Арсенал - Спортинг. Анонс и прогноз на матч плей-офф Лиги Европы на 16.03.2023

Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч

16 марта 2023. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 22:00 “Спортинг”

(первый матч – 2:2)

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Спортинг” не смог выиграть девять последних матчей на выезде с английскими командами. Для выхода в следующий раунд Лиги Европы серию нужно прерывать в матче с “Арсеналом”, который очень силен на “Эмирейтс”.

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Новости Арсенала

После хаотичной и неубедительной игры против “Спортинга” в Португалии “Арсенал” вернулся в Лондон, и в красивом стиле победил “Фулхэм”. Команда Микеля Артета продемонстрировала тактический мастер-класс, отправив в ворота “дачников” три гола еще до перерыва, тремя ассистами отметился зимний новичок команды Леандро Троссард.

Настолько Троссард удачно адаптировался к игре “Арсенала”, что Артете не нужно спешить с возвращением Габриэла Жезуса в основной состав. Бразильский форвард вернулся к общим тренировкам еще до первой игры со “Спортингом”, а именно в матче с “Фулхэмом” получили первые минуты после возвращения.

Победа над “Фулхэмом” стала сотой для Микеля Артеты в качестве главного тренера “Арсенала”. 40-летнему специалисту понадобилось всего 168 матчей, чтобы достичь этого показателя.

Хочет Артета победить и в игре с “Спортингом”. Чем ближе к финалу, тем сильнее проявляется азарт. Учитывая, что в воскресенье у “Арсенала” игра против “Кристал Пэлас”, тренер “канониров” против “Спортинга” может себе позволить сыграть основным составом. Недоступны только Эльнени, Нкетиа.

Новости Спортинга

Продолжительная серия “Спортинга” продолжается. Победа над “Боавиштой” в воскресенье стала для “львов” четвертой подряд в чемпионате Португалии. Кроме того, команда Аморима не пропускает в своем первенстве уже три матча.

Тренер “Спортинга” сделал пять изменений в составе после матча с “Арсеналом”, в том числе дебют получил и 22-летний кипер Франко Исраэль.

У Исраэля было не так много шансов проявить себя. “Спортинг” провел практически весь матч в атаке, забил три гола, а мог и больше. Самый красивый мяч забил фулбек Нуну Сантуш, забив гол рабоной.

“Спортинг” продолжает оставаться на четвертом месте, отставая от третьей “Браги” на четыре очка. Лига Европы остается единственным трофеем, в котором “львы” претендуют на победу.

Матч против “Арсенала” мог пропустить Бельерин и Адан.

Статистика команд, цифры и факты

“Арсенал” выиграл 13 из 17 матчей во всех турнирах, включая три из трех поединков Лиги Европы.

“Арсенал” сделал два клиншита в восьми последних матчей на “Эмирейтс”.

“Спортинг” забил девять голов в четырех выездных еврокубковых матчах. Команда Аморима забивает во всех матчах на выезде с начала января.

“Спортинг” оставался без побед в последних девяти поединках против английских клубов (четыре ничьи, пять поражений).

В шести последних матчах за “Арсенал” отметились голами девять разных футболистов.

“Спортинг” проиграл два из 14 последних матчей, дважды – “Порту”.

Последние пять матчей Арсенала и Спортинга

Арсенал

12.03 “Фулхэм” 3:0 (АПЛ)

09.03 “Спортинг” 1:1 (Лига Европы)

04.03 “Борнмут” 3:2 (АПЛ)

01.03 “Эвертон” 4:0 (АПЛ)

25.02 “Лестер” 1:0 (АПЛ)

Спортинг

12.03 “Боавишта” 3:0 (Примейра)

09.03 “Арсенал” 2:2 (Лига Европы)

04.03 “Портимоненсе” 1:0 (Примейра)

27.02 “Эшторил” 2:0 (Примейра)

23.02 “Мидтьюлланн” 4:0 (Лига Европы)

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Личные встречи

“Спортинг” еще ни разу не побеждал “Арсенал” в пяти матчах (три ничьи, два поражения). В последнем матче на “Эмирейтс” в 2018 году команды сыграли вничью (0:0).

Где смотреть матч Арсенал – Спортинг

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Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Зинченко, Габриэл, Салиба, Уайт – Джака, Парти, Эдегор – Мартинелли, Троссард, Сака

“Спортинг”: Адан – Сен-Жюст, Коатес, Инасио – Эшгайю, Морита, Угарте, Рейс – Эдвардс, Гонсалвеш – Паулинью

Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Спортинг

Прогноз на матч Арсенал – Спортинг от UA-Football

“Спортинг” показывает хорошие результаты и игру в последних матчах чемпионата Португалии, и команда Аморима провела положительный матч против “Арсенала” на прошлой неделе. Однако в той игре “канониры” играли полуосновным составом, и целом были довольны ничьей. Другое дело – домашний матч, где можно сыграть основой и в полную мощь. Прогноз – победа “Арсенала” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.