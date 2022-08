Днепр-1 - АЕК Ларнака. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 18 августа 2022

Четыре из пяти украинских еврокубковых представителей этого сезона имеют за плечами свою историю в европейских состязаниях. "Динамо" и "Шахтер" в Европе играют по умолчанию, "Заря" в последние годы также редко выпадает из этой обоймы, в то время как "Ворскла" дважды запрыгивала в группу Лиги Европы. Теперь настала очередь дебютанта - "Днепра-1". О том, что потомку легендарного клуба по силам играть в еврокубках говорили давно, и их черед наступил в 2022-м году, и только после досрочно завершенного чемпионата.

Соперником команды Александра Кучера, который в еврокубках также дебютирует, пускай и в статусе тренера, будет кипрский "АЕК". Возможно, далеко не самый известный коллектив, однако со своим еврокубковым опытом, который может стать преимуществом в игре против украинской команды. Правда свои козыри есть и у днепрян.

Лига Европы, плей-офф отбора. 1-й матч

18 августа, Кошице, "Кошицкая футболовая арена"

Днепряне сильно изменились за последние шесть месяцев. Да, эта фраза применима ко всем украинским командам, однако к "Днепру-1" особенно. И не только из-за ухода легионеров и Игоря Йовичевича. Этим отечественного зрителя не удивишь. Куда больше поразил сменщик хорвата - Александр Кучер, покинувший "Металлист" и забравший в придачу с собой Евгения Красникова, который получил пост спортивного директора. Этот шаг был действительно неожиданным.

Новая политика уже дает свои плоды. Днепряне не просто усиливаются, они подписывают легионеров, что для теперешнего времени та еще роскошь. Помимо партии игроков из "Металлиста", а также подписания опытного Громова, состав клуба пополнили аргентинцы Бланко и Пурита, а также бразильцы Валеф и Брага. Согласитесь, чувствуется рука Евгения Красникова.

Правда далеко не факт, что многие иностранцы сыграют против "АЕКа" с первых минут. Все же большинство из них прибыло к середине, а то и к концу тренировочных сборов, а значит в физическом плане они отстают от украинцев. Предположим, что именно на отечественных игроков и сделает ставку Кучер, который предпочитает играть по схеме 4-2-3-1. Травмированных практически нет, а единственный вопрос вызывает Артем Довбик. На днях авторитетные инсайдеры писали о том, что форвард близок к трансферу в Италию. Но если он будет на месте, то будет и в составе "Днепра-1".

Ориентировочный состав: Юрчук - Лучкевич, Адамюк, Сваток, Бузанелло - Сарапий, Пихаленок - Назаренко, Когут, Громов - Довбик

В отличие от днепрян, клуб из Ларнаки уже имеет в этом сезоне несколько сыгранных игр. Да и весной кипрский коллектив также имел возможность играть в футбол, что может стать плюсом в физическом плане. Команда Хосе Луиса Ольтры вылетела из квалификации Лиги Чемпионов, лишь в серии пенальти уступив "Митьюлланду", а вот в третьем отборочном раунде ЛЕ "воины" сумели одолеть сербский "Партизан". Итого - четыре матча против крепких оппонентов и ноль поражений в основное время. И это лучшее доказательство опасности киприотов.

