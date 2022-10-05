Ренн - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.10.2022

Ситуация непростая, но не критичная. Если начать побеждать прямо сейчас, то можно не только бороться за евровесну (из группы Лиги Европы выходят три команды), но и за выход сразу в 1/8-ю финала турнира (такая привилегия предоставляется первой строчке турнирной таблицы). Способно ли на это "Динамо"? Вопрос, ответ на который даст игра на футбольном поле. То, что показали киевляне в последнем матче чемпионата, не прибавляет оптимизма. Три очка упали в копилку, но не убедили болельщиков "Динамо" в том, что игровой кризис уже позади. Для положительного результата на поле "Ренна" требуется хотя бы тот уровень, который команда Луческу демонстрировала в первых раундах квалификации Лиги чемпионов. Сейчас, ибо дальше может быть уже поздно…

Лига Европы. Группа В. Третий тур

06.10.2022. Франция. Ренн. Стадион "Роажон Парк"

Арбитр в поле – Хосе Санчес (Испания); арбитр VAR – Алехандро Эрнандес (Испания)

"Ренн" (Франция) 22:00 "Динамо" (Киев, Украина)

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ренн - Динамо Смотреть трансляцию

"Ренн"

В своем чемпионате на данный момент "Ренн" потерпел два поражения в девяти матчах. Интересно, что обе неудачи случились против команд, которые можно считать открытиями стартового отрезка Лиги 1 – "Лорьяна" (текущее третье место) и "Ланса" (текущее четвертое место).

Зато не проиграли бретонцы "Олимпику" и "Монако" – статусным и авторитетным соперникам. А вот победы команда Бруно Женезио оформляла только над аутсайдерами: "Страсбур", "Брест", "Аяччо" (все трое – обитатели зоны вылета) и "Осер", идущий на 14-й позиции. Из этого следует вывод об определенной нестабильности "Ренна". Как и из того, что в одном матче Лиги Европы бретонцы вырвали победу на компенсированных до основного времени минутах, а в другом – на этих же минутах упустили викторию.

Кадровые проблемы устойчивости "Ренну" точно не прибавят. Удаленный в предыдущем туре Амари Траоре получил два матча дисквалификации, поэтому пропустит не только первую, но и вторую игру против "Динамо". Травмированные Омари и Шека – не существенные потери, а Сулемана и Сантамариа – игроки основного состава. Оптимальной обоймы Бруно Женезио не соберет.

Ориентировочный состав: Манданда – Ассиньон, Родон, Теате, Трюффер – Угочукву, Тет, Майер – Террье, Аблен, Гуйри

"Динамо"

Владислав Кулач перед матчем с "Минаем" говорил, что поединок на Закарпатье станет началом победной серии "Динамо". Легко излучать уверенность, когда твой следующий поединок против аутсайдера УПЛ. А если против середняка топ-чемпионата?

В своих лучших кондициях "Динамо" могло бы рассчитывать на победу с "Ренном". Собственно, недавно две победы над французами в рамках Лиги Европы как раз и упали в копилку киевлян. Но сейчас другие времена – букмекеры отводят "Динамо" роль глубокого аутсайдера противостояния. Контекст уж точно не изменишь, но можно пристыдить скептиков после финального свистка.

Сдерживающим фактором для "Динамо" выступают кадровые проблемы. Возвращение Нещерета и Попова (уже даже сыграл против "Миная") – хорошие новости, но не исчерпывающие по своей сути. Ведь вне игры до сих пор находятся лидеры Георгий Бущан и Николай Шапаренко.

Отсутствие последнего придется компенсировать старыми ресурсами, ведь новичок Лонвейк на Лигу Европы не заявлен.

Ориентировочный состав: Бойко – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Буяльский, Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Кабаев – Беседин

"Ренн" – "Динамо". Статистика личных встреч

Между собой команды до сих пор провели два матча – в группе Лиги Европы 2018/19. Оба поединка закончились победой "Динамо" – 3:1 и 2:1. Тогда украинской командой руководил Александр Хацкевич, которого болельщики "Динамо" как то невзлюбили. Но планка для Мирчи Луческу, для которого это будет 250-й еврокубковый матч в тренерской карьере, поднята высоко.

"Ренн" – "Динамо". Последние матчи команд

"Ренн" ни разу не проиграл в последних семи поединках. В Лиге Европы у команды также продолжается беспроигрышная серия – победа над "Лацио" в 2019-м, победа над АЭКом и ничья с "Фенербахче" уже в этом году. Примечательно также, что только в одном матче этого сезона "Ренн" не пропустил. Это сигнал для "Динамо" атаковать вдохновенно.

"Динамо" дважды победило в трех последних матчах, но эти победы язык не повернется назвать уверенными. И "Львов", и "Минай" обыграны были с минимальными счетами (1:0) и невнятной игрой. Командный тонус эти победы вряд ли улучшили, а вот положительно повлиять на психологическое состояние могли. Однако Лига Европы – это совсем другая история. Для восстановления душевного баланса киевлянам нужны успехи именно на международной арене.

"Ренн" – "Динамо". Турнирное положение команд

Матч, в котором у "Динамо" практически нет права на ошибку. Конечно, даже в случае поражения останутся шансы в борьбе за третье место (что даст право сыграть в раунде плей-офф Лиги конференций), но для выхода в плей-офф Лиги Европы необходимо брать очки с "Ренном". Чем больше – тем лучше. В случае победы "Динамо" полноценно вернется к борьбе. А если в параллельном матче "Фенербахче" и АЭК разыграют ничью, будет еще лучше.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Фенербахче" 2 1 1 0 4-3 +1 4 2 "Ренн" 2 1 1 0 4-3 +1 4 3 АЕК 2 1 0 1 2-2 0 3 4 Динамо 2 0 0 2 1-3 -2 0

"Ренн" – "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Ренн" – "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. На первый взгляд, очень оптимистичный прогноз. Но его можно четко обосновать. "Динамо" уже находилось в кризисе, когда играло с "Фенербахче" в первом туре. И тогда едва не вырвало ничью, пропустив решающий мяч только на последних секундах. Но тогда не было ощущения "прижатия к стене", которое есть сейчас. "Динамо" – команда опытная, и в таких ситуациях умеет скрывать свои слабые качества и демонстрировать сильные. Кроме того, защита "Ренна" пропускает почти в каждом матче этого сезона. Кто сомневается в возможности "Динамо" не проиграть, может ставить на "Обе забьют". Это надежный вариант.