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Ювентус - Фрайбург: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 09.03.2023
Повторение "Нанта"?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В предыдущем раунде Лиги Европы "Ювентус" встречался с командой, для которой игра против такого соперника - сбывшаяся мечта и событие для всего города. Так говорили в Нанте. Для "Фрайбурга", намного более скромного исторически клуба, чем французский (впервые в истории в 1/8 финала Еврокубков), встреча с туринцами еще замечательнее. Главный тренер Кристиан Штрайх назвал ее хайлайтом для клуба. Означает ли это, что завершится все так же?
9 марта. 22:00. Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Фрайбург"
Главный арбитр: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Вовсе не факт, что все завершится так же. Ведь "Нант" ближе к аутсайдерам своей лиги. А "Фрайбург" в своей на пятом месте, в равенстве очков с четвертым - "Лейпцигом" и всего в двух позади "Униона" - третьего. То есть сохраняет более чем реальные шансы попасть в Лигу Чемпионов. В пятом туре он даже занимал первое место в Бундеслиге. И в целом сейчас живет в сбывшейся мечте. А с "Нантом" он встречался в групповом турнире и победил его дважды - 2:0 и 4:0.
Стабильности скромной команде ожидаемо не хватает. В январе и начале февраля она была разгромлена в гостях "Вольфсбургом" (0:6) и дортмундской "Боруссией" (1:5), но после провала в Дортмунде в пяти матчах во всех турнирах не проигрывала. Вначале одержала три победы, затем сыграла вничью с "Байером" и гладбахской "Боруссией". По правде говоря, по игре, по опасным моментам, уступив обеим.
"Ювентус" также потерпел свой разгром в январе - 1:5 в Неаполе. Затем еще и проиграл дома "Монце" со счетом 0:2, что почти разгром. После такого и он опомнился, выдал шесть побед и ничью в семи матчах с тремя пропущенными. Его наставник Массимилиано Аллегри заявил, что команда уже забыла о снятии 15-ти очков за финансовые махинации. Однако последний матч был проигран - "Роме" в гостях со счетом 0:1. Тогда "Юве" трижды попадал в стойку.
Аллегри отказался драматизировать, заявив, что поражение не отменяет проделанной за последнее время хорошей работы. Но весь клуб сейчас в таком состоянии, что любая неудача сотрясает его. А в свете этой неудачи и общего состояния в Серии А Лига Европы стает единственным шансом попасть в Лигу Чемпионов. Потому матчи ЛЕ могут вызвать нервозность. Как вызвал 1:1 дома против "Нанта". Тогда "Юве" критиковали за пассивное сидение на 1:0.
Обе команды совершенно не любят владение мячом. В своих лигах 12-ые в этом компоненте. Разница в том, что "Ювентус" обороняется глубоко, а "Фрайбург" как раз довольно часто прессингует высоко. Аллегри ожидает агрессивного соперника и требует от своих терпения и взрослости. В целом ожидается осторожная игра с всплесками в виде интересных быстрых атак. Точно интересными должны стать стандартные положения.
Последние матчи команд
Ювентус
16.02. Ювентус - Нант 1:1 (Лига Европы)
19.02. Специя - Ювентус 0:2 (лига)
23.02. Нант - Ювентус 0:3 (Лига Европы)
28.02. Ювентус - Торино 4:2 (лига)
05.03. Рома - Ювентус 1:0 (лига)
Фрайбург
7.02. Зандхаузен - Фрайбург 0:2 (Кубок)
11.02. Фрайбург - Штутгарт 2:1
18.02. Бохум - Фрайбург 0:2
26.02. Фрайбург - Байер 1:1
04.03. Боруссия М - Фрайбург 0:0
Статистика
- "Фрайбург" попал в эту стадию, выиграв группу с двумя победами над "Нантом", четырьмя очками в матчах против "Олимпиакоса" и "Карабаха". "Ювентус" же вылетел из Лиги Чемпионов с тремя очками против "Маккаби" Хайфы и нулем против "Бенфики" и "Пари Сен-Жермен", а затем в 1/16 Лиги Европы прошел "Нант" - 1:1 дома и 3:0 в гостях
- "Фрайбург" дебютирует в 1/8 финала Еврокубков. До этого он разве что однажды попадал в 1/16 финала. В Кубке УЕФА сезона 2001/02
- "Ювентус" и "Фрайбург" никогда не встречались. В сущности, "Фрайбург" никогда не встречался с итальянскими командами в Еврокубках
- "Фрайбург" лидирует в Бундеслиге по голам со стандартных положений - 18. Из 35-ти в целом, что составляет 51 процент. Шесть из них - с пенальти. "Ювентус" на втором месте в Серии А по этому показателю - 16, в том числе три пенальти. Из сорока в целом, что составляет 40 процентов
- "Фрайбург" не проигрывал в 16-ти последних матчах в кубковых соревнованиях в основное время (считая и групповой турнир). Не пропустив ни в одном из этих в основное время более одного гола
Кадры
3:0 в Нанте принес хет-трик Анхеля Ди Марии. С тех пор в двух матчах он, правда, не забивал. Тем голоднее сегодня. Очень голоден и Душан Влахович, забивший лишь в двух из десяти последних матчей во всех турнирах. Явно голоден и Поль Погба, сыгравший лишь один матч в сезоне. Но он вновь не готов. К стартовому составу - точно. Кроме этого, под вопросом защитники Сандро и Де Шильо, вингер Кьеза.
Леонардо Бонуччи может выйти в первых 11-ти впервые в 2023-ем году.
У "Фрайбурга" проблемы со здоровьем игроков атаки. Грегориш болеет, не играл в Гладбахе и под вопросом сегодня, Доан также под вопросом. Холер должен выйти, а вот кто рядом с ним? Саллаи без голов в 2023-ем году, Петерсен с одним в Кубке против команды из Бундеслиги 2.
Впрочем, главной ударной силой останется вингер Винченцо Грифо. Игрок сборной Италии и болельщик "Интера" говорит, что для него встреча с "Ювентусом" особенная и он мечтал о такой. На его счету 14 голов в нынешнем сезоне, в том числе два - в ЛЕ. В 2023-ем году он забил трижды. Также важны защитники сборной Германии Гинтер и Гюнтер.
"Ювентус": Щенсны, Данило, Бонуччи, Бремер, Куадрадо, Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Влахович, Ди Мария
"Фрайбург": Флеккен, Силдиллия, Гинтер, Линхарт, Гюнтер, Кюблер, Эггештайн, Хефлер, Грифо, Холер, Саллай
Прогноз: Ювентус - Фрайбург 1:0
Штрайх ожидает замечательное событие для его скромного клуба. Называет "Ювентус" явным фаворитом, но требует от своей команды не сидеть глубоко в обороне, а играть высоко и искать атаки. Надеется, что ментальное давление помешает фавориту. Вполне возможно, как случилось в Турине и против "Нанта". Тем более, что "Юве" после "Ромы" нервничает, и Аллегри прежде всего вынужден призывать его к спокойствию.
Массимилиано призывает также не пропустить. Учитывая проблемы "Фрайбурга" в атаке, такое реально.
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