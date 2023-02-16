Аякс - Унион Берлин. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы на 16.02.2023

Лига Европы, раунд плей-офф, первый матч

15 февраля 2023. Амстердам, “Йохан Кройф Арена”

“Аякс” 19:45 “Унион” Берлин

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Унион” продолжает переписывать свою историю. Предстоящий матч против “Аякса” считается одним из важнейших для скромного берлинского клуба, который в этом сезоне, помимо выхода в плей-офф еврокубков, еще и бросил вызов “Баварии” в Бундеслиге.

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Новости Аякса

“Аякс” немного приходит в себя. В конце января после серии из семи матчей без побед в чемпионате Нидерландов (шесть ничьих, одно поражение) главный тренер Алфред Схредер был уволен.

У Схредера были непростые условия – у “Аякса” летом произошла серьезная встряска состава, несколько ключевых игроков покинули клуб, в частности вслед за Эриком тен Хагом в МЮ перешли Антони и Мартинес, а “Бавария” подписала Гравенберха и Мазрауи. Были перестановки и в административных должностях – клуб так до сих не смог найти адекватную замену бывшему спортивному директору Марку Овермарсу, который проводил грамотную работу на трансферном рынке.

50-летний Схредер, работавший ранее ассистентом тен Хага и Кумана, и главным тренером в “Хоффенхайме” и “Брюгге”, не смог дать команде стабильность в этом переходном сезоне. И показательно, что главная характеристика, которую игроки дают Джоне Хейтинге, который до конца сезона будет руководить “Аяксом” – это ясность. Известный в бывшем игрок “Аякса” и сборной Нидерландов дает четкие и понятные инструкции футболистам и не так часто проводит ротацию. Как результат, “Аякс” выиграл все четыре матча после прихода Хейтинги.

Не собирается ничего радикально менять 39-летний тренер и на игру с “Унионом”. “Мы не будем подстраиваться под соперника”, – сказал Хейтинга, и добавил, что ранее травмированный Стивен Бергвейн восстановился к матчу, и готов играть.

Новости Униона

В том сезоне, когда “Аякс” был всего в нескольких секундах от выхода в финал Лиги чемпионов, “Унион” Берлин выступал во второй немецкой Бундеслиги. Теперь они играют друг против друга в Лиге Европы. Как все быстро может поменяться.

После двадцати туров Бундеслиги “Унион” занимает второе место, отставая от лидера “Баварии” всего на одно очко. “Унион” выиграл все шесть матчей (пять в чемпионате, один в кубке) после возобновления сезона в Германии, в том числе обыграл в последнем туре на выходных “РБ Лейпциг” в гостях, одного из своих конкурентов за место в топ-4. “Между неверием, удивлением и ожиданием”, – назвал kicker свой материал о предстоящем матче “Униона” с “Аяксом”. И действительно, команда Урса Фишера показывает настоящий чудеса.

Швейцарский тренер ожидает, что игра с “Аяксом” будет очень непростой для его команды.

“Аякс стал более стабильным в последние недели. Они снова борятся за чемпионство. Это талантливая команда уровня Лиги чемпионов. Мы должны быть эффективными и сосредоточенными на игре. Не думаю, что 25% владения мячом будет достаточно”, – сказал Фишер.

Матч против “Аякса” из-за дисквалификации пропустят Триммель и Хаберер, у Шефера травма.

Статистика команд, цифры и факты

“Аякс” не пропускал больше гола за 90 минут в последних девяти поединках.

Однако в групповом раунде Лиги чемпионов амстердамский клуб пропустил 16 голов в шести матчах. Хуже показатели были только у “Рейнджерса”, “Виктории” Пльзень и “Маккаби” Хайфа.

“Аякс” выиграл один из шести последних домашних матчей во всех турнирах.

“Унион” проиграл первые две игры в группе Лиги Европы со счетом 1:0, но затем победил в четырех поединках подряд. Каждый раз побеждая 1:0.

В Бундеслиге у берлинского клуба результативность выше – 35 голов в 20 матчах. Это шестой показатель в лиге.

“Унион” Берлин выиграл три последних гостевых матча, забивая в каждом из них по два гола.

Последние пять матчей Аякса и Униона

Аякс

12.02 “Валвейк” 3:1 (Эредивизи)

09.02 “Твенте" 1:0 (Кубок Нидерландов)

05.02 “Камбур” 5:1 (Эредивизи)

29.01 “Эксельсиор” 4:1 (Эредивизи)

26.01 “Волендам” 1:1 (Эредивизи)

Унион Берлин

11.02 “РБ Лейпциг” 3:1 (Бундеслига)

04.02 “Майнц” 3:1 (Бундеслига)

31.01 “Вольфсбург” 2:1 (Кубок Германии)

28.01 “Герта” 2:0 (Бундеслига)

25.01 “Вердер” Бремен 2:1 (Бундеслига)

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Где смотреть матч Аякс – Унион Берлин

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Ориентировочные составы

“Аякс”: Рульи – Ренсх, Альварес, Тимбер, Вейндал – Бергейс, Тэйлор, Классен – Кудус, Тадич, Консейсау

“Унион”: Реннов – Лейте, Кнохе, Дуки – Руссийон, Лаидуни, Хедира, Торсби, Юранович – Беккер, Сьебатшо

Ставки и Коэффициенты на матч Аякс – Унион Берлин

Прогноз на матч Аякс – Унион Берлин от UA-Football

Безусловно, “Аякс” гораздо более статусный клуб и объективно его состав сильнее, но если футбол был бы таким простым, он не был бы настолько популярным. “Унион” отбирал очки у “Баварии” и “Боруссии” Дортмунд, дважды в сезоне был переигран “РБ Лейпциг”. Эта команда способна на сенсации. Но “Аякс” с приходом Хейтинги все же ощутимо прибавил и его поражение маловероятно. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.