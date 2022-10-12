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Динамо - Ренн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.10.2022

Лига Европы
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Динамо - Ренн: Прогноз и анонс матча ⋉ 13.10.2022 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Динамо - Ренн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.10.2022

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

У "Динамо" остаются шансы на плей-офф Лиги Европы, но они призрачны. Команда может сконцентрироваться на задании третьего места и выходе в стыковой раунд Лиги конференций. Кроме того, отдельно стоит вопрос сохранения чести. После трех подряд поражений в турнире и пяти подряд поражений в еврокубках в целом, любой последующий неудачный результат будет восприниматься особенно остро. В чемпионате дела налаживаются, меняется и риторика футболистов, после периода подавления поднимающих головы. Но без результата в еврокубках о полноценном ренессансе говорить неуместно. Так что домашний поединок с "Ренном" имеет для "Динамо" особую цену.

Зміст

Лига Европы. Группа В. Четвертый тур
13.10.2022. Польша. Краков. Стадион имени Юзефа Пилсудского
Арбитр в поле – Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

"Динамо" (Киев, Украина) 19:45 "Ренн" (Франция)

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Новости "Динамо"

У "Динамо" было очень затруднительное положение в чемпионате, но в последнее время ситуация пошла на улучшение. В трех последних матчах киевляне одержали три победы, не пропустив ни одного мяча. Прорвало и в плоскости забитых: если против "Львова" и "Миная" были скромные 1:0, то против "Руха" – убедительные 3:0.

Но говорить о полноценном ренессансе нельзя без успехов на международной арене. В Европе у "Динамо" продолжается сразу несколько удручающих серий. Во-первых, проигрышная в Лиге Европы – уже пять матчей подряд (с учетом двух поражений от "Вильярреала" в сезоне 2020/21). Во-вторых, общая проигрышная в еврокубках – уже пять матчей подряд в этом сезоне (дважды от "Бенфики", по разу от "Фенербахче", АЭКа, "Ренна"). Удручает и тот факт, что в двух из трех матчей групповой стадии Лиги Европы "Динамо" теряло очки из-за пропущенных голов на последних минутах. С "Фенербахче" – на 90+2-й, с "Ренном" – на 89-й.

Кадровая ситуация с возвращением Попова, Нещерета и Кулача начала налаживаться, но добавились новые проблемы. К еще травмированным Бущану и Шапаренко добавился Денис Бойко. Так что в отчетном матче против "Ренна" сыграет номинально третий вратарь команды.

Ориентировочный состав: Нещерет – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев, Буяльский – Цыганков, Кабаев – Беседин

Новости "Ренна"

Первый матч с "Динамо" пропускали Амари Траоре, Омари, Сулемана, Доку и Сантамария. Как минимум Траоре не помощник и сегодня – у него дисквалификация. Вернулся травмированный Шека, но он не заявлен на Лигу Европы. А вот Камалдин Сулемана готов играть: на выходных в чемпионате он вышел на поле на 88-й минуте.

"Ренн" тогда без труда одолел другого французского участника Лиги Европы "Нант". Вообще команда Бруно Женезио не знает горечи поражений уже более двух месяцев. В последний раз бретонцы уступали в конце августа "Лансу".

"Ренн" крепко стоит на ногах в Лиге 1, претендуя на позицию в топ-5. Но для команды важны и еврокубки, где не так часто удается выходить в евровесну. А если точнее, то очень редко. За всю историю бретонцы только дважды играли на уровне плей-офф европейского турнира. Хотя бы одно очко, добытое в выездном матче с "Динамо", гарантирует "Ренну" третью евровесну.

Ориентировочный состав: Манданда – Ассиньон, Родон, Теат, Меллинг – Майер, Угочукву, Тэт – Терье, Гуйри, Калимуендо

"Динамо" – "Ренн". Статистика личных встреч

На прошлой неделе состоялась третья встреча между этими командами – сейчас будет четвёртая. "Ренн" впервые победил, ведь в 2018-м дважды сильнее было "Динамо". Примечательно, что во всех трех предыдущих матчах между соперниками забивали обе команды.

Динамо - Ренн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.10.2022 - изображение 4

"Динамо" – "Ренн". Последние матчи команд

"Динамо" существенно улучшило свою картину выступлений в УПЛ, но говорить о полноценном выходе из кризиса нельзя без результата в еврокубках. Провал в первом круге почти не оставляет киевлянам шансов на плей-офф Лиги Европы, но еще есть шансы на стыковой раунд Лиги конференций. На это должна ориентироваться команда Мирчи Луческу.

Динамо - Ренн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.10.2022 - изображение 5

"Ренн" выиграл три из последних трех матчей во всех турнирах. Не проиграл ни одного матча из последних девяти. А в Лиге Европы у команды вообще длится серия, в течение которой бретонцы забивали по два мяча в каждом из четырех последних матчей.

Динамо - Ренн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.10.2022 - изображение 6

"Динамо" – "Ренн". Турнирное положение команд

"Динамо" гарантированно не поднимется с последнего места по итогам тура. Даже если выиграет, а АЭК проиграет "Фенербахче" – выше будут киприоты благодаря преимуществу в личных встречах. Вообще, если нацеливаться на плей-офф Лиги конференций, то решить судьбу "Динамо" может один-единственный матч – против АЭКа, где нужно победить с разницей в более чем один гол. Но это при условии, что киприоты не наберут очков в двух других матчах с "Фенербахче" и "Ренном".

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Фенербахче" 3 2 1 0 6-3 +3 7
2 "Ренн" 3 2 1 0 6-4 +2 7
3 АЭК 3 1 0 2 2-4 -2 3
4 Динамо 3 0 0 3 2-5 -3 0

"Динамо" – "Ренн". Ставка и коэффициенты

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3.80
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"Динамо" – "Ренн". Прогноз матча от UA-Футбол

Ничья 1:1. В выездном матче киевляне были близки к ничьей. И это был бы более-менее справедливый результат, учитывая уровень игры. Не сложилось из-за ошибки Попова, но в этот раз можно прогнозировать улучшение. По крайней мере, то, что команда добавляет в УПЛ, может сигнализировать об улучшении морального состояния коллектива. В первую очередь, важно не проиграть самим себе "в головах". Если это удастся, то, вероятно, придет результат и в Лиге Европы. Вряд ли максимальный, но на ничью рассчитывать можно.

Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Динамо (Киев) Ренн Прогнозы
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