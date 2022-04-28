Вест Хэм - Айнтрахт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 28.04.2022

Уже сегодня состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы, в котором сойдутся лондонский "Вест Хэм" и франкфуртский "Айнтрахт". Матч пройдет на домашнем стадионе для клуба Андрея Ярмоленко. Вспомнив поединки четвертьфиналов, в которых обе команды отметились очень результативно и даже немного превзошли себя, можно не сомневаться, что нас ждет яркая и интересная игра.

Лига Европы, полуфинал, первый матч

28 апреля, 22:00. "Лондон Стэдиум"

Судья: Гёзубюйюк С. (Нидерланды)

Прямая трансляция: MEGOGO

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Вест Хэм

В последних матчах английского чемпионата "молотобойцы" не показывали чего-то запредельного. Можно сказать, что играли даже ниже привычного уровня. За пять поединков удалось лишь раз одержать победу, против "Эвертона" (2:1). Остальные игры были не столь удачными для Мойеса: здесь и ничья с "Бернли" (1:1), и проигрыш "Брентфорду" (0:2). Впрочем, это не мешает клубу занимать седьмое место в таблице с 52 очками, отставая от "Манчестер Юнайтед" всего на два пункта.

В это же время Лига Европы давалась лондонской команде куда легче. Фундамент к успеху в четвертьфинале был заложен еще в первом матче с "Лионом" (1:1), когда клуб Ярмоленко смог удержать ничью в меньшинстве. Затем, уже в ответной встрече, "Вест Хэму" удалось закатить в ворота соперника целых три мяча. Тогда отличились Боуэн, Райс и Доусон.

Если тренер "молотобойцев" опять сделает ставку на игру в короткий пас и быстрые атаки флангами, сегодня также можно ожидать позитивного для лондонцев исхода матча. К тому же, мы видим, что именно Лига Европы стала приоритетным турниром для Мойеса. В связи с этим сложно предположить, попедет ли в стартовый состав наш соотечественник Андрей Ярмоленко.

Ориентировочный состав: Фабьянски, Кресуэлл, Доусон, Джонсон, Масуаку, Нобл, Соучек, Цоуфал, Форналс, Боуэн, Бенрахма.

Айнтрахт

Немецкий клуб находится в похожем на "Вест Хэм" турнирном положении, когда проигрыши во внутреннем чемпионате компенсируются международным успехом. В последних 5-ти поединках Бундеслиги "орлы" не то, что не победили ни разу, так еще и дважды проиграли - "Фрайбургу" (1:2) и "Униону" (0:2). Такая неуверенная игра привела к 9-му месту в турнирной таблице и весьма туманным перспективам попадания в еврокубки.

В отличии от Бундеслиги, где в этом сезоне практически все потеряно, в Лиге Европы клуб Оливера Глазнера достиг весомых успехов. Как известно, "орлы" на стадии четвертьфинала смогли потеснить с турнира "Барселону". В первом поединке удалось добыть ничью (1:1), а уже во втором - застать клуб Хави врасплох и забить сразу три мяча (3:2). Также любопытно, что в обеих играх немцы получали красные карточки, но это никак не сказалось на результате.

В сегодняшнем матче "Айнтрахт" может ослабить отсутсвие сразу троих важных игроков: Обите Н'Дика, Кристиана Якича и Штефана Ильзанкера. Однако, выбив из турнира "Барселону", клуб будет очень мотивирован на успех и в полуфинальном матче.

Ориентировочный состав: Трапп, Туре, Хинтеррегер, Тута, Роде, Костич, Кнауфф, Камада, Линдстрем, Ахе, Борре.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

Обе команды показали высокий уровень игры на стадии четвертьфиналов. Однако, сопоставляя успехи клубов во внутренних чемпионатах, а также количество травмированных перед поединком у "Айнтрахта", можно предсказать победу именно лондонцев. Успех команды Мойеса является более системным и объяснимым, чем моментальный результат, продемонстрированный немцами. Однако, учитывая мощную атакующую линию соперника, "молотобойцы" должны быть готовы ко многим опасным моментам у своих ворот. Прогноз: победа "Вест Хэма", обе забьют.