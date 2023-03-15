Фрайбург – Ювентус. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 16 марта 2023

Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Ювентус 19:45

(Общий счёт – 0:1)

Трансляция – Megogo

Фрайбург

Блестящий сезон "Фрайбурга" продолжается, несмотря на некоторые игровые проблемы в новом году. Команда Кристиана Штрайха всё ещё борется за попадание в топ-4 в Бундеслиге, идя вровень с ещё одной сенсацией этой кампании – "Унионом". Параллельно Black Forest пытается прорваться в 1/4 финала Лиги Европы, но для этого нужно забивать большому любителю закрыться Максу Аллегри.

В первой игре "Фрайбург" был полностью нейтрализован. Красноречивый показатель ожидаемых голов xG 0.07 говорит сам за себя. На Европа-Парк нужно будет проявлять больше атакующего напора. Но если безвольно отдать парням Штрайха инициативу, те могут жестко наказать. Свежий пример – игра с "Хоффенхаймом" на выходных. Всё шло к третьей ничье кряду, но как только гости оказались в меньшинстве, "Фрайбург" воспользовался шансом, и усилиями Доана вырвал 3 очка.

Кадровых проблем у хозяев нет. Не сможет сыграть лишь атакующий хавбек Даниэл-Кофи Кьере. Но этот сезон был не лучшим для Кьере и до травмы крестов, потому он вряд ли появился бы в стартовом составе.

Ювентус

"Ювентус" в первом матче был на высоте. Справился с агрессивным прессинг-планом соперника за счёт блестящей игры Бонуччи в билд-апе. Традиционно был опасен на флангах – Костича "Фрайбург" сдержал, но не Куадрадо. Ди Мария так вовсе блистал. Но самое главное – команда Аллегри полностью лишила соперника контригры.

Но на выходных "Ювентус" напомнил, что это уже не та оборонительная машина, что в первое пришествие Аллегри. Два дешёвых пропущенных гола от "Сампдории" (4:2) не помешали добыть 3 очка, но многое сказали о ментальном здоровье команды. Если счёт устраивает "старую синьору", они могут перестать играть. Причём не только в атаке.

У "Ювентуса" хватает кадровых проблем перед боем в четверг. Поль Погба, Алекс Сандро и

Аркадиуш Милик вне игры. Под вопросом целая группа ключевых исполнителей – Бонуччи, Ди Мария, Кьеза, Бремер. Скорее всего, в защите придётся использовать ближайший резерв – Ругани или Де Шильо, возможно обоих.

Статистика и факты

"Ювентус" проиграл всего один из последнего 21 матча в Лиге Европы (В11 Н9).

"Фрайбург" не проигрывал дома в этом сезоне Лиги Европы

"Ювентус" проиграл все выездные матчи Лиги Чемпионов в этой кампании

Кроме "Боруссии" Дортмунд, на Европа-Парк в этом году никто из гостей не побеждал

Ориентировочные составы

Фрайбург: Флеккен – Кюблер, Гинтер, Линхарт, Гюнтер – Эггештайн, Хефлер – Доан, Шаллаи, Грифо – Грегорич

Ювентус: Шченсны – Данило, Бонуччи, Де Шильо – Куадрадо, Миретти, Локателли, Рабьо, Костич – Ди Мария – Влахович

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Фрайбург – Ювентус от UA-Футбол

Зная Макса Аллегри, можно с уверенностью сказать, что "Ювентус" будет играть по счёту с первых минут поединка. Это позволит "Фрайбургу" показать свой атакующий потенциал, ведь автобус туринцев уже не тот. Угловые, штрафные, ауты – хозяева будут цепляться за любой шанс. Стандарты – их главное оружие. Поэтому ждём опасности от Винценцо Грифо, исполнителя всех стандартов "Фрайбурга". У итальянца 19 результативных действий в сезоне, так что ждём 20-го. Ставка: гол или ассист Грифо с коэффициентом 2.0.