  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Европы
  4. Унион - Аякс. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.02.2023
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Унион - Аякс. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.02.2023

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

В первом матче команды не смогли решить исход противостояния

Унион - Аякс. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.02.2023

Фото: FC Union Berlin, Twitter

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

В сегодняшнем поединке "Унион" на своем поле попытается вырваться в 1/8 Лиги Европы. В первом матче (0:0), который состоялся на прошлой неделе, именно эта команда доминировала. Однако не стоит недооценивать "Аякс", который не собирается так просто сдаваться. Каким может быть результат поединка - сейчас рассмотрим.

Содержание

Лига Европы, 1/16 финала

Унион - Аякс

23.02.2023, 22:00, стадион Ан дер Альтен (Берлин)

Судья: К. Дель Серро (Испания)

Parimatch
300 ₴
Фрибет на первый депозит
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Унион

Команда из Берлина очень качественно вернулась в Бундеслигу после новогодней паузы. Команда Урса Фишера смогла победить в первых шести поединках текущего года, что, несомнительно, является большим успехом для немцев. Победная серия берлинцев прервалась только на прошлой неделе в Амстердаме, где им не удалось победить "Аякс". Как уже вспоминалось, игра завершилась со счетом 0:0, так что судьба путевки в 1/8 финала Лиги Европы 2022-23 будет решаться в немецкой столице сегодня вечером.

Стоит вспомнить, что в воскресение "Унион" впервые в новом году не смог выиграть и чемпионате Германии. При этом команда встречалась дома с главным аутсайдером сезона - "Шальке". Примечательно, что в случае всеми ожидаемой победы над аутсайдером берлинская команда вернула бы себе лидерство в чемпионате, однако забить "бело-голубым" хозяевам не удалось.

Ориентировочный состав: Реннов, Баумгартль, Кнохе, Доэхи, Русиньон, Хедира, Торсби, Лаидуни, Юранович, Беккер, Беренс.

Аякс

Стоит отметить, что "аяксидам" в раунде плей-офф достался очень серьезный соперник. Хоть "Унион" еще намного менее известный, чем "Аякс", однако в последнее время берлинцы очень прибавили в своем уровне. Букмекеры считали амстердамцев фаворитом перед первым матчем, но подтвердить этот статус команде Джона Хейтинги не удалось. Это снизило шансы команды на итоговый успех в противостоянии, но они все же остаются - преуменшать не нужно.

Если "Унион" до встречи с амстердамцами исключительно побеждал с начала года, то "Аякс" до встречи с берлинцами имел четыре победы подряд после смены главного тренера, которая произошла в конце января. В промежутке между поединками в Лиге Европы команда Джона Хейтинги смогла победить роттердамскую "Спарту", которая сейчас является далеко не последней командой Эредивизи.

Ориентировочный состав: Рульи, Вейндал, Бесси, Тимбер, Ренсх, Альварес, Тейлор, Бергвейн, Кудус, Бергейс, Тадич.

Ставки и коэффициенты

Parimatch
2.21
3.25
3.55
Сделать ставку
Favbet
2.26
3.30
3.50
Сделать ставку
VBET
2.21
3.25
3.55
Сделать ставку

Прогноз от сайта UA-Football

Команда из Берлина имеет более значительные шансы на победу в сегодняшнем поединке, но недооценивать соперника не стоит. "Аяксиды" точно подготовились к поединку и будут пытаться выйти в 1/8 турнира. При этом форма, как вспоминалось выше, лучше у берлинцев. Прогноз: победа "Униона", обе забьют.

По теме
yellow-arrow
Ренн - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23 февраля 2023
yellow-arrow
Рома - Зальцбург: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.02.2023
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Барселона. Анонс и прогноз матча плей-офф ЛЕ на 23.02.23
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Лига Европы Унион (Берлин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде