этого не будет. Ну, и во-вторых, последнее поражение каталонцев в собственном логове датировано аж 4 декабря 2021 года - с тех пор 5 побед и 2 ничьи.

"Барса" влюбила в себя вообще всех в феврале-марте, когда в одну калитку вынесла половину Ла Лиги, поглумившись даже над лидером "Реалом" (4:0). Последние матчи, однако, дают понять, что команда подустала.

Дело не только в тяжелом выезде во Франкфурт. После него была еще игра с "Леванте" (3:2), где у "Барсы" в нападении бегали только Дембеле и Педри; остальные еле ползли. Защита - мрак и ужас, отсюда и три пенальти за тайм. Да, Люк де Йонг в концовке выручил и принес три очка, но с реактивным "Айнтрахтом" так играть нельзя, иначе будет больно.

Luuk de Jong has 6 La Liga goals from 8 shots on target for Barcelona this season. pic.twitter.com/Yc2RwKF8WY