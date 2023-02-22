Лига Европы, раунд плей-офф, ответный матч

23 февраля. Монако, Стад Луи II

Монако – Байер Леверкузен 19:45

Трансляция – Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Монако

"Монако" участвует в плей-офф раунде из-за невыразительного группового этапа Лиги Европы, где команда Филиппа Клемана умудрилась проиграть "Трабзонспору" и "Ференцварошу", уступив последним первую строчку в группе H по дополнительным показателям. Однако всерьёз воспринимать эти результаты не стоит – тогда "монегаски" были обеспокоены выступлениями в Лиге 1, пренебрегая еврокубками.

Куда важнее принять в счёт форму "Монако" в новом году. На выходных "монегаски" в эконом-режиме одолели на выезде "Брест" (1:2), добыв пятую победу кряду. Из 10 матчей в 2023-м команда проиграла только в Кубке Франции малоизвестному "Родезу" по серии пенальти. А так 7 побед и 2 ничьи во всех турнирах, включая уничтожение "Аяччо" (7:1), мир на "Велодроме" с "Марселем" (1:1) и уверенную победу над "ПСЖ" (3:1).

С кадровой точки зрения у Филиппа Клемана головную боль вызывает только правый фланг обороны. Вандерсон и Агилар травмированы, поэтому на краю вынужденно сыграет молодой центрбек Матсима. Сарр на выходных провёл первые 90 минут в новом году, наконец набрав кондиции после травмы бедра. Весь остальной состав в полном порядке.

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Байер

"Байер" же в последнее время не блещет. Поражение от "Майнца" на выходных Хаби Алонсо объяснил отсутствием "баланса и стабильности". С первым можно согласиться, ведь баску достался очень несбалансированный состав, с которым сложно построить что-то цельное, особенно при обильной ротации. Но насчёт отсутствия стабильности можно поспорить, ведь Леверкузен в субботу проиграл 4 игру в 5 матчах во всех соревнованиях. Вполне последовательный коллектив.

На самом деле Алонсо прав, потому что его коллектив нестабилен не только от недели к неделя, но даже по ходу встречи. К примеру, Леверкузен проявил характер на прошлой неделе, поведя в счёте в матче с "Монако" после провального дебюта с идиотским автоголом Градецкого. Но невнимательность в концовке стоила им результата – французы дважды забили ударами издали, когда в опорной зоне были дыры. К примеру, мяч Диатты пришёл после атаки "Монако" 5 в 8. Но рассеянная оборона "Байера" всё проморгала.

Лучший бомбардир команды в сезоне Мусса Диаби под вопросом на игру из-за проблем с бедром. Также точно не сыграет Арангис. Зато ключевая связка атаки снова в деле. Виртц зажигает после разрыва крестов, успев набрать приличную форму. А Патрик Шик на выходных забил первый мяч с осени, наконец избавившись от проблем со здоровьем.

Статистика и факты

"Монако" никогда не вылетал из плей-офф еврокубка (за исключением квалификации), выиграв первую игру на выезде, что случалось уже 10 раз

У "Монако" 7 побед в 10 матчах в новом году

Лучший бомбардир "Байера" Мусса Диаби в сезоне под вопросом на игру (10 голов)

С сезона 2020/21 Виртц имеет 12 результативных действий (6+6) в ЛЕ. Это лучший результат в турнире для игроков младше 20 лет

Форвард "Монако" Фолланд провел 4 сезона за "Байер" (2016-20) , забив 44 гола в Бундеслиге

Ориентировочные составы

Монако:Нюбель – Матсима, Дисаси, Сарр, Энрике – Диатта, Фофана, Матазо, Головин – Бен Йеддер, Эмболо

Байер: Градецки – Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапье – Демирбай, Андрих – Амири, Виртц, Гложек – Шик

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Монако – Байер от UA-Футбол