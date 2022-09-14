Динамо - АЕК (Ларнака). Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 15.09.2022

Перерыв, связанный с окном ФИФА, пойдет на пользу "Динамо". Он поможет команде, переживающей невиданный ранее кризис, перезагрузиться. Но перед этим нужно еще отыграть матч Лиги Европы, в котором, если откровенно, практически нет права на ошибку. Если "Динамо" рассчитывает на выход из группы, домашняя победа над представителем четвертой корзины является обязательной программой.

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В первом туре киевляне проиграли "Фенербахче" 1:2. И игра, и результат оказались плохими, но радует то обстоятельство, что даже в условиях кризиса подопечные Мирчи Луческу умудрились претендовать на ничью практически до последних секунд встречи. Сыгранность, командный опыт, тренерская хитрость помогают киевлянам не быть "мальчиками для битья" даже в таких трудных условиях. Но хватит ли всех этих качеств не просто для достойной борьбы, а для успешного результата? По итогу матча с АЕКом будут некоторые ответы.

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Лига Европы. Группа В. Второй тур

15.09.2022. Польша. Краков. Стадион: "Краковия"

Арбитр в поле – Якоб Кехлет (Дания)

"Динамо" (Киев, Украина) 22:00 АЭК (Ларнака, Кипр)

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"Динамо"

Победа над "Львовом" оказалась минимальной по счету (1:0) и не фееричной по игре. Но даже такой успех стал для "Динамо" глотком свежего воздуха. До этого коллектив Мирчи Луческу проиграл пять поединков подряд (дважды "Бенфике", "Днепру-1", "Заре", "Фенербахче"), оформив худший старт в своей истории. Три очка, добытые в поединке со "Львовом", не гарантируют и не означают выход из кризиса, но, по крайней мере, временно улучшат моральное состояние футболистов.

С другой стороны, в данной ситуации логично разделять внутренний чемпионат и еврокубки. На международной арене, в отличие от УПЛ, проигрышная серия продолжается и насчитывает три матча. Сюда можно добавить еще и выездной матч со "Штурмом", который "Динамо" проиграло в основное время (девяносто минут), но выиграло в дополнительное. Вот эти обстоятельства и делают отчетный поединок особым – фактически таким, в котором нет права на ошибку.

Не станут оправданием для "Динамо" кадровые потери, которых немало. Денис Попов, Георгий Бущан, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев точно не помощники. Артем Беседин – под вопросом. Он пропустил и матч против "Фенербахче" и матч против "Львова". В последнем, впрочем, сыграл Владислав Ванат, который, как и Беседин, не летал в Стамбул.

Ориентировочный состав: Бойко – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Буяльский, Сидорчук, Андриевский – Цыганков, Кабаев – Ванат

АЭК

АЭК сезон в чемпионате Кипра начал скромно: ничья с "Доксой", поражение от "Омонии", минимальная победа над "Неа Саламисом". Шестое место после трех туров. Болельщиков команды больше согревают результаты еврокубков, которые точно провальными нельзя назвать. Да, АЭК вылетел из Лиги чемпионов, но уступил "Мидтьюлланну" только в серии пенальти. Далее последовали три победы и ничья в четырех матчах квалификации Лиги Европы. Наконец, стартовый тур группового раунда турнира, в котором прервалась эта беспроигрышная серия в игровое время – поражение от "Ренна" с решающим пропущенным на 90+4-й минуте.

Состав АЭКа почти в десять раз дешевле состава "Динамо". Хотя команда испанца Хосе Луиса Ольтра сформирована не только из ноунеймов. Португалец Бруну Гама знаменит не только тем, что защищал цвета "Днепра", когда тот доходил до финала Лиги Европы, но и выступлениями в элитном дивизионе чемпионата Испании.

Также подобный опыт имеют Ойер Санхурхо, Пере Понс, Микель Гонсалес. Македонец Иван Тричковски известен выступлениями в чемпионатах Польши и Бельгии. Собственно, тренер АЭКа более пятнадцати лет работал в разных испанских командах, в 2012-м году, в частности, выиграв Сегунду. С этим и связан таковой курс на испанизацию состава.

Бруну Гама не поможет АЭКу из-за травмы. Также выпал из обоймы резервный голкипер Андреас Параскевас. Далеко не критические потери.

Ориентировочный состав: Пирич – Росалес, Миличевич, Томович, Гарсия – Густаву, Санхурхо – Тричковски – Фараж, Дьюрчо – Олатунджи

"Динамо" – АЭК. Статистика личных встреч

"Динамо" никогда не играло против АЭКа с Ларнакой официальных матчей. Киевляне никогда не пересекались с другими представителями Кипра – в отличие от того же АЭКа, который совсем недавно (в начале этого сезона) провел два матча против другого представителя Украины "Днепра-1". В истории украино-кипрского противостояния фигурируют и другие команды: "Шахтер" играл против АПОЭЛа, а "Металлист" – против "Омонии".

"Динамо" - АЭК – раньше не встречались

"Динамо" – АЭК. Последние матчи команд

О проигрышной серии "Динамо" уже сказано-пересказано немало. Эта серия уже прервана победой над "Львовом" в УПЛ, но продолжается серия в еврокубках. Интересно также, что "Динамо" Мирчи Луческу славится своей надежной защитой. А здесь в последних пяти матчах – одиннадцать пропущенных.

У АЭКа тоже не все идеально. Но и не все плохо. В этом сезоне в еврокубках в игровое время киприоты проиграли только "Ренну", пропустив решающий гол на 90+4-й минуте. Но не слишком уверенно АЭК начал внутренний чемпионат: только одна победа (со счетом 1:0) в трех стартовых турах.

"Динамо" – АЭК. Турнирное положение команд

Обе команды после первого тура находятся в идентичном положении. В идентично плохом: оба проиграли со счетом 1:2. Даже сценарий матчей был похож, когда соперники забивали первыми, затем "Динамо"/АЭК отыгрывались, а затем пропускали на последних минутах. Этот матч – крайне сверхважная составляющая в борьбе за третье место, дающее право сыграть в плей-офф Лиги конференций. Но в случае победы для триумфатора будут открываться также перспективы весны Лиги Европы.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ренн" 1 1 0 0 2-1 +1 3 2 "Фенербахче" 1 1 0 0 2-1 +1 3 3 АЭК 1 0 0 1 1-2 -1 0 4 Динамо 1 0 0 1 1-2 -1 0

"Динамо" – АЭК. Ставка и коэффициенты

"Динамо" – АЭК. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. "Динамо" – фаворит и будет иметь шансы на победу. Но не стоит недооценивать АЭК. Это скоростная, техническая и довольно мастеровитая команда, точно способная создать проблемы кризисному украинскому гранду. С теми проблемами в защите, которые сейчас наблюдаются в игре коллектива Луческу, не стоит надеяться на "сухой" матч. Главное, чтобы удалось забить самим. Этому должна способствовать рациональность Буяльского, Цыганкова и других лидеров "Динамо".