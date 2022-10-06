ЛЕ. Арсенал - Будё-Глимт. Анонс и прогноз матча на 06.10.2022

В матче третьего тура Лиги Европы сегодня встретятся лондонский "Арсенал" и норвежский "Буде-Глимт". Возможно, для кого-то это будет неожиданностью, но именно норвежцы занимают первое место в группе ЛЕ. Однако, дело не в проигрыше "Арсенала" в одном из матчей, а в перенесенной встрече первого тура с "ПСВ".

Лига Европы 2022/23, третий раунд

06. 10. 2022, 22:00, стадион "Эмирейтс", Лондон

Судья: Г. Осмерс (Германия)

Трансляция: MEGOGO

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Арсенал -Будё-Глимт Смотреть трансляцию

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Арсенал

Команда Артеты имеет перед собой гораздо более важную задачу, чем Лига Европы, и это АПЛ. На данный момент "Арсенал" занимает первое место в таблице с 21 очком в активе. Конечно, в спину ему дышит "Манчестер Сити" (21 очко), но лондонцы вряд ли собираются опускаться ниже. Как известно, в текущем сезоне "красно-белые" проигрывали лишь один раз - в матче с "Манчестер Юнайтед" (3:1). В остальных семи поединках лондонцы увозили с собой три очка.

В Лиге Европы у подопечных Артеты тоже все неплохо, но стоит помнить, что этот турнир не является приоритетом для "Арсенала". В первом туре матч с "ПСВ" был отменен, потому судить о достижениях лондонцев можно лишь по встрече с "Цюрихом". Тогда команда не слишком уверенно выиграла со счетом 2:1, но победа есть победа.

Даже играя сегодня вторым составом, у "канониров" вряд ли будут проблемы с "Буде-Глимтом". Кстати, можно ожидать увидеть на поле нашего соотечественника Александра Зинченко.

Ориентировочный состав: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус.

Будё-Глимт

Норвежцы известны многим болельщикам своими выступлениями в еврокубках в прошлом сезоне, осбенно после разгрома "Ромы" Моуриньо (6:1). Сейчас команда не намного шагнула назад и опять готова показать свой достаточно высокий уровень. Это уже получилось во втором туре Лиги Европы, когда клуб переиграл "Цюрих" (2:1). В то же время матч первого тура с "ПСВ" закончился результативной ничьей (1:1).

В чемпионате Норвегии дела команды идут немного хуже: "Буде-Глимт" с 45 очками в активе отстает от лидирующего "Мольде" на 15 пунктов. Восстановить преимущество в оставшихся турах уже не удасться, потому путь в Лигу чемпионов для клуба точно закрыт.

Ориентировочный состав: Хайкин, Вембангомо, Мое, Хейбротен, Сампстед, Салтнес, Берг, Гренбек, Пеллегрино, Еспейорд, Мвука.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

Как уже написано выше, данный турнир точно не является приоритетным для "Арсенала", но даже вторым составом команда Артеты может показать очень и очень хороший футбол. Норвежцы, конечно, попытаются показать зубы, но выйдет ли это сделать результативно - завтра увидим. Прогноз: победа "Арсенала", обе забьют.