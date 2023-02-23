Рома - Зальцбург: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.02.2023

Нужна ли "Роме" Лига Европы? Видит ли он в глазах игроков, что хотят играть там? Что важнее - Еврокубок или лига? Эти вопросы в последние дни задавали Жозе Моуриньо. Ответы были ожидаемыми. Важнейший матч - всегда следующий, его игроки всегда хотят победить. Точно хотели они победить в Зальцбурге, были близки, но в итоге проиграли. Бросят ли такие же или даже еще большие силы на победу сегодня? Есть ли у них вообще эти силы?

23 февраля. 22:00. Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответный матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Зальцбург"

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Состояние команд

Неделю тому римляне уступили по статистическим показателям, как обычно. Хотя не по всем. В створ ворот попадали чаще. Вратарь хозяев Филипп Кон совершил три хороших сейва, однажды также Брайан Кристанте попал в каркас ворот. Но в итоге центральный защитник Павлович и опорник Капальдо сделали гол головой на 88-ой минуте. Против второй команды своей лиги по голам головой (девять в Серии А).

Моуриньо заявил, что та игра была абсолютно выигрышной, его команда создала много и полностью заслужила победить.

После этого в лиге "Рома" победила дома "Верону" со счетом 1:0. Сыграв по своему лучшему алгоритму. Быстро, интенсивно, с желанием, с идеальной обороной и парой моментов в атаке. Оставшись на третьем месте. А "Зальцбург" переиграл в гостях "Тироль" даже без интенсивности, лениво. С автоголом в раздевалку и затем голами в начале и конце второго тайма. 3:1. Разумеется, "Ред Булл" лидирует в Бундеслиге Австрии.

Настроение, правда, в лагерях обеих команд не лучшее. "Зальцбург" в феврале уже успел вылететь из Кубка, в лиге опережает второе место лишь на шесть очков. Чувствуется некая усталость. Ну а в команде Моуриньо всегда неспокойно. Жозе набрасывается на прессу, собственных болельщиков. Заявляет, что его куцый состав делает максимум, а СМИ несправедливы и будто говорят, что все ее победы благодаря удаче либо стандартным положениям.

Моуриньо говорит, что не знает, как сегодня будет действовать "Зальцбург". Отмечает, что в философии австрийской команды нет игры на 0:0, а всегда стремление к атаке. Говорит, что будет похоже на первый матч и надеется на другой исход. Надеется прежде всего, что болельщики поддержат команду как в предыдущем сезоне в Лиге Конференций. Все билеты проданы, так что его надежды не беспочвенны.

Коллега португальца Маттиас Яйссле также отмечает атмосферу на "Олимпико", энергию этого стадиона. Ожидает прогресс в игре "Ромы", прежде всего в смелости и жесткости и другую игру в целом. Говорит о "брутальном вызове против Топ-соперника". Считает, что его команда остается явным аутсайдером, но верит, что с помощью дисциплины, сфокусированности, смелости и немного везения способна удивить вновь.

Последние матчи команд





Кадры

У "Ромы" под огромным вопросом все три лучших атакера. Тэмми Абрахам сейчас тренируется со специальной маской, прикрывающей стеклянной перегородкой травмированный левый глаз. У Пауло Дибалы и Лоренцо Пеллегрини мышечные травмы. Все трое вполне могут оказаться в заявке, но сомнительно, что в стартовом составе. А автор победного гола против "Вероны" Ола Сольбаккен не в списке на ЛЕ.

Так что в первых 11-ти могут оказаться молодые Вольпато и Бове или игравшие в Зальцбурге на позициях латералей Эль-Шаарави и Залевски. А то и Жоржиньо Вейналдум, который после тяжелейшей травмы вернулся и уже трижды подряд выходил на замену.

У "Зальцбурга" вновь вылетел форвард Фернандо, только в феврале вернувшийся после тяжелой травмы. Экс-игрока "Шахтера" заменит скорее один из авторов голов против "Тироля" - Шешко или Конате. Либо же Койта, игравший там в стартовом составе. Еще более серьезная потеря - Павловича, столпа центра обороны. Его должен заменить Бернардо. Усилить игру по ходу матча более чем способны юные полузащитники Глух и Кьергор.

Камери, Тиджани, Гиндо, Око, Омореги и Онген отсутствуют.

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Залевски, Кристанте, Матич, Спинаццола, Бове, Эль-Шаарави, Белотти

"Зальцбург": Кон, Дедич, Соле, Бернардо, Улмер, Капальдо, Гурма-Дуат, Зайвальд, Сучич, Окафор, Шешко

Статистика

Жозе Моуриньо в своей карьере выиграл 77 процентов противостояний в плей-офф Еврокубков - 41 из 53-ех

"Зальцбург" проходил в следующий раунд в пяти из шести своих последних противостояний в плей-офф, в которых побеждал в первом матче. "Рома" проходила в трех из пяти в последних, в которых проиграла первый матч. В том числе в четвертьфинале Лиги Конференций в предыдущем сезоне против "Буде/Глимт". После 1:2 в Норвегии 4:0 в Риме. Моуриньо также проходил дальше в трех из пяти последних, в которых проиграл первый матч

В 15-ти гостевых матчах во всех турнирах в этом сезоне "Зальцбург" потерпел лишь два поражения. От "Штурма" в лиге в июле (1:2) и от "Милана" в ноябре в Лиге Чемпионов (0:4). Его показатели в пяти последних матчах в гостях против итальянских команд - две ничьи и три поражения

"Рома" в 16-ти домашних во всех турнирах потерпела пять поражений при десяти победах и одной ничьей. В пяти из последних шести домашних матчей во всех турнирах римляне побеждали и не пропускали, но в единственном кубковом из них - в Коппа Италия против "Кремонезе" - пропустили дважды и проиграли

"Рома" неделю назад впервые проиграла австрийской команде в Еврокубках УЕФА на каком-либо поле. До этого на ее счету в шести матчах были три победы и три ничьи

"Рома" не проиграла в 13-ти последних домашних матчах в плей-офф Еврокубков. 11 побед и две ничьи. Интересно, что ничьи добыли голландские команды - "Аякс" и "Витесс". А побеждал ее в последний раз испанский "Вильярреал" в феврале 2017-го года

Прогноз: Рома - Зальцбург 1:0, 2:0 в дополнительное время

В гостях "Зальцбург" в нынешнем сезоне проиграл лишь два матча. Правда, последний - в Италии. В шестом туре Лиги Чемпионов в ноябре "Милану" со счетом 0:4. Но то скорее было аномалией. "Быки" - крепкая команда. А "Рома" уже проиграла дома пять. Она в целом испытывает проблемы. Креатив и реализация в атаке и без того не очень, а без лидеров в "старте" станут еще хуже. Хотя в итоге они должны выйти и дожать.