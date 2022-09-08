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Цюрих - Арсенал. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы на 08.09.2022

Лига Европы
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Цюрих – Арсенал: Прогноз и анонс матча ⋉ 8 сентября 2022 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Цюрих - Арсенал. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы на 08.09.2022

Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, группа A, первый тур

8 сентября 2022. Сент-Галлен, “Кибунпарк”

“Цюрих” 19:45 “Арсенал”

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Микель Артета выразил намерение выиграть с “Арсеналом” третий еврокубковый трофей в его истории. Путь к желанному трофею начинается матчем с чемпионом Швейцарии “Цюрихом”.

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Цюрих

В прошлом сезоне “Цюрих” сенсационно стал чемпионом Швейцарии, обойдя гегемонов местного футбола “Янг Бойз” и “Базель”.

Этот успех не остался незамеченным на континенте. Тренера Андра Брайтенрайтера пригласих “Хоффенхайм”, лучший бомбардир Ассан Сиссе перешел в “Лечче”, молодой талант Уилфред Ньонто – в “Лидс”.

В результате в новом сезоне “Цюрих” предстал другой командой и это заметно по результатам. С бывшим главным тренером сборной Австрии Франко Фодой “Цюрих” не выиграл ни одного матча в чемпионате Швейцарии (две ничьи, пять поражений), также в национальном первенстве команда пропустила 16 голов, и не смогла пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов, проиграв “Карабаху”.

Матч Лиги Европы с “Арсеналом” – хороший повод отвлечься от внутренних проблем, но игра не состоится на домашней арене “Цюриха” из-за легкоатлетических соревнований. Франко Фода призывает свою команду сыграть компактно в защите, не суетиться с мячом и решительно идти вперед.

Украинский форвард Богдан Вьюнник, арендованный у “Шахтера” до конца сезона, может пропустить матч из-за повреждения.

Арсенал

На выходных прекрасная серия “Арсенала” из пяти побед в пяти турах была прервана поражением “Манчестер Юнайтед”.

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Трансляція матчу Цюрих - Арсенал
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Недавний аутсайдер лиги сыграл смело и агрессивно против команды Артеты, и тренер “канониров” признал, что его команда выглядела слабее “Манчестер Юнайтед”.

Ощущались и некоторые проблемы с составом. В частности все еще отсутствуют из-за травм Парти и Эльнени, не в полном порядке был Зинченко. Вероятно, сегодня украинец начнет матч в запасе. Нужен отдых и Букайо Саке.

Помимо двух африканских центрхавов, против “Цюриха” точно не сыграют Смит-Роу и Соареш. Свои шансы должны получить Виейра, Маркиньос и другие резервисты.

Статистика команд, цифры и факты

  • В групповом раунде Лиги Европы 2020/21 “Арсенал” выиграл пять из шести матчей.
  • “Цюрих” пропустил 22 гола в 14 официальных матчах сезона 2022/23.
  • Команда Франко Фоды не выиграла ни одного матча в семи турах швейцарской Суперлиги.
  • В квалификации Лиги Европы “Цюрих” противостоял британским клубам “Линфилд” (Северная Ирландия) и “Харт оф Мидлотиан” (Шотландия) и выиграл все четыре матча с общим счетом 8:1.
  • “Арсенал” пропускал голы в четырех из шести матчах АПЛ-2022/23.

Последние пять матчей Цюриха и Арсенала

Цюрих

  • 03.09 “Лугано” 1:2 (Суперлига)
  • 28.08 “Базель” 2:4 (Суперлига)
  • 25.08 “Харт оф Мидлотиан” 1:0 (квалификация Лиги Европы)
  • 21.08 “Чам” 4:0 (Швайцер Кап)
  • 18.08 “Харт оф Мидлотиан” 2:1 (квалификация Лиги Европы)

Арсенал

  • 03.09 “Манчестер Юнайтед” 1:3 (АПЛ)
  • 31.08 “Астон Вилла” 2:1 (АПЛ)
  • 27.08 “Фулхэм” 2:1 (АПЛ)
  • 20.08 “Борнмут” 3:0 (АПЛ)
  • 13.08 “Лестер” 4:2 (АПЛ)

Личные встречи

“Цюрих” и “Арсенал” никогда ранее не пересекались в европейских турнирах.

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Ориентировочные составы

“Цюрих”: Брехер – Крьезу, Омерагич, Алити – Бораниджашевич, Джемаили, Селнас, Конде – Герреро – Айегун, Ронер

“Арсенал”: Тернер – Тирни, Габриэл, Холдинг, Томиясу – Локонга, Джака – Мартинелли, Вийера, Маркиньос – Нкетиа

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Цюрих – Арсенал от UA-Football

У “Арсенала” серьезные намерения на Лигу Европы, но соперник “канониров” в первом туре не самый серьезный. Серия без побед в семи матчах и персона главного тренера “Цюриха” (Фода) говорят о многом. Пусть и не в самом основном составе, но команда Артеты должна взять три очка в Швейцарии. Прогноз – победа “Арсенала” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лига Европы Микель Артета Цюрих ставки Александр Зинченко Прогнозы
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