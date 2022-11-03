Рома - Лудогорец: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.11.2022

"Мы не хотим попасть в Лигу Конференций. Не хотим выигрывать ее еще раз. Мы должны остаться в Лиге Европы. Наши амбиции высоки", - заявил Жозе Моуриньо. Его коллега и соперник Анте Шимундза желает "сам определять свою судьбу" и "сделать все для прохода в следующий раунд". Участникам сегодняшнего матча на "Стадио Олимпико" обеспечена Еврокубковая весна, но хотя бы на словах они желают проводить ее в более крупном турнире.

3 ноября. 22:00. Лига Европы. Группа С. Шестой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лудогорец"

Главный арбитр: Никола Дабанович (Черногория)

Моуриньо не впервые задают этот вопрос, и его ответ неизменный. Действующий победитель ЛК хочет продвинуться в более крупном турнире. Впрочем, было бы странно, если бы он ответил иначе. Хотя отвечают стартовый состав команды и ее настрой. Разумеется, "Рома" прибегает к ротации, предоставляет отдых тем, кому он нужен. Игра не впечатляет, побеждала в группе она лишь ХИК. В Финляндии неделю назад (2:1) забив со "стандарта" и автогола. Но старается.

В сущности, во всех турнирах римляне играют невзрачно. Вымучивая голы и очки. Этот же ХИК дома, а также "Лечче" и "Верону" переиграли лишь в численном большинстве, да и двух последних - с большим трудом. Последнюю в понедельник (3:1) дожали лишь после 87-ой минуты. Тем не менее, результаты последних шести матчей во всех турнирах - четыре победы, почетная ничья в Севилье с "Бетисом" и вполне объяснимое поражение дома от "Наполи".

"Лудогорец" в шести последних матчах одержал пять побед. Но и он не впечатляет. Три матча подряд играл дома - победил "Ботев" со счетом 1:0, затем получил 0:1 от "Бетиса", а против "Септември" (3:1) пришлось отыгрываться (как, кстати, и "Роме" в Вероне). "Ботев" и "Септември" ближе к аутсайдерам лиги. Так что вряд ли в Риме будет играть ярко. Ведь и дома он уступил "Роме" по владению мячом со счетом 44:56, а по ударам по воротам - 10:19.

Все билеты на "Олимпико" в который раз проданы. Чему Моуриньо очень рад. Рад и спортивный директор гостей Козмин Моци, вспоминая, как во времена коронавируса все скучали по болельщикам. Игра точно будет энергичной. Вполне возможно, жесткой и даже грубой. Владение мячом обе команды не очень любят, зато пробивают по воротам часто. "Рома" в этом компоненте третья в турнире. Так что должно быть интересно, даже если неточно и нечетко.

Кадры

Тэмми Абрахам в кризисе, забил лишь три гола в сезоне во всех турнирах, и Моуриньо спрашивают о нем слишком часто. Сегодня Андреа Белотти, автор двух голов в ЛЕ, должен получить шанс. Апелляция по поводу дисквалификации Дзаньоло на три матча удовлетворена, и сегодня, если он не сыграет, то из-за травмы. Тогда компанию капитану Лоренцо Пеллегрини составит либо 18-летний Вольпато, выдавший гол и ассист в Вероне, либо забивший там Эль-Шаарави.

Центральный защитник Манчини дисквалифицирован, и его заменит крайне мало играющий Кумбулла. В центре поля выйдут двое из тройки Камара-Матич-Кристанте. Дибала и Спинаццола все еще травмированы.

У "Лудогорца" отсутствующих меньше. Форвард Десподов вернулся после почти месяца вне игры, но вряд ли сразу же выйдет на поле. Йорданов заболел, а Янков вернулся, но оба в любом случае не ожидались бы в "старте". Разделение состава на еврокубковый и лиговый весьма четкое, и Игорь Пластун относится ко второму. В группе ЛЕ он играл лишь в одном туре, против ХИКа. А вот против "Септември" и "Ботева" отыграл полные матчи подряд.

"Рома": Патрисиу, Кумбулла, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Камара, Матич, Залевски, Лоренцо Пеллегрини, Эль-Шаарави, Белотти

"Лудогорец": Падт, Витри, Вердон, Недялков, Сисиньо, Наресси, Пьотровски, Текпетей, Рик, Каули, Тьяго

Статистика

"Лудогорец" и "Рома" встречались однажды. В первом туре нынешнего группового турнира в Разграде хозяева победили благодаря голам Каули на 72-ой минуте и Нонато на 88-ой. Шомуродов временно сравнял на 86-ой. Впрочем, на "Олимпико" "Лудогорец" уже играл. В 2014-ом году в этом же турнире он победил здесь "Лацио" со счетом 1:0 и выбил его из Еврокубков

Гол Стефана Эль-Шаарави в Вероне стал его 50-ым за "Рому". А сегодня он отыграет 200-ый матч за клуб

"Рома" пропускала в восьми из девяти последних матчей во всех турнирах. Также в этих девяти она лишь однажды побеждала с разницей более одного мяча - в Вероне

"Лудогорец" не побеждал в девяти своих последних гостевых матчах Лиги Европы, включая Квалификацию - три ничьи и шесть поражений. Поражение "Ромы" от "Бетиса" прервало ее серию из 13-ти домашних матчей ЛЕ без поражений, в которых побеждала девять раз

В шести из семи последних матчей Лиги Европы с участием "Ромы" забивалось более двух мячей

Прогноз: Рома - Лудогорец 2:1

"Лудогорец" устроит и ничья. "Рома" играла в лиге на день позже, у нее кадровые потери. Она еще и может отвлектись на мысли о Римском дерби в воскресенье. В целом по игре обеих команд в турнире не скажешь, что какая-то из них обязана победить сегодня. С другой стороны, за хозяев заполненные трибуны и более высокое качество как команды, так и отдельных игроков. Скорее всего, они выцарапают победу и второе место в группе.