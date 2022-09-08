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Дебют Роналду в Лиге Европы? Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча на 08.09.2022
Поединок уровня Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы
Группа Е, первый тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Марко Ди Белло (Италия)
Прямая трансляция: Мегого
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
“Манкунианцы” и баски – это такие коллективы, которые в прошлом сезоне боролись за Лигу чемпионов, но во внутренних чемпионатах соответственно Англии и Испании были команды выше уровня. В то же время это не отменяет того факта, что эти команды уверенно могли бы соревноваться за плей-офф ЛЧ, выступая в самом престижном турнире Старого света, однако они играют там, где заслужили своим перфомансом раньше.
"Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия)
Лига Европы возвращается на "Олд Траффорд". В прошлом сезоне, когда "красные дьяволы" выступали в ЛЕ, они дошли до финала и там уступили "Вильярреалу". Также стоит отметить, что МЮ в трех последних кампаниях Лиги Европы финишировал евросезон минимум на стадии полуфинала и однажды завоевал трофей. Это не тот турнир, в котором хотят видеть команду болельщики (и Роналду), но тот, в котором “манкунианцы” довольно неплохо выступают.
Когда приходит новый тренер, то команда всегда переживает перемены. На старте текущего сезона это вылилось МЮ в два поражения подряд, после которых "красных дьяволов" уже заранее списали со счетов даже собственные болельщики с большим стажем. Однако тен Хаг пришел на "Олд Траффорд" работать и приносить результат. На данный момент он уже есть, ведь после двух проигрышей сразу команда одержала четыре победы. Причем "манкунианцы" победили "Ливерпуль" и "Арсенал". Реинкарнация на лицо.
Кадры хозяев
Главный вопрос: дебютирует Криштиану Роналду в Лиге Европы или не дебютирует? Он пока не частый гость в стартовом составе в АПЛ, так что достаточно логично было бы выпустить его именно в поединке еврокубка. А вот некоторые игроки сегодня точно на поле не выйдут. Речь идет о Вильямсе, Марсьяле и Пельистре. Ван-Биссака и ван де Бек под вопросом.
✊ Switching our focus to tomorrow's test ????????#MUFC || #UEL— Manchester United (@ManUtd) September 7, 2022
"Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян, Испания)
Для басков эта еврокампания станет четвертой подряд, которую команда начнет с группы Лиги Европы. В предыдущих трех "Реал Сосьедад" обязательно выходил в плей-офф, но всегда вылетал на стадии 1/16 финала. Пока во времена именно ЛЕ (не Кубка УЕФА) баски дальше не проходили.
В прошлом сезоне РС имел все шансы на зону Лиги чемпионов за несколько туров до завершения Ла Лиги, однако неудачный финиш первенства позволил занять только шестое место. В этом розыгрыше Примеры "Реал Сосьедад" стартовал с двух побед, поражения и одной ничьи. Причем проигрыш был от очень мощной сейчас "Барселоны", а ничья – с "Атлетико". Достаточно неплохие результаты, однако все равно сейчас только девятое место.
Кадры гостей
Недавно баски продали своего лучшего и самого дорогого игрока Александера Исаака, а на замену ему взяли Умара из Альмерии и снова арендовали Серлота в РБ Лейпциг. Эти двое нападающих готовы сегодня противостоять хозяевам, однако есть те, кто сегодня не сыграет. В их числе основные защитники Ле Норман и Рико, а также полузащитник Оярсабаль. Важные игроки для басков.
???? Welcome to Old Trafford ????⚪️????#UEL | #EuropaRS | #AurreraReala pic.twitter.com/bjd2LGjFYv— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 7, 2022
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Реала Сосьедад
Последние пять встреч хозяев
- 04.09. Манчестер Юнайтед – Арсенал 3:1 (АПЛ)
- 01.09. Лестер – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
- 27.08. Саутгемптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
- 22.08. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:1 (АПЛ)
- 13.08. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 03.09. Реал Сосьедад – Атлетико 1:1 (Ла Лига)
- 27.08. Эльче – Реал Сосьедад 0:1 (Ла Лига)
- 21.08. Реал Сосьедад – Барселона 1:4 (Ла Лига)
- 14.08. Кадис – Реал Сосьедад 0:1 (Ла Лига)
- 05.08. Атлетик – Реал Сосьедад 1:0 (ТМ)
Личные встречи между командами
Дважды пересекались пути коллективов: по разу в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В 2013 году "Манчестер Юнайтед" и "Реал Сосьедад" дважды сыграли в третьем и четвертом туре группы ЛЧ - тогда в противостояниях был забит всего один гол от "манкунианцев" на "Олд Траффорд" (тогда еще команды были в квартете с донецким “Шахтером").
Кроме этого, еще были поединки 1/16 финала Лиги Европы сезона 20/21 гг.. "Красные дьяволы" решили все еще в первом матче в Испании (4:0), а дома сдержали этот счет и прошли дальше (0:0).
Цифры и факты
- "Реал Сосьедад" еще голов "Манчестер Юнайтед" не забивал.
- Лишь однажды и последние 10 встреч МЮ проиграл дома – против “Брайтона”.
- В прошлом сезоне Ла Лиги баски в гостях забили больше, чем дома.
- "Реал Сосьедад" забивает уже девять раз подряд.
- МЮ пропустил дома в девяти последних встречах.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад от UA-Football
Поединок, к которому будет приковано особое внимание, по сравнению с другими матчами ЛЕ. Естественно, что речь идет о Роналду и его потенциальном дебюте в новом евротурнире. Но, кроме этого, атакующие потенциалы коллективов (а особенно МЮ) дают понять, что для нейтрального болельщика может быть весело. Прогноз на матч: Обе забьют (КФ 1,75).
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