Унион - Аякс. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.02.2023

В сегодняшнем поединке "Унион" на своем поле попытается вырваться в 1/8 Лиги Европы. В первом матче (0:0), который состоялся на прошлой неделе, именно эта команда доминировала. Однако не стоит недооценивать "Аякс", который не собирается так просто сдаваться. Каким может быть результат поединка - сейчас рассмотрим.

Лига Европы, 1/16 финала

Унион - Аякс

23.02.2023, 22:00, стадион Ан дер Альтен (Берлин)

Судья: К. Дель Серро (Испания)

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Унион

Команда из Берлина очень качественно вернулась в Бундеслигу после новогодней паузы. Команда Урса Фишера смогла победить в первых шести поединках текущего года, что, несомнительно, является большим успехом для немцев. Победная серия берлинцев прервалась только на прошлой неделе в Амстердаме, где им не удалось победить "Аякс". Как уже вспоминалось, игра завершилась со счетом 0:0, так что судьба путевки в 1/8 финала Лиги Европы 2022-23 будет решаться в немецкой столице сегодня вечером.

Стоит вспомнить, что в воскресение "Унион" впервые в новом году не смог выиграть и чемпионате Германии. При этом команда встречалась дома с главным аутсайдером сезона - "Шальке". Примечательно, что в случае всеми ожидаемой победы над аутсайдером берлинская команда вернула бы себе лидерство в чемпионате, однако забить "бело-голубым" хозяевам не удалось.

Ориентировочный состав: Реннов, Баумгартль, Кнохе, Доэхи, Русиньон, Хедира, Торсби, Лаидуни, Юранович, Беккер, Беренс.

Аякс

Стоит отметить, что "аяксидам" в раунде плей-офф достался очень серьезный соперник. Хоть "Унион" еще намного менее известный, чем "Аякс", однако в последнее время берлинцы очень прибавили в своем уровне. Букмекеры считали амстердамцев фаворитом перед первым матчем, но подтвердить этот статус команде Джона Хейтинги не удалось. Это снизило шансы команды на итоговый успех в противостоянии, но они все же остаются - преуменшать не нужно.

Если "Унион" до встречи с амстердамцами исключительно побеждал с начала года, то "Аякс" до встречи с берлинцами имел четыре победы подряд после смены главного тренера, которая произошла в конце января. В промежутке между поединками в Лиге Европы команда Джона Хейтинги смогла победить роттердамскую "Спарту", которая сейчас является далеко не последней командой Эредивизи.

Ориентировочный состав: Рульи, Вейндал, Бесси, Тимбер, Ренсх, Альварес, Тейлор, Бергвейн, Кудус, Бергейс, Тадич.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

Команда из Берлина имеет более значительные шансы на победу в сегодняшнем поединке, но недооценивать соперника не стоит. "Аяксиды" точно подготовились к поединку и будут пытаться выйти в 1/8 турнира. При этом форма, как вспоминалось выше, лучше у берлинцев. Прогноз: победа "Униона", обе забьют.