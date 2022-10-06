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Украинец против манкунианцев. Омония – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 06.10.2022
Поединок с явным фаворитом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Лига Европы
Группа E, третий тур
6 октября, 19:45. "Нео Стедиум" (Никосия)
Главный арбитр: Жоау Пинейру (Португалия)
Прямая трансляция: Мегого Футбол 2
Текстовый онлайн: UA-Футбол
Вряд ли истинные английские болельщики "Манчестер Юнайтед" знают такую команду, как "Омония". Максимум их знаний, связанных с "зелеными", это то, что этот коллектив из Кипра – одно из самых любимых мест для отдыха британцев. Собственно, для “манкунианцев” сегодняшний матч должен стать не слишком энергозатратной работой.
"Омония" (Никосия, Кипр)
Благодаря победе в Кубке Кипра "Омония" смогла выйти сразу в плей-офф квалификации Лиги Европы, где пересеклась с "Гентом". К удивлению многих, киприоты победили бельгийцев в двух матчах с одинаковым счетом 2:0 и заслужили играть в группе еврокубков. Правда, результаты указывают на то, что "зеленые" еще слишком "зеленые" для такого уровня.
Стартовала "Омония" с домашнего разгромного поражения против "Шерифа" (0:3), затем в гостях уступила "Реал Сосьедад" 1:2. В Испании киприоты больше сделали акцент на оборону, по сравнению с поединком против молдаван, благодаря чему смогли не только немного пропустить, но и забить. Также отметим, что во внутреннем чемпионате ситуация далеко не лучшая: "Омония" за пять матчей завоевала девять очков и идет четвертой в турнирной таблице. Учитывая такие результаты, добыть хоть что-то в текущем розыгрыше ЛЕ будет чудом.
Кадры хозяев
В последнем на данный момент матчи киприоты победили "Доксу" со счетом 2:0. Вторым голом, выйдя на несколько минут взамен, отличился Роман Безус. В целом у украинца не слишком большое количество игрового времени – он пока выполняет роль резервиста. На счет травмированных главному тренеру "зеленых" Леннону повезло – лазарет пуст.
"Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия)
“Манкуниаци” в Лиге Европы – вот и описание текущего кризиса МЮ. В этом сезоне еврокубков "красные дьяволы" смогли победить только "Шериф", а в другом матче английский коллектив уступил "Реалу Сосьедад" на "Олд Траффорд". Оба матча были очень тяжелыми, несмотря даже на большое количество основных футболистов команды в основном составе. Тот же де Хеа играл в обоих поединках – никакого шанса для Дубравки.
У АПЛ дела обстоят не лучше. Ну если быть более точными, то неплохо, но далеко не стабильно. После двух стартовых поражений во внутреннем первенстве "Манчестер Юнайтед" четыре раза победил. И эти победы были не только на бумаге, но и команда доминировала на поле. Правда, все иллюзии моментального прогресса разбились на "Этихаде" в минувшие выходные еще в первом тайме. Тогда "горожане" забили четыре гола без ответа, а вместе со вторым таймом отличились в воротах де Хеа шесть раз. Когда тен Хаг будет видеть цифру семь где-нибудь, то он будет ужасаться, ведь подумает, что "СНОВА забили".
Кадры гостей
С лазаретом у МЮ проблем больше. Перед встречей там находились Уильямс, Магуайр (не такая уже и проблема), Варан, Дубравка и Ван де Бек. Последние трое уже на финальном этапе восстановления, но вряд ли тен Хаг пустит полностью неготовых игроков в не очень принципиальный поединок.
Последние пять матчей Омонии и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 01.10. Докса – Омония 0:2
- 18.09. Омония – Паралимные 4:0
- 15.09. Реал Сосьедад – Омония 2:1
- 11.09. Аполлон – Омония 2:1
- 08.09. Омония – Шериф 0:3
Последние пять встреч гостей
- 02.10. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 6:3
- 15.09. Шериф – Манчестер Юнайтед 0:2
- 08.09. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад 0:1
- 04.09. Манчестер Юнайтед – Арсенал 3:1
- 01.09. Лестер – Манчестер Юнайтед 0:1
Турнирная таблица группы E
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Реал Сосьедад
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|2
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|3
|Шериф
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|4
|Омония
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Личные встречи между Омонией и Манчестер Юнайтед
Конечно же, это первый матч команд. Более того, МЮ – едва ли не самый знаменитый соперник Омонии в истории ее выступлений в еврокубках. Любопытно будет посмотреть на такое зрелище.
Ставки и коэффициенты на матч Омония и Манчестер Юнайтед
Прогноз матча Омония и Манчестер Юнайтед
Победа "манкунианцев" даже не обсуждается. Здесь больше вопроса в том, на сколько станет сил в "зеленых" пропустить как можно меньше. Более того, у них точно будет шанс забить. Хотя вряд ли даже потенциальный гол спасет их от разгрома. Прогноз: Фора "Манчестер Юнайтед" (-2) (КФ 2,05).
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