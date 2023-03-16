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Арсенал - Спортинг. Анонс и прогноз на матч плей-офф Лиги Европы на 16.03.2023
Первый матч закончился результативной ничьей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч
16 марта 2023. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” 22:00 “Спортинг”
(первый матч – 2:2)
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Спортинг” не смог выиграть девять последних матчей на выезде с английскими командами. Для выхода в следующий раунд Лиги Европы серию нужно прерывать в матче с “Арсеналом”, который очень силен на “Эмирейтс”.
Новости Арсенала
После хаотичной и неубедительной игры против “Спортинга” в Португалии “Арсенал” вернулся в Лондон, и в красивом стиле победил “Фулхэм”. Команда Микеля Артета продемонстрировала тактический мастер-класс, отправив в ворота “дачников” три гола еще до перерыва, тремя ассистами отметился зимний новичок команды Леандро Троссард.
Настолько Троссард удачно адаптировался к игре “Арсенала”, что Артете не нужно спешить с возвращением Габриэла Жезуса в основной состав. Бразильский форвард вернулся к общим тренировкам еще до первой игры со “Спортингом”, а именно в матче с “Фулхэмом” получили первые минуты после возвращения.
Победа над “Фулхэмом” стала сотой для Микеля Артеты в качестве главного тренера “Арсенала”. 40-летнему специалисту понадобилось всего 168 матчей, чтобы достичь этого показателя.
Хочет Артета победить и в игре с “Спортингом”. Чем ближе к финалу, тем сильнее проявляется азарт. Учитывая, что в воскресенье у “Арсенала” игра против “Кристал Пэлас”, тренер “канониров” против “Спортинга” может себе позволить сыграть основным составом. Недоступны только Эльнени, Нкетиа.
Новости Спортинга
Продолжительная серия “Спортинга” продолжается. Победа над “Боавиштой” в воскресенье стала для “львов” четвертой подряд в чемпионате Португалии. Кроме того, команда Аморима не пропускает в своем первенстве уже три матча.
Тренер “Спортинга” сделал пять изменений в составе после матча с “Арсеналом”, в том числе дебют получил и 22-летний кипер Франко Исраэль.
У Исраэля было не так много шансов проявить себя. “Спортинг” провел практически весь матч в атаке, забил три гола, а мог и больше. Самый красивый мяч забил фулбек Нуну Сантуш, забив гол рабоной.
“Спортинг” продолжает оставаться на четвертом месте, отставая от третьей “Браги” на четыре очка. Лига Европы остается единственным трофеем, в котором “львы” претендуют на победу.
Матч против “Арсенала” мог пропустить Бельерин и Адан.
Статистика команд, цифры и факты
- “Арсенал” выиграл 13 из 17 матчей во всех турнирах, включая три из трех поединков Лиги Европы.
- “Арсенал” сделал два клиншита в восьми последних матчей на “Эмирейтс”.
- “Спортинг” забил девять голов в четырех выездных еврокубковых матчах. Команда Аморима забивает во всех матчах на выезде с начала января.
- “Спортинг” оставался без побед в последних девяти поединках против английских клубов (четыре ничьи, пять поражений).
- В шести последних матчах за “Арсенал” отметились голами девять разных футболистов.
- “Спортинг” проиграл два из 14 последних матчей, дважды – “Порту”.
Последние пять матчей Арсенала и Спортинга
Арсенал
- 12.03 “Фулхэм” 3:0 (АПЛ)
- 09.03 “Спортинг” 1:1 (Лига Европы)
- 04.03 “Борнмут” 3:2 (АПЛ)
- 01.03 “Эвертон” 4:0 (АПЛ)
- 25.02 “Лестер” 1:0 (АПЛ)
Спортинг
- 12.03 “Боавишта” 3:0 (Примейра)
- 09.03 “Арсенал” 2:2 (Лига Европы)
- 04.03 “Портимоненсе” 1:0 (Примейра)
- 27.02 “Эшторил” 2:0 (Примейра)
- 23.02 “Мидтьюлланн” 4:0 (Лига Европы)
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Личные встречи
“Спортинг” еще ни разу не побеждал “Арсенал” в пяти матчах (три ничьи, два поражения). В последнем матче на “Эмирейтс” в 2018 году команды сыграли вничью (0:0).
Где смотреть матч Арсенал – Спортинг
Ориентировочные составы
“Арсенал”: Рэмсдейл – Зинченко, Габриэл, Салиба, Уайт – Джака, Парти, Эдегор – Мартинелли, Троссард, Сака
“Спортинг”: Адан – Сен-Жюст, Коатес, Инасио – Эшгайю, Морита, Угарте, Рейс – Эдвардс, Гонсалвеш – Паулинью
Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Спортинг
Прогноз на матч Арсенал – Спортинг от UA-Football
“Спортинг” показывает хорошие результаты и игру в последних матчах чемпионата Португалии, и команда Аморима провела положительный матч против “Арсенала” на прошлой неделе. Однако в той игре “канониры” играли полуосновным составом, и целом были довольны ничьей. Другое дело – домашний матч, где можно сыграть основой и в полную мощь. Прогноз – победа “Арсенала” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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