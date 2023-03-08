Шахтер - Фейеноорд. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 9 марта 2023

Донецкий "Шахтер" продолжает свой путь в Лиге Европы после того, как недавно коллектив Игоря Йовичевича обыграл "Ренн". Обыграл с трудом, благодаря геройству Трубина и небольшой удаче. Однако это уже история. Украинский коллектив вышел в 1/8, где их ожидает еще один непростой соперник. Правда на сей раз, оппонент не играет в топ-чемпионате, из-за чего априори списывается в категория "проходимых". Если вы так считаете, то одумайтесь пока не поздно.

"Фейеноорд" - действующий лидер Эредивизи. Команда, которая в сезоне проиграла всего в трех играх, опередила в группе ЛЕ "Лацио", а ныне имеет серию из шести побед кряду. Коллектив Арне Слота исповедуют голландский стиль футбола, а потому ослабленной обороне "Шахтера" будет непросто. Но своими козырями полон и арсенал украинской команды, что делает будущий матч интригующим и интересным.

"Шахтер" 22:00 "Фейеноорд"

ЛЕ, 1/8 финала. Первая игра

9 марта, Варшава, стадион "Войска Польского"

Арбитр: И.Кружляк

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

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Последние новости и составы

"Шахтер":

"Горняки" здорово начали 2023-й год. Команда, как мы уже говорили выше, прошла "Ренн" в 1/16 Лиги Европы, правда, данный результат многие списывают на случайность. Однако результаты внутреннего первенства случайными точно не были. Коллектив Йовичевича без проблем разгромил "Минай" и "Металлист 1925" в последних играх, забив в их ворота 11 голов. Атака в форме, состав ротируется, а Анатолий Трубин набирает обороты. Вроде как все отлично.

Но не совсем. У "Шахтера" огромные кадровые проблемы в обороне перед будущим матчем. Бондарь, Михайличенко и Конопля не сыграют против "Фейеноорда" из-за дисквалификации, а это, на секундочку, твердые футболисты основы. Есть вопросы касательно состояния Матвиенко, который пропускал последний поединок из-за температуры. Если не удастся поставить на ноги Николая, защита "горняков" полностью потеряет основное сочетание. Не удивимся даже если в центре обороны появится Степаненко, ибо больше банальное некому. Благо в атаке, кроме Шведа, все в строю и готовы выйти на поле.

Ориентировочный состав: Трубин - Тейлор, Степаненко, Ракицкий, Матвиенко - Назарина, Бондаренко - Зубков, Судаков, Крыськив - Траоре

"Фейеноорд":

Роттердамский клуб точно не стоит недооценивать. Один факт того, что они лидируют в чемпионате Нидерландов, сохраняя плюс три бала от "Аякса" говорит сам за себя. Да и в еврокубках команда Арне Слота играть умеет. "Фейеноорд" выиграл группу, опередив, к примеру, римский "Лацио", а менее года назад нидерландцы играли в финале Лиги Конференций, где ни в чем не уступили более статусной "Роме". Просто у Моуриньо тяжело забрать трофей в финале.

Летом "Фейеноорд" традиционно для себя распродал лидеров, заработав на этом около 70-ти миллионов евро. При этом клуб не стал слабее, что показывают результаты в нынешнем сезоне. Слот любит играть по классической для голландцев схеме 4-3-3, команда умеет быстро передвигать мяч и атаковать, при этом мало пропуская (22 пропущенных в Ередивизи, второй показатель в турнире). Особое внимание эксперты советуют обратить на полузащитника Кекчю, который на поле умеет все и уже дослужился до капитанского звания. Точно против "Шахтера" не сыграет основной вратарь команды Бейлов и опорник Тимбер (не путать со старшим братом, который играет в "Аяксе" и сборной Нидерландов).

Ориентировочный состав: Велленройтер - Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман - Кекчю, Виффер, Дилросун - Джаханбахш, Химинес, Идрисси

Путь в еврокубках

"Шахтер" в 1/16 Лиги Европы попал благодаря перфомансу в ЛЧ, когда занял третье место в группе с "Реалом", "РБ Лейпцигом" и "Селтиком". Коллектив Йовичевича опустился в ЛЕ, где в первом раунде плей-офф одолел "Ренн" (2:1, 1:2 и 5:4 в серии пенальти). Путь "Фейеноорда" получился в стиле рок-фестиваля. Команда Арне Слота стала первой в уникальной группе, где все четыре команды набрали по восемь балов. Первое место им обеспечила лучшая разница голов, добытая благодаря уничтожению "Штурма" 6:0 в одной из игр. Так "гордость юга" и оказалась в 1/8 Лиги Европы.

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Ничья 2:2. "Горняки" сделали себе имя в текущем еврокубковом сезоне благодаря слаженности в обороне и качественной реализации моментов. Вряд ли кто-то сомневается, что против роттердамцев "Шахтер" будет играть вторым номером, однако именно перед данным поединком у команды возникла дыра в обороне, которую придется затыкать на скорую руку. Ну и продолжать верить в спасения Трубина, который в еврокубках неплохо набил себе цену.

Параллельно с этим мы также не сомневаемся, что свои моменты будут и у "Шахтера". Нидерландский стиль - это романтика, команды могут настолько увлечься атакой, что начисто забудут об игре у своих ворот. Вот за это и нужно наказать. "Шахтер" не раз и не два проворачивал сей трюк в еврокубках, а потому мы рискнем поставить на веселую ничью в первой игре.