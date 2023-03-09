Манчестер Юнайтед – Бетис. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 09.03.23

Лига Европы

1/8 финала, первый матч

9 марта, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Прямая трансляция: Мегого

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Поражение "манкунианцев" на минувших выходных от "Ливерпуля" 0:7 стало, наверное, самым большим шоком этого футбольного сезона. В то же время "Бетис" в воскресенье довольно удачно сыграл против "Реала": команда не только красиво выглядела, но и завоевала ничью. Теперь эти две команды в разных категориях психологического состояния встретятся в поединке.

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Новости Манчестер Юнайтед

Бывает, что все свои достижения в течение длительного периода времени можно нивелировать провалом. Похожая ситуация произошла с "манкунианцами". С прошлого декабря до воскресенья подопечные тен Хага проиграли всего раз – в гостях лидеру АПЛ "Арсенала". Нидерландец после ухода Роналду показал, кто на Олд Траффорд сейчас главный, построил дисциплину в команде, выиграл даже трофей. Да, Кубок лиги был добыт после побед в матчах против не слишком именитых команд и кризисного "Ньюкасла", однако это был первый титул за почти шесть лет.

У "красных дьяволов" появилось ощутимое преимущество над более слабыми соперниками. Топ-клубам стало тяжело играть с "манкунианцами". Но на "Энфилде" все перевернулось. Если в первом тайме подопечные тен Хага практически до перерыва играли в свою игру, то во второй половине встречи все пошло кувырком (это слово довольно мягко описывает события на поле). Команда выключилась, защитники вообще не играли в обороне, а атака забыла об обострении у чужих ворот. Трудно объяснить закономерные 0:7, однако важно из них выйти без психологической ямы. Именно в матче с "Бетисом" будет видно, насколько методы тен Хага рабочие.

Кадры хозяев

Антони Марсьяль уже вернулся к занятиям на поле, но пока к игре не готов. Тен Хаг сообщил, что француз, а также Марсель Забитцер пропустят сегодняшний матч. Кроме них не сыграют ван де Бек и Эриксен, которые давно в лазарете. А вот Каземиро, Варан и Линделеф готовятся к поединку, несмотря на некоторые проблемы несколькими днями раньше.

Новости Бетиса

В отличие от "манкунианцев", которые прошли в пиковом раунде "Барселону", "Бетис" стартует на стадии плей-офф этой Лиги Европы. В групповом этапе "зелено-белые" показали лучший результат среди всех команд: 16 очков из 18 возможных. И это в группе с “Ромой” Жозе Моуриньо! Как раз с римлянами однажды – в домашнем матче – "Бетис" потерял очки. В остальных поединках выиграл и в итоге занял первое место.

В чемпионате Испании команда идет на пятом месте и продолжает бороться за зону Лигу чемпионов. "Зелено-белым" до четвертого "Реала Сосьедад" три очка. В прошлом сезоне подопечным Пеллегрини не хватило всего пяти зачетных баллов в ЛЧ – теперь они пытаются исправить ситуацию. В частности, в последних четырех матчах команда получила 10 очков. В том числе в эти поединки входит противостояние с мадридским "Реалом" на минувших выходных, в котором "Бетис" удержал нули. Да и почему "удержал" – мог даже побеждать, но выручал Куртуа.

Кадры гостей

У "Бетиса" две потери: Набиль Фекир и Хуан Крус. Каналес уже вернулся из лазарета и занимается в общей группе. Также официальный сайт МЮ отметил, что легендарный 41-летний Хоакин поехал в Англию на эту игру.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Бетиса

Последние пять встреч хозяев

05.03. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 7:0 (АПЛ)

01.03. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:1 (Кубок Англии)

26.02. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед 2:0 (Кубок лиги)

23.02. Манчестер Юнайтед – Барселона 2:1 (ЛЕ)

19.02. Манчестер Юнайтед – Лестер 3:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

05.03. Бетис – Реал Мадрид 0:0 (Ла Лига)

24.02. Эльче – Бетис 2:3 (Ла Лига)

18.02. Бетис – Вальядолид 2:1 (Ла Лига)

11.02. Альмерия – Бетис 2:3 (Ла Лига)

04.02. Бетис – Сельта 3:4 (Ла Лига)

Личные встречи между командами

История противостояния этих коллективов не насчитывает ни одного официального матча. Однако совсем недавно они встречались в товарищеском поединке. Во время паузы на Чемпионат мира в Катаре МЮ проводил сборы в Испании. Тогда “Бетис” минимально обыграл второй состав “манкунианцев” 1:0.

Цифры и факты

"Бетис" станет третьей испанской командой в этом сезоне для "Манчестер Юнайтед". На групповом этапе ЛЕ "манкунианцы" встречались с "Реалом Сосьедад" (0:1, 1:0), а в стыках плей-офф раунда с "Барселоной" (2:2, 2:1).

За последние шесть поединков в гостях “Бетис” выиграл в пяти при одном поражении (против “Эспаньола”).

С 17 октября "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" не выиграл всего один раз – в матче с "Лидсом" 8 февраля (2:2)

"Бетис" еще ни разу не проходил в ЛЕ дальше 1/8 финала.

В активе "Манчестер Юнайтед" два участия в решающем матче Лиги Европы за последние шесть лет и одна победа.

Мануэль Пеллегрини 13 раз встречался с "Манчестер Юнайтед" в качестве тренера сразу трех клубов: трижды проиграл и еще по пять раз победил и сыграл вничью. Интересно, что будучи наставником испанского "Вильярреала" его команда сыграла с МЮ четыре раза подряд со счетом 0:0.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Бетис

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Бетис от UA-Football

Испанцы могут частично воспользоваться психологическим состоянием “манкунианцев”, однако вряд ли они станут сильным раздражителем для МЮ. Тен Хаг пытается брать все от каждого турнира, и стоит цель выйти в 1/4 финала. Правда, защита "красных дьяволов" в прошлом матче показала, что не всегда может играть на ноль. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,95).