Украинец против манкунианцев. Омония – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 06.10.2022

Лига Европы

Группа E, третий тур

6 октября, 19:45. "Нео Стедиум" (Никосия)

Главный арбитр: Жоау Пинейру (Португалия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Омонія - Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

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Текстовый онлайн: UA-Футбол

Вряд ли истинные английские болельщики "Манчестер Юнайтед" знают такую ​​команду, как "Омония". Максимум их знаний, связанных с "зелеными", это то, что этот коллектив из Кипра – одно из самых любимых мест для отдыха британцев. Собственно, для “манкунианцев” сегодняшний матч должен стать не слишком энергозатратной работой.

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"Омония" (Никосия, Кипр)

Благодаря победе в Кубке Кипра "Омония" смогла выйти сразу в плей-офф квалификации Лиги Европы, где пересеклась с "Гентом". К удивлению многих, киприоты победили бельгийцев в двух матчах с одинаковым счетом 2:0 и заслужили играть в группе еврокубков. Правда, результаты указывают на то, что "зеленые" еще слишком "зеленые" для такого уровня.

Стартовала "Омония" с домашнего разгромного поражения против "Шерифа" (0:3), затем в гостях уступила "Реал Сосьедад" 1:2. В Испании киприоты больше сделали акцент на оборону, по сравнению с поединком против молдаван, благодаря чему смогли не только немного пропустить, но и забить. Также отметим, что во внутреннем чемпионате ситуация далеко не лучшая: "Омония" за пять матчей завоевала девять очков и идет четвертой в турнирной таблице. Учитывая такие результаты, добыть хоть что-то в текущем розыгрыше ЛЕ будет чудом.

Кадры хозяев

В последнем на данный момент матчи киприоты победили "Доксу" со счетом 2:0. Вторым голом, выйдя на несколько минут взамен, отличился Роман Безус. В целом у украинца не слишком большое количество игрового времени – он пока выполняет роль резервиста. На счет травмированных главному тренеру "зеленых" Леннону повезло – лазарет пуст.

"Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия)

“Манкуниаци” в Лиге Европы – вот и описание текущего кризиса МЮ. В этом сезоне еврокубков "красные дьяволы" смогли победить только "Шериф", а в другом матче английский коллектив уступил "Реалу Сосьедад" на "Олд Траффорд". Оба матча были очень тяжелыми, несмотря даже на большое количество основных футболистов команды в основном составе. Тот же де Хеа играл в обоих поединках – никакого шанса для Дубравки.

У АПЛ дела обстоят не лучше. Ну если быть более точными, то неплохо, но далеко не стабильно. После двух стартовых поражений во внутреннем первенстве "Манчестер Юнайтед" четыре раза победил. И эти победы были не только на бумаге, но и команда доминировала на поле. Правда, все иллюзии моментального прогресса разбились на "Этихаде" в минувшие выходные еще в первом тайме. Тогда "горожане" забили четыре гола без ответа, а вместе со вторым таймом отличились в воротах де Хеа шесть раз. Когда тен Хаг будет видеть цифру семь где-нибудь, то он будет ужасаться, ведь подумает, что "СНОВА забили".

Кадры гостей

С лазаретом у МЮ проблем больше. Перед встречей там находились Уильямс, Магуайр (не такая уже и проблема), Варан, Дубравка и Ван де Бек. Последние трое уже на финальном этапе восстановления, но вряд ли тен Хаг пустит полностью неготовых игроков в не очень принципиальный поединок.

Последние пять матчей Омонии и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

01.10. Докса – Омония 0:2

18.09. Омония – Паралимные 4:0

15.09. Реал Сосьедад – Омония 2:1

11.09. Аполлон – Омония 2:1

08.09. Омония – Шериф 0:3

Последние пять встреч гостей

02.10. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 6:3

15.09. Шериф – Манчестер Юнайтед 0:2

08.09. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад 0:1

04.09. Манчестер Юнайтед – Арсенал 3:1

01.09. Лестер – Манчестер Юнайтед 0:1

Турнирная таблица группы E

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Реал Сосьедад 2 2 0 0 3-1 6 2 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 2-1 3 3 Шериф 2 1 0 1 3-2 3 4 Омония 2 0 0 2 1-5 0

Личные встречи между Омонией и Манчестер Юнайтед

Конечно же, это первый матч команд. Более того, МЮ – едва ли не самый знаменитый соперник Омонии в истории ее выступлений в еврокубках. Любопытно будет посмотреть на такое зрелище.

Ставки и коэффициенты на матч Омония и Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Омония и Манчестер Юнайтед

Победа "манкунианцев" даже не обсуждается. Здесь больше вопроса в том, на сколько станет сил в "зеленых" пропустить как можно меньше. Более того, у них точно будет шанс забить. Хотя вряд ли даже потенциальный гол спасет их от разгрома. Прогноз: Фора "Манчестер Юнайтед" (-2) (КФ 2,05).