Спортинг - Арсенал. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы на 09.03.2023

Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

9 марта 2023. Лиссабон, “Жозе Алваладе”

“Спортинг” 19:45 “Арсенал”

Телетрансляция – Megogo Футбол 3

Текстовая трансляция – UA-Футбол

После паузы в четыре месяца еврокубки возвращаются для “Арсенала”. “Канониры” находятся в разгаре борьбы за чемпионство и вполне возможно Микель Артеты предпочтет в первом матче противостояния со “Спортингом” использовать резервистов.

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Новости Спортинга

Нынешний сезон складывается непросто для “Спортинга”. Команда Рубена Аморима повезло с группой Лиги чемпионов, но она вылетела в Лигу Европы, проиграв в последнем туре. “Спортинг” проиграл в финале Кубка лиги “Порту”, вылетел из Кубка Португалии, и рискует не попасть в первую тройку чемпионата. До “Бенфики” 15 очков и борьбе за чемпионство не идет и речи. Но “львов” в таблице также опережают “Порту” и “Брага”.

К матчу с “Арсеналом” комада Рубена Аморима подходит в хорошем состоянии. “Спортинг” выиграл шесть из восьми последних матчах во всех турнирах. Исключения – только поражения “Порту” в Примейре и ничья с “Мидтьюлланном” в первом матче плей-офф Лиги Европы. На своем поле “львы” сыграли с датчанами 1:1, но в ответной игры забили четыре гола (4:0).

“Спортинг” выиграл три последних матча Примейры, обыграв “Шавеш”, “Эшторил” и “Портимоненсе”. Правда все эти команды из второй половины таблицы чемпионата Португалии.

Матч против “Арсенала” пропустят Браганса и Угарте.

Новости Арсенала

На старте февраля у “Арсенала” была сложная серия – четыре матча подряд без победы, три из них в АПЛ. Казалось, что еще немного, и “канониры” потеряют первое место. Но победа над “Астон Виллой” благодаря автоголу Эмилиано Мартинеса на 90+3 минуте стала переломной. “Арсенал” выиграл четыре матча подряд, а игра с “Борнмутом” в последнем туре стала очередным водоворотом эмоций.

“Арсенал” пропустил на десятой секунде, затем потерял из-за травмы своего единственного форварда Троссарда, а во втором тайме пропустила второй гол. Но команда Артеты не сдалась, два гола были быстро отыграны, а точку в матче на 90+8 минуте поставил резервист Рис Нелсон. В третий раз в 2023 году “Арсенал” добывает победу, забивая гол на 90+ минуте. Это показатель характера, уверенности в себе, и понимая своей цели.

Артета уверяет, что для “Арсенала” Лига Европы имеет такое же значение, как и чемпионат Англии. Но при этом тренер “канониров” в среду не захотел говорить, какие футболисты будут готовы к матчу против “Спортинга”. Известно, что Киран Тирни, Эдди Нкетиа и Леандро Троссард не тренировались перед вылетом в Португалии. Но вернулся в общую группу Габриэл Жезус, и это не может не радовать.

Точно не сыграет против “Спортинга” Эльнени, вышеуказанное трио тоже, вероятно, ожидать не стоит.

Статистика команд, цифры и факты

“Спортинг” победил в первом матче группы ЛЧ “Тоттенхэм” на своем поле, но в трех последующих еврокубковых матчах на “Жозе Алваладе” оставался без побед (поражения “Марселю” и “Айнтрахту” 0:2, ничья с “Мидтьюлланном”).

“Спортинг” не пропускает в трех поединках подряд во всех турнирах.

Защитник “Спортинга” Эктор Бельерин в свое время провел за “Арсенал” 239 матчей.

Вингер “Спортинга” Маркус Эдвардс, который отметился 20 результативными действиями в нынешнем сезоне (десять голов+десять ассистов), свои первые шаги в футболе делал в академии лондонского “Тоттенхэма”.

“Арсенал” проиграл четыре из 18 гостевых матчей в нынешнем сезоне (13 побед, одна ничья).

Только в одном из пяти последних матчей “Арсенала” обе команды забили меньше четырех голов (победа “канониров” над “Лестером” 1:0).

Восемь голов “Арсенала” в Лиге Европы 2022/23 забили семь разных футболистов.

Последние пять матчей Спортинга и Арсенала

Спортинг

04.03 “Портимоненсе” 1:0 (Примейра)

27.02 “Эшторил” 2:0 (Примейра)

23.02 “Мидтьюлланн” 4:0 (Лига Европы)

20.02 “Шавеш” 3:2 (Примейра)

16.02 “Мидтьюлланн” 1:1 (Лига Европы)

Арсенал

04.03 “Борнмут” 3:2 (АПЛ)

01.03 “Эвертон” 4:0 (АПЛ)

25.02 “Лестер” 1:0 (АПЛ)

18.02 “Астон Вилла” 4:2 (АПЛ)

15.02 “Манчестер Сити” 1:3 (АПЛ)

Личные встречи

“Спортингу” еще ни разу не удалось победить “Арсенал”. В группе Лиги Европы 2018/19 “канониры” выиграли в гостях 1:0, а на “Эмирейтс” команды сыграли вничью, в Кубке Ярмарок 1969/70 тоже были победа “Арсенала” и ничья (3:0 и 0:0).

Где смотреть матч Спортинг – Арсенал

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Ориентировочные составы

“Спортинг”: Адан – Диоманде, Коатес, Инасио – Эшгаю, Гонсалвеш, Морита, Сантуш – Эдвардс, Тринкан – Паулинью

“Арсенал”: Тернер – Томиясу, Габриэл, Холдинг, Уайт – Джака, Жоржиньо, Виейра – Смит-Роу, Мартинелли, Нелсон

Ставки и Коэффициенты на матч Спортинг – Арсенал

Прогноз на матч Спортинг – Арсенал от UA-Football

Действительно ли Лига Европы имеет для Артеты такое же значение, как и Премьер-лига? Узнаем по намерению тренера “Арсенала” в день матча. И дело не только в выборе состава на игру, но и в тактике и интенсивности. Даже если “Арсенал” будет играть первым номером, не предпочтет ли он осторожное владение? Спешить некуда. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.