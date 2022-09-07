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Фенербахче - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 08.09.2022
Фенербахче - Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 08.09.2022 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В этом сезоне "Динамо" уже встречалось с "Фенербахче". Перед теми матчами пессимистические ожидания основывались на фактах отсутствия игровой практики у киевлян, изменений в составе и невозможности играть дома. На этот раз отпадает фактор игрового ритма, но добавляются беспокойства по поводу психологического состояния коллектива и худшей в истории "Динамо" серии на старте сезона во внутренних соревнованиях.
В июле команда Мирчи Луческу смогла приятно удивить вопреки обстоятельствам и ожиданиям. Сможет ли повторить этот трюк теперь, в сентябре, в первом туре Лиги Европы 2022/23?
Лига Европы. Группа В
08.09.2022. Первый тур
Арбитр в поле – Тамаш Боднар (Венгрия)
"Фенербахче" (Стамбул, Турция) 19:45 "Динамо" (Киев, Украина)
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"Фенербахче"
"С каждой неделей "Фенербахче" становится сильнее", - примерно так характеризуют работу Жорже Жезуша в Стамбуле. Действительно, в начале сезона, когда были матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, португальский специалист только знакомился с материалом, с которым предстояло работать. Пришло немало новичков, некоторые футболисты ушли из команды, что размывало игровой рисунок "Фенербахче". Против организованного и сыгранного "Динамо" это имело очень важное значение.
После того поражения "канарейки" спокойно прошли квалификацию Лиги Европы, поочередно "прибив" "Словацко" и "Аустрию". Во внутреннем чемпионате не все идеально, но третье место после пяти туров с только трехочковым отставанием от лидера – точно не провал. Понемногу Жорже Жезуш находит себя на "Шюкру Сарачоглу", и очередной матч с "Динамо" – это возможность показать всем, что прогресс есть.
Перед первым июльским матчем квалификации Лиги чемпионов у "Фенербахче" было семь новичков. С тех пор добавилось еще. В частности, пришли известный нападающий Миши Батшуайи и защитник Луан Перес.
Серьезной потерей можно считать Ким Мин Дже, имеющего отличную прессу в "Наполи". В июле против "Динамо" он не играл. Также наконец-то ушел Марсель Тиссеран, который уже тогда сидел на чемоданах. В общей сложности состав "Фенербахче" едва ли не вдвое дороже состава "Динамо". Это один из факторов, почему турки – фавориты матча.
Несколько известных фамилий – вне заявки "Фенербахче" на Лигу Европы. В частности, Филипп Новак, Брума и Сердар Дурсун.
Ориентировочный состав: Алтай – Луан Перес, Аттила Салаи, Густаво Энрике – Кадиоглу, Крешпу, Арао, Юксек – Кахведжи, Жоао Педро, Кинг
"Динамо"
"Динамо" переживает сложнейший период в истории. Возможно, один из самых трудных. Команда впервые за время существования чемпионата Украины стартовала с двух поражений, в целом же имеет серию из четырех проигрышей подряд, во время которой пропустила одиннадцать мячей.
Это не фигурирует в СМИ, но неформально игроки жалуются на психологическую усталость от постоянных переездов и неопределенности будущего. Расшатывает равновесие в коллективе и ситуация с Цыганковым, которого не продали и который не хочет продлевать контракт. Пришли новички, один из которых заявлен на матч в Стамбуле (Владислав Кабаев). Но есть и потеря – травмированный Денис Попов.
У "Динамо" – положительная история противостояния с "Фенербахче", но способность придерживаться "традиций" сейчас вызывает сомнения. Не способствует психологическому равновесию и давление, вызываемое на команду. Как не крути, в Лиге Европы от "Динамо как от представителя первой корзины ожидают доминантных результатов. А после феерической победы "Шахтера" над "Лейпцигом" в Лиге чемпионов – и подавно. Мирчи Луческу не привыкать находиться под давлением, а вот готовы ли игроки?!
Ориентировочный состав: Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук, Буяльский – Цыганков, Кабаев – Беседин
"Фенербахче" – "Динамо". Статистика личных встреч
В шести официальных матчах "Динамо" ни разу не проиграло "Фенербахче". Великолепная статистика, которая имеет, впрочем, обратную сторону: она до предела разогревает реваншистские настроения у соперника. К тому же, речь идет не о каких-то забытых вехах истории, а о еще свежих в памяти матчах двухмесячной давности. Это поражение болезненно восприняли не только игроки и тренеры "Фенербахче", но и болельщики стамбульского клуба.
"Фенербахче" – "Динамо". Последние матчи команд
Нельзя сказать, что после неудачи в квалификации Лиги чемпионов "Фенербахче" безупречно двигается по сезону. Но результаты действительно неплохие: уверенный выход в группу Лиги чемпионов и борьба за топ-места в турецкой Суперлиге.
Было бы лучше, если бы не недавнее поражение в чемпионате от "Коньяспора". Оно не позволиоа "канарейкам" подойти к отчетному матчу с "Динамо" с безупречным бэкграундом.
У "Динамо" – все точно наоборот. После победы на "Фенербахче" был натужный проход "Штурма", а дальше – застой и падение. И не только на евроарене, где были два поражения от "Бенфики" в раунде плей-офф Лиги чемпионов, но и в УПЛ, что особенно шокировало болельщиков команды. Такого плохого старта сезона у киевлян еще не было.
"Фенербахче" – "Динамо". Турнирное положение команд
Перед первым туром – все в равном положении. Кроме "Динамо" и "Фенербахче", группа В представлена "Ренном" и АЭКом (Ларнака). Борьбу весной продолжат три из четырех команд. Победитель группы выйдет сразу в 1/8-ю Лиги Европы, второе место сыграет в раунде плей-офф (1/16-я) с третьим местом Лиги чемпионов. Третье место группы Лиги Европы переместится в раунд плей-офф Лиги конференций.
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|"Фенербахче"
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|АЕК (Ларнака)
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"Фенербахче" – "Динамо". Ставка и коэффициенты
"Фенербахче" – "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Фенербахче" 2:1. Будет очень сложно. Любой результат, кроме поражения, можно будет считать удачным для "Динамо", но злой соперник сделает все, чтобы отомстить за недавнюю обиду. Козырь "Динамо" в том, что снова будет возможность играть вторым номером, ожидать своего шанса на контратаках. Эта тактика уже срабатывала с "Фенербахче", но помним, как тогда везло киевлянам и какие чудеса творил Бущан. Вряд ли такое повторится снова.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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