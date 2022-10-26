АЕК (Ларнака) - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы 27.10.2022

Если бы на месте Мирчи Луческу был другой тренер, его голова (в переносном смысле этого слова) полетела бы еще после поражения АЭКа в первом круге. Максимум – после неудачи/неудач с "Ренном". Вообще, такой провальный отрезок, какой нынче выдает "Динамо", болельщики этого клуба сразу и не припомнят. Но Суркисы продолжают доверять румыну, создав вокруг него нимб неприкосновенности. И дальше путей развития только два: либо "Динамо" начнет возвращаться на прежние высоты, либо продолжит падать в пропасть, пока это не заденет достоинств самого Луческу и он наконец махнет на это рукой.

В Лиге Европы исправить ситуацию уже точно не получится – путь в плей-офф закрыт. Максимум, что можно сделать – это загладить неудачу выходом в стыковой раунд плей-офф Лиги конференций. Для этого сначала нужно победить АЕК в очном поединке, а затем в последнем туре сыграть против своего соперника не хуже, чем киприоты сыграют против своего. Удастся ли? Сложный вопрос. От нынешнего "Динамо" можно ожидать всего, что угодно.

Лига Европы. Группа В. Пятый тур

27.10.2022. Кипр. Ларнака. Стадион "АЕК Арена"

Арбитр в поле – Джон Битон (Шотландия)

АЕК (Ларнака, Кипр) 19:45 "Динамо" (Киев, Украина)

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – MEGOGO | аудио-трансляция – YouTube-канал "Подкасты UA-Футбол" >>> | влияние на украинскую Таблицу коэффициентов – в телеграмм-канале >>>

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу АЕК - Динамо Смотреть трансляцию

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Новости АЕКа

"Динамо" – в кризисе, но и АЕК показывает не самые лучшие результаты. После восьми туров чемпионата Кипра команда Хосе Луиса Ольтра идет на пятом месте, отставая от лидера на семь очков. Октябрь, казалось бы, будет переломным месяцем в процессе становления коллектива, но после трех подряд побед в чемпионате произошло поражение от АПОЭЛа. Конечно, проиграть местному гранду не зазорно, но нестабильность все равно это подчеркивает.

В группе Лиги Европы АЕК проиграл три матча из четырех, в двух из них пропуская решающие голы в конце игрового времени. Но последний факт не является оправданием, ведь "Динамо", в контексте которого говорим о провальном выступлении, также две игры "отдало" на последних минутах/секундах. Основное достижение киприотов – это как раз победа над "Динамо" во втором туре. Эти три очка дают АЕКу поул-позишн в борьбе с киевлянами за Лигу конференций.

Матч с "Динамо" пропустит дисквалифицированный Анхель Гарсия. Также, по словам тренера, вне игры оказался еще один левый защитник Хенри Арнау. Уже давно травмирован Бруно Гамма.

Ориентировочный состав: Пирич – Росалес, Миличевич, Томович, Микель Гонсалес – Понс, Ледес, Санхурхо – Альтман, Дьюрчо – Тричковски

Новости "Динамо"

То, что дела улучшаются в чемпионате Украины, оказалось иллюзией. "Динамо" насухо победило "Львов", "Минай" и "Рух", уступило "Шахтеру", что еще можно понять. Но потом не справилось с кризисной "Ворсклой", поделив с ней очки. На Мирчу Луческу обрушился шквал вопросов со стороны журналистов и экспертов, но владельцы "Динамо" решительно перекрыли все пути для критики, сакрализовав румынского тренера как нечто величественное в истории киевского клуба.

Остается только догадываться, как текущая ситуация влияет на самого тренера, его способность к самокритике. Но со слов Луческу точно понятно, что своим методам он не изменяет: причины неудач связывает со многими факторами/обстоятельствами, но не со своими недостатками.

Одно из этих обстоятельств – сложная, как повторяет Луческу, логистика. Еще один фактор – кадровые проблемы, усугубившиеся травмой ряда игроков. В частности, на Кипре не сыграют два первых вратаря Бущан и Бойко (хотя Георгий уже приступил к тренировкам), основной левый защитник Дубинчак, основной футболист центра поля Шапаренко. На позиции последнего в чемпионате неплохо проявил себя новичок Лонвейк, но на Лигу Европы он не заявлен.

Ориентировочный состав: Нещерет – Кендзера, Попов, Забарный, Караваев – Сидорчук, Буяльский, Шепелев – Цыганков, Кабаев – Беседин

АЕК - "Динамо". Статистика личных встреч

Команды ранее встречались между собой только однажды – в первом круге группового раунда текущей Лиги Европы. "Динамо" проиграло 0:1, так что для полноценного реванша нужна победа в два мяча или больше. Это даст преимущество в личных встречах, которое будет ключевым при равенстве очков на финише турнира.

АЕК - "Динамо". Последние матчи команд

Особенность АЕКа – бескомпромиссность. В этом сезоне только четыре матча с участием этой команды закончились вничью в игровое время. Но в противостоянии с "Динамо" мировая киприотов удовлетворит. Она гарантирует досрочный выход АЕКа в Лигу конференций.

"Динамо" выиграло только один из последних пяти матчей. Эта победа была оформлена благодаря трем голам, что стало только вторым случаем в этом сезоне, когда "Динамо" в течение девяноста минут игрового времени забило более одного мяча. В Лиге Европы киевляне в последний раз побеждали с разницей больше одного гола четыре года назад – в домашнем матче против "Ренна".

АЕК - "Динамо". Турнирное положение команд

Смотреть на "Ренн" и "Фенербахче" смысла уже нет – они недосягаемы для обоих участников отчетного матча. В очном противостоянии решится, перейдет ли борьба в плоскость заочного соперничества. Это возможно в случае победы "Динамо" (с любым счетом). Любой другой результат превратит последний тур для "Динамо" и АЕКа в формальность.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Фенербахче" 4 3 1 0 8-4 +4 10 2 "Ренн" 4 3 1 0 7-4 +3 10 3 АЕК 4 1 0 3 3-6 -3 3 4 Динамо 4 0 0 4 2-6 -4 0

АЕК - "Динамо". Ставка и коэффициенты

АЕК – "Динамо". Прогноз от UA-Футбол

Победа "Динамо" 1:0. "Динамо" сейчас тяжело даются не только победы, но и голы. Однако выстрадать один точный удар киевляне должны, ведь против них будет играть не самая надежная оборона даже по меркам чемпионата Кипра (больше всего пропущенных среди топ-7 турнирной таблицы). Вопрос в том, сможет ли "Динамо" не пропустить? И тут уже свое слово должен сказать Илья Забарный, которого раньше "сватали" в большие клубы Европы, но который в этом сезоне бледно проводит топ-игры. Есть надежда, что вместе с партнерами он справится.

Кстати, победа 1:0 не даст "Динамо" преимущества над АЕКом в плоскости личных встреч, но поднимет в турнирной таблице благодаря лучшей общей разнице "забитых-пропущенных". Тогда в последнем туре не придется оглядываться на параллельный матч.