Динамо - Фенербахче. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.11.2022

После ничьей с АЕКом Мирча Луческу сказал, что в матче последнего тура "Динамо" получит возможность доказать, что является сильнейшей командой своей группы. Если такие слова – это игра на публику, то эта игра довольно примитивная и неуклюжая. Если это способ вернуть подопечным веру в собственные силы – то это совсем по-детски. Если же оценивать эти слова трезвым беспристрастным взглядом, то кажется, что над Мирчей Луческу возобладал старческий маразм.

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Этот матч для "Динамо" – возможность хоть немного сгладить свой провал и не испачкаться грязью по самые уши. И при этом, возможность еще немного обогатить копилку Украины в Таблице коэффициентов.

Лига Европы. Группа В. Шестой тур

03.11.2022. Польша. Краков. "Краковия"

Арбитр в поле – Дуйе Струкан (Хорватия)

"Динамо" (Киев, Украина) 22:00 "Фенербахче" (Стамбул, Турция)

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Новости "Динамо"

Свой последний шанс зацепиться за еврокубковую весну "Динамо" потеряло неделю назад на Кипре, не сумев победить АЕК. Киевляне забили трижды, что для команды уже прогресс, но ошибки в защите не позволили реализовать планы, о которых говорил Мирча Луческу. Перед тем матчем румын отмечал, насколько сложной является ситуация. И обещал, что справится. Когда же всё рушилось, признать ошибки так и не хватило духа.

Против "Фенербахче" сегодня будет битва сугубо за престиж. И за очки в Таблицу коэффициентов. Хотя соперник еще не решил задачу выхода в плей-офф с первого места. Но Жезуш четко подчеркнул, что главное для него – сам факт выхода из группы. А дальше максимальная концентрация – на чемпионате.

"Динамо" тоже надо наверстывать упущенное в УПЛ, но из уважения к своим болельщикам киевляне не имеют права сыграть спустя рукава даже в этом неважном с турнирной точки зрения поединке. Поэтому ожидаем основной состав. Может даже сыграть вернувшийся к занятиям с общей группой Георгий Бущан. Точно не будет Бойко, Шапаренко и Дубинчака.

Ориентировочный состав: Бущан – Тымчик, Попов, Забарный, Вивчаренко – Сидорчук, Шепелев, Буяльский – Цыганков, Кабаев – Ванат

Новости "Фенербахче"

"Мы достигли нашей главной цели. Это был выход из группы. Главное, по-моему, - чемпионат Турции. Мы хотим пройти как можно дальше в Лиге Европы", - Жорже Жезуш даже не скрывает того, что Лига Европы для него не является приоритетным турниром. Собственно, когда только тренер подписывал контракт с "Фенербахче", то ударение было на чемпионате Турции. Сейчас там "канарейки" идут на первом месте.

"Мы знаем, что не сможем выиграть Лигу Европы. Есть команды, которые сильнее нас, но мы пройдем так далеко, как сможем. После игры с киевским "Динамо" у нас будет матч чемпионата. Он очень важен. В Польше мы можем сыграть с футболистами, которые играют меньше. Также это может быть результат, который порадует тренера киевского "Динамо", - добавил Жезуш. Стелет ли соломку? Выглядит так, что для "Фенербахче" действительно нет смысла в этом поединке рвать жили. Важнее было выиграть матч в Стамбуле, когда турки жаждали реванша за поражение в квалификации Лиги чемпионов.

Состав "Фенербахче" предугадать сложно, но любая формация будет проблемной для киевского "Динамо". Из-за травм будут недоступны Луан Перес, Густаво Энрике, Назим Санхаре, Мерт Хакан и Диего Росси.

Ориентировочный состав: Байындыр – Кадыоглу, Азиз, Салаи, Алиоски – Зайц, Арао – Кахвечи, Мор – Педро, Батшуайи

— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) November 2, 2022

"Динамо" – "Фенербахче". Статистика личных встреч

"Динамо" довольно часто в еврокубках играет с "Фенербахче". Хотя три из предыдущих семи матчей состоялись в текущем сезоне.

В этом году Мирча Луческу уже побеждал "канареек" (в квалификации Лиги чемпионов), но в группе им проиграл как очную, так и заочную борьбу (независимо от того, как закончится сегодняшний матч). Фактом остается тот факт, что именно при Луческу "Динамо" впервые в своей истории проиграло "Фенербахче" в официальном матче.

"Динамо" – "Фенербахче". Последние матчи команд

Результаты в УПЛ не отражают реальную картину. Был период, когда "Динамо" выиграло два матча чемпионата подряд, забивая там вволю. Но в Европе продолжало сыпаться, словно колос на глиняных ногах. Поэтому победа над "Кривбассом" в последнем туре пусть не вводит в заблуждение. Сегодняшний истинный уровень "Динамо" – это уровень, не позволяющий победить кипрский АЕК, не говоря уже о чем-то большем.

У "Фенербахче" нет внушающего отрыва от преследователей в чемпионате Турции, но темп команда держит солидный. В последних четырех турах – четыре победы, три из них были одержаны благодаря трем или более результативным ударам. Но и пропускает "Фенербахче" много: более одного гола за матч в чемпионате Турции. Поэтому ждем и с "Динамо" веселого футбола.

"Динамо" – "Фенербахче". Турнирное положение команд

"Динамо" – безальтернативно последнее в группе. "Фенербахче" уже точно будет в плей-офф Лиги Европы, но до сих пор неизвестно, с какого места. Для того, чтобы быть первыми, туркам нужно с "Динамо" сыграть не хуже, чем "Ренн" сыграет с АЕКом.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ренн" 5 3 2 0 10-7 +3 11 2 "Фенербахче" 5 3 2 0 11-7 +4 11 3 АЕК 5 1 1 3 6-9 -3 4 4 Динамо 5 0 1 4 5-9 -4 1

"Динамо" – "Фенербахче". Ставка и коэффициенты

"Динамо" – "Фенербахче". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 2:2. Это будет результативный матч с открытым футболом. Собственно, "Фенербахче" не умеет играть иначе, а когда на команду не давит ответственность за результат - то и подавно. Агрессивная игра впереди точно выльется в несколько голов в ворота Бущана/Нещерета, но и у собственных ворот "канарейки" будут давать шансы сопернику. Раскрепощенность "Динамо", порожденная утратой шансов на выход из группы, поможет наконец-то сыграть в яркий футбол.