Ювентус - Фрайбург: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 09.03.2023

В предыдущем раунде Лиги Европы "Ювентус" встречался с командой, для которой игра против такого соперника - сбывшаяся мечта и событие для всего города. Так говорили в Нанте. Для "Фрайбурга", намного более скромного исторически клуба, чем французский (впервые в истории в 1/8 финала Еврокубков), встреча с туринцами еще замечательнее. Главный тренер Кристиан Штрайх назвал ее хайлайтом для клуба. Означает ли это, что завершится все так же?

9 марта. 22:00. Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Фрайбург"

Главный арбитр: Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Вовсе не факт, что все завершится так же. Ведь "Нант" ближе к аутсайдерам своей лиги. А "Фрайбург" в своей на пятом месте, в равенстве очков с четвертым - "Лейпцигом" и всего в двух позади "Униона" - третьего. То есть сохраняет более чем реальные шансы попасть в Лигу Чемпионов. В пятом туре он даже занимал первое место в Бундеслиге. И в целом сейчас живет в сбывшейся мечте. А с "Нантом" он встречался в групповом турнире и победил его дважды - 2:0 и 4:0.

Стабильности скромной команде ожидаемо не хватает. В январе и начале февраля она была разгромлена в гостях "Вольфсбургом" (0:6) и дортмундской "Боруссией" (1:5), но после провала в Дортмунде в пяти матчах во всех турнирах не проигрывала. Вначале одержала три победы, затем сыграла вничью с "Байером" и гладбахской "Боруссией". По правде говоря, по игре, по опасным моментам, уступив обеим.

"Ювентус" также потерпел свой разгром в январе - 1:5 в Неаполе. Затем еще и проиграл дома "Монце" со счетом 0:2, что почти разгром. После такого и он опомнился, выдал шесть побед и ничью в семи матчах с тремя пропущенными. Его наставник Массимилиано Аллегри заявил, что команда уже забыла о снятии 15-ти очков за финансовые махинации. Однако последний матч был проигран - "Роме" в гостях со счетом 0:1. Тогда "Юве" трижды попадал в стойку.

Аллегри отказался драматизировать, заявив, что поражение не отменяет проделанной за последнее время хорошей работы. Но весь клуб сейчас в таком состоянии, что любая неудача сотрясает его. А в свете этой неудачи и общего состояния в Серии А Лига Европы стает единственным шансом попасть в Лигу Чемпионов. Потому матчи ЛЕ могут вызвать нервозность. Как вызвал 1:1 дома против "Нанта". Тогда "Юве" критиковали за пассивное сидение на 1:0.

Обе команды совершенно не любят владение мячом. В своих лигах 12-ые в этом компоненте. Разница в том, что "Ювентус" обороняется глубоко, а "Фрайбург" как раз довольно часто прессингует высоко. Аллегри ожидает агрессивного соперника и требует от своих терпения и взрослости. В целом ожидается осторожная игра с всплесками в виде интересных быстрых атак. Точно интересными должны стать стандартные положения.

Последние матчи команд

Ювентус

16.02. Ювентус - Нант 1:1 (Лига Европы)

19.02. Специя - Ювентус 0:2 (лига)

23.02. Нант - Ювентус 0:3 (Лига Европы)

28.02. Ювентус - Торино 4:2 (лига)

05.03. Рома - Ювентус 1:0 (лига)

Фрайбург

7.02. Зандхаузен - Фрайбург 0:2 (Кубок)

11.02. Фрайбург - Штутгарт 2:1

18.02. Бохум - Фрайбург 0:2

26.02. Фрайбург - Байер 1:1

04.03. Боруссия М - Фрайбург 0:0

Статистика

"Фрайбург" попал в эту стадию, выиграв группу с двумя победами над "Нантом", четырьмя очками в матчах против "Олимпиакоса" и "Карабаха". "Ювентус" же вылетел из Лиги Чемпионов с тремя очками против "Маккаби" Хайфы и нулем против "Бенфики" и "Пари Сен-Жермен", а затем в 1/16 Лиги Европы прошел "Нант" - 1:1 дома и 3:0 в гостях

"Фрайбург" дебютирует в 1/8 финала Еврокубков. До этого он разве что однажды попадал в 1/16 финала. В Кубке УЕФА сезона 2001/02

"Ювентус" и "Фрайбург" никогда не встречались. В сущности, "Фрайбург" никогда не встречался с итальянскими командами в Еврокубках

"Фрайбург" лидирует в Бундеслиге по голам со стандартных положений - 18. Из 35-ти в целом, что составляет 51 процент. Шесть из них - с пенальти. "Ювентус" на втором месте в Серии А по этому показателю - 16, в том числе три пенальти. Из сорока в целом, что составляет 40 процентов

"Фрайбург" не проигрывал в 16-ти последних матчах в кубковых соревнованиях в основное время (считая и групповой турнир). Не пропустив ни в одном из этих в основное время более одного гола

Кадры

3:0 в Нанте принес хет-трик Анхеля Ди Марии. С тех пор в двух матчах он, правда, не забивал. Тем голоднее сегодня. Очень голоден и Душан Влахович, забивший лишь в двух из десяти последних матчей во всех турнирах. Явно голоден и Поль Погба, сыгравший лишь один матч в сезоне. Но он вновь не готов. К стартовому составу - точно. Кроме этого, под вопросом защитники Сандро и Де Шильо, вингер Кьеза.

Леонардо Бонуччи может выйти в первых 11-ти впервые в 2023-ем году.

У "Фрайбурга" проблемы со здоровьем игроков атаки. Грегориш болеет, не играл в Гладбахе и под вопросом сегодня, Доан также под вопросом. Холер должен выйти, а вот кто рядом с ним? Саллаи без голов в 2023-ем году, Петерсен с одним в Кубке против команды из Бундеслиги 2.

Впрочем, главной ударной силой останется вингер Винченцо Грифо. Игрок сборной Италии и болельщик "Интера" говорит, что для него встреча с "Ювентусом" особенная и он мечтал о такой. На его счету 14 голов в нынешнем сезоне, в том числе два - в ЛЕ. В 2023-ем году он забил трижды. Также важны защитники сборной Германии Гинтер и Гюнтер.

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бонуччи, Бремер, Куадрадо, Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Влахович, Ди Мария



"Фрайбург": Флеккен, Силдиллия, Гинтер, Линхарт, Гюнтер, Кюблер, Эггештайн, Хефлер, Грифо, Холер, Саллай

Прогноз: Ювентус - Фрайбург 1:0

Штрайх ожидает замечательное событие для его скромного клуба. Называет "Ювентус" явным фаворитом, но требует от своей команды не сидеть глубоко в обороне, а играть высоко и искать атаки. Надеется, что ментальное давление помешает фавориту. Вполне возможно, как случилось в Турине и против "Нанта". Тем более, что "Юве" после "Ромы" нервничает, и Аллегри прежде всего вынужден призывать его к спокойствию.

Массимилиано призывает также не пропустить. Учитывая проблемы "Фрайбурга" в атаке, такое реально.