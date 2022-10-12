Динамо - Ренн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.10.2022

У "Динамо" остаются шансы на плей-офф Лиги Европы, но они призрачны. Команда может сконцентрироваться на задании третьего места и выходе в стыковой раунд Лиги конференций. Кроме того, отдельно стоит вопрос сохранения чести. После трех подряд поражений в турнире и пяти подряд поражений в еврокубках в целом, любой последующий неудачный результат будет восприниматься особенно остро. В чемпионате дела налаживаются, меняется и риторика футболистов, после периода подавления поднимающих головы. Но без результата в еврокубках о полноценном ренессансе говорить неуместно. Так что домашний поединок с "Ренном" имеет для "Динамо" особую цену.

Лига Европы. Группа В. Четвертый тур

13.10.2022. Польша. Краков. Стадион имени Юзефа Пилсудского

Арбитр в поле – Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

"Динамо" (Киев, Украина) 19:45 "Ренн" (Франция)

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Новости "Динамо"

У "Динамо" было очень затруднительное положение в чемпионате, но в последнее время ситуация пошла на улучшение. В трех последних матчах киевляне одержали три победы, не пропустив ни одного мяча. Прорвало и в плоскости забитых: если против "Львова" и "Миная" были скромные 1:0, то против "Руха" – убедительные 3:0.

Но говорить о полноценном ренессансе нельзя без успехов на международной арене. В Европе у "Динамо" продолжается сразу несколько удручающих серий. Во-первых, проигрышная в Лиге Европы – уже пять матчей подряд (с учетом двух поражений от "Вильярреала" в сезоне 2020/21). Во-вторых, общая проигрышная в еврокубках – уже пять матчей подряд в этом сезоне (дважды от "Бенфики", по разу от "Фенербахче", АЭКа, "Ренна"). Удручает и тот факт, что в двух из трех матчей групповой стадии Лиги Европы "Динамо" теряло очки из-за пропущенных голов на последних минутах. С "Фенербахче" – на 90+2-й, с "Ренном" – на 89-й.

Кадровая ситуация с возвращением Попова, Нещерета и Кулача начала налаживаться, но добавились новые проблемы. К еще травмированным Бущану и Шапаренко добавился Денис Бойко. Так что в отчетном матче против "Ренна" сыграет номинально третий вратарь команды.

Ориентировочный состав: Нещерет – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев, Буяльский – Цыганков, Кабаев – Беседин

Новости "Ренна"

Первый матч с "Динамо" пропускали Амари Траоре, Омари, Сулемана, Доку и Сантамария. Как минимум Траоре не помощник и сегодня – у него дисквалификация. Вернулся травмированный Шека, но он не заявлен на Лигу Европы. А вот Камалдин Сулемана готов играть: на выходных в чемпионате он вышел на поле на 88-й минуте.

"Ренн" тогда без труда одолел другого французского участника Лиги Европы "Нант". Вообще команда Бруно Женезио не знает горечи поражений уже более двух месяцев. В последний раз бретонцы уступали в конце августа "Лансу".

"Ренн" крепко стоит на ногах в Лиге 1, претендуя на позицию в топ-5. Но для команды важны и еврокубки, где не так часто удается выходить в евровесну. А если точнее, то очень редко. За всю историю бретонцы только дважды играли на уровне плей-офф европейского турнира. Хотя бы одно очко, добытое в выездном матче с "Динамо", гарантирует "Ренну" третью евровесну.

Ориентировочный состав: Манданда – Ассиньон, Родон, Теат, Меллинг – Майер, Угочукву, Тэт – Терье, Гуйри, Калимуендо

"Динамо" – "Ренн". Статистика личных встреч

На прошлой неделе состоялась третья встреча между этими командами – сейчас будет четвёртая. "Ренн" впервые победил, ведь в 2018-м дважды сильнее было "Динамо". Примечательно, что во всех трех предыдущих матчах между соперниками забивали обе команды.

"Динамо" – "Ренн". Последние матчи команд

"Динамо" существенно улучшило свою картину выступлений в УПЛ, но говорить о полноценном выходе из кризиса нельзя без результата в еврокубках. Провал в первом круге почти не оставляет киевлянам шансов на плей-офф Лиги Европы, но еще есть шансы на стыковой раунд Лиги конференций. На это должна ориентироваться команда Мирчи Луческу.

"Ренн" выиграл три из последних трех матчей во всех турнирах. Не проиграл ни одного матча из последних девяти. А в Лиге Европы у команды вообще длится серия, в течение которой бретонцы забивали по два мяча в каждом из четырех последних матчей.

"Динамо" – "Ренн". Турнирное положение команд

"Динамо" гарантированно не поднимется с последнего места по итогам тура. Даже если выиграет, а АЭК проиграет "Фенербахче" – выше будут киприоты благодаря преимуществу в личных встречах. Вообще, если нацеливаться на плей-офф Лиги конференций, то решить судьбу "Динамо" может один-единственный матч – против АЭКа, где нужно победить с разницей в более чем один гол. Но это при условии, что киприоты не наберут очков в двух других матчах с "Фенербахче" и "Ренном".

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Фенербахче" 3 2 1 0 6-3 +3 7 2 "Ренн" 3 2 1 0 6-4 +2 7 3 АЭК 3 1 0 2 2-4 -2 3 4 Динамо 3 0 0 3 2-5 -3 0

"Динамо" – "Ренн". Ставка и коэффициенты

"Динамо" – "Ренн". Прогноз матча от UA-Футбол

Ничья 1:1. В выездном матче киевляне были близки к ничьей. И это был бы более-менее справедливый результат, учитывая уровень игры. Не сложилось из-за ошибки Попова, но в этот раз можно прогнозировать улучшение. По крайней мере, то, что команда добавляет в УПЛ, может сигнализировать об улучшении морального состояния коллектива. В первую очередь, важно не проиграть самим себе "в головах". Если это удастся, то, вероятно, придет результат и в Лиге Европы. Вряд ли максимальный, но на ничью рассчитывать можно.