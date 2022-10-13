Манчестер Юнайтед – Омония. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.10.2022

Лига Европы

Группа E, четвертый тур

13 октября, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Жером Бризар (Франция)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Омонія Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

На прошлой неделе "манкунианцы" едва дожали "Омонию" и с трудом вывезли три очка из Кипра основным составом. Теперь же “красные дьяволы” будут играть перед своими болельщиками. Главный вопрос: будет ли разгром?

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия)

После провалов становиться на победный путь всегда хорошо. В позапрошлую неделю "манкунианцы" с треском уступили в гостях "Манчестер Сити", но после того матча на "Этихаде" уже одержали две победы. Сначала только благодаря голам во втором тайме подопечные тен Хага совершили камбек против “Омонии”, а затем еще и обыграли Эвертон. Эти результаты были получены в выездных поединках, а теперь, впервые за более чем месяц, "красные дьяволы" возвращаются на "Олд Траффорд".

В матче с "ирисками" сыграл джокер Роналду, который вышел по ходу встречи вместо Марсьяля и забил второй гол МЮ во встрече. Для португальца это был первый гол в сезоне не с пенальти. У француза, кстати, травма колена – сегодня он не сыграет на “Олд Траффорд”. Также из-за травм не помогут тен Хагу Ван-Биссака, Уильямс, Магвайр и ван де Бек.

"Омония" (Никосия, Кипр)

Не хватило физических кондиций "зеленым", чтобы бороться с основой МЮ. Да, на прошлой неделе именно "Омония" первая забила, и потом даже некоторое время смогла удерживать атакующий темп "манкуниацев", но после перерыва последовал провал за провалом. Усиления со скамейки у никосийцев практически нет – поэтому очень трудно быть конкурентоспособными против гранда на протяжении всего матча.

Да и в общем-то немного команду подкосило на счет результатов. Еще и в минувшие выходные "Омония" уступила во внутреннем чемпионате Кипра скромному "АЭЛ Лимассолу", который до этого матча набрал два очка в пяти турах. И будто почти все игроки есть в наличии тренера (кроме Башира и Кусулоса), но мотивировать их на матчи не получается. Так и до отставки недалеко, ведь команда может иметь гораздо лучшие результаты.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Омонии

Последние пять встреч хозяев

09.10. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

06.10. Омония – Манчестер Юнайтед 2:3 (ЛЕ)

02.10. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 6:3 (АПЛ)

15.09. Шериф – Манчестер Юнайтед 0:2 (ЛЕ)

08.09. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад 0:1 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

10.10. АЭЛ Лимасол – Омония 1:0 (Чемпионат Кипра)

06.10. Омония – Манчестер Юнайтед 2:3 (ЛЕ)

01.10. Докса – Омония 0:2 (Чемпионат Кипра)

18.09. Омония – Паралимни 4:0 (Чемпионат Кипра)

15.09. Реал Сосьедад – Омония 2:1 (ЛЕ)

Турнирная таблица группы E

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Реал Сосьедад 3 3 0 0 5-1 9 2 Манчестер Юнайтед 3 2 0 1 5-3 6 3 Шериф 3 1 0 2 3-4 3 4 Омония 3 0 0 3 3-8 0

Личные встречи между Манчестер Юнайтед и Омонией

Учитывая историческую противоположность в футбольных иерархиях, обе команды всего однажды встречались в еврокубках. Была это как раз на прошлой неделе, и завершилось все победой МЮ со счетом 3:2. Все тогда изменили замены тен Хага во втором тайме и усталость киприотов.

Цифры и факты

"Омония" набрала девять очков в шести матчах внутреннего чемпионата.

"Манчестер Юнайтед" не выигрывает в еврокубках дома уже три раза подряд.

А последний раз МЮ не пропускал на Олд Траффорд в еврокубках еще против “Гранады” весной 2021-го. С того момента в каждом из шести домашних матчей “манкуниацы” не оставляли свои ворота сухими.

"Омония" еще никогда не выходила в плей-офф Лиги Европы.

На данный момент команда из Никосии вместе с “Олимпиакосом” и “Мальме” – единственные в текущем розыгрыше ЛЕ, кто не заработал хотя бы одного очка за первые три тура.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Омония

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Омония от UA-Football

Главная цель для киприотов: насладиться атмосферой прекрасного и разгромно не проиграть. Собственно, один тайм они вполне могут выдержать, и все еще зависит от желания МЮ и оценки/недооценки им соперника. Хотя вряд ли будет большой счет. Прогноз: Победа “Омонии” с форой (+3) (КФ 1,75).