Лацио - Фейеноорд. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 08.09.2022

В сезоне 2021/22 "Фейеноорд" впечатлил в Лиге Конференций. Он забил больше всех, в том числе 17 голов в семи матчах плей-офф. Остановившись лишь в финале против "Ромы". Однако у такого успеха есть цена, привычная для Нидерландов. Сегодня на поле имеют шанс выйти лишь три игрока из начинавших тот финал. "Лацио" же мало потерял, да и усилился. Правда, речь о составе, не добивавшемся в Еврокубках ничего. Сумеет ли он пройти путем римских соседей в другом турнире?

8 сентября. 22:00. Лига Европы. Группа F. Первый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Фейеноорд"

Главный арбитр: Рикардо Де Бургос (Испания)

Победитель берлинского "Униона", "Партизана", "Славии" (дважды), марсельского "Олимпика" летом продал или не выкупил практически всех своих лидеров. Хотя и набрал игроков из приличных клубов - "Аякса", "Севильи", "Фиорентины", "Герты". И начал сезон мощно. В пяти матчах лиги он набрал 13 очков с общей разницей мячей 14:5 и идет вторым, отставая от "Аякса" на два очка. Спортивный директор клуба Франк Арнесен на днях покинул свой пост, но проект продолжается.

В пятом туре лиги подопечные Арне Слота пропустили два мяча за первые 15 минут, но затем забили "Гоу Эхед Иглз" четыре и в итоге победили со счетом 4:3.

"Лацио" в предыдущем сезоне играл в Лиге Европы. Где в группе уступил "Галатасараю" и опередил тот же "Олимпик" и "Локомотив", а в плей-офф проиграл "Порту". За сезон до этого он и вовсе не вышел из группы с "Ренном", "Клужем" и "Селтиком". Его часто обвиняют в нежелании выкладываться, в недоборе очков для Таблицы Коэффициентов страны. Год назад Маурицио Сарри и вовсе жаловался, что состав команды не позволяет играть на два фронта, и Еврокубки страшно мешают игре в лиге.

Нынешним летом "орлы" наконец-то существенно усилили скамью запасных. Что, впрочем, не помогло им начать сезон мощно. Всего восемь очков в пяти первых турах Серии А, яркая победа над "Интером", но поражение дома от "Наполи" в последнем туре и до этого потеря победы над "Сампдорией" на 92-ой минуте. А главное - приближения к Сарризму, что на второй год уже ожидают увидеть, нет. По ударам по воротам в лиге он сейчас 19-ый, по владению мячом - 14-ый.

Клуб еще и начал крестовый поход против арбитров. Сарри заявил после "Наполи": "ВАР или не умеет работать, или другая, гораздо более беспокоящая вещь", за что КДК лиги уже открыл дело против него. Пресс-атташе клуба также выпустил заявление с серьезной критикой судейства. Не слишком ли отвлечет это от игры?

"Фейеноорд" любит доминировать и забивать, что мы видели и в предыдущем сезоне, и в этом. Разумеется, в гостях он будет играть осторожнее, но попытается создавать. Сарри говорит о технически талантливой команде с тремя левоногими атакующими полузащитниками. А действия "Лацио" предсказать трудно. В первых турах лиги от него видели совершенно разные виды выступлений.

На матче не будет болельщиков гостей из-за наказания за выходки в предыдущем гостевом матче в Еврокубках в Марселе.

Кадры

Сарри обещает ротацию состава. Прежде всего, отдых нужен капитану Чиро Иммобиле и не совсем здоровому центральному защитнику Алессио Романьоли. Без первого "Лацио" выглядит в разы слабее, но этим летом хотя бы купили 20-летнего форварда сборной Канчелльери. Педро с повреждением, поэтому на флангах начать матч должны Фелипе Андерсон и Дзакканьи. Возможно, на правом фланге обороны выйдет Хюсай, а не Лаццари, а в центре поля Маркос Антонио и Башич ожидают шанса.

Возможна также замена вратаря. Португалец Максимиано считался первым, но уже на шестой минуте первого матча лиги был удален с поля, и с тех пор играл Проведель.

Иммобиле не хватает одного гола для выхода на чистое первое место в реестре еврокубковых бомбардиров "Лацио". Сейчас у него 20. Как и у Симоне Индзаги. А еще одному из лидеров команды Сергею Милинковичу-Савичу - одной игры до трех сотен за клуб во всех турнирах.

"Фейеноорд" как раз вряд ли прибегнет к обширной ротации. В полузащите отмечаем нового капитана Кекчу, одного из трех, оставшихся с финала ЛК (также Траунер и вратарь Бейло) и Тимбера, наибольшее приобретение в истории клуба (7.4 миллиона евро). Бейло - первый вратарь сборной Нидерландов. Новый форвард Данило, перешедший свободным агентом из "Аякса", уже забил пять мячей. Травмированы крайние защитники Гертрюйда (играл в финале ЛК) и Лопес.

"Лацио": Максимиано, Хюсай, Патрик, Казале, Марушич, Башич, Маркос Антонио, Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Канчелльери, Дзакканьи

"Фейеноорд": Бейло, Педерсен, Траунер, Ханко, Бйоркан, Шимански, Тимбер, Кекчу, Валемарк, Данило, Дилросун

Прогноз: Лацио - Фейеноорд 1:1

Сарри называет первой целью выиграть группу и избежать плей-офф против команд, вылетевших из Лиги Чемпионов. Потому заявляет, что победа над "Фейеноордом" критически важна. Милинкович-Савич обещает настрой на матч: "Мы не можем дождаться начала". Но и Слот ожидает найти вдохновение в успехах предыдущего сезона и преуспеть в нынешнем. "Лацио" без ротации мог бы явно рассчитывать на юбилейную, сотую победу в Еврокубках. Может и сейчас, но шансы на нее ниже.