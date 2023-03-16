Бетис – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 16.03.23

Лига Европы

1/8 финала, ответный матч

16 марта, 19:45. "Бенито Уильямарин" (Севилья)

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 5

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В прошлом матче соперничество между командами продолжалось ровно тайм. После перерыва "манкунианцы" взяли игру к своим ногам и разгромили соперника, практически превратив сегодняшнюю встречу в формальность. У испанцев еще есть шанс вырвать путевку в первый свой четвертьфинал ЛЕ в истории, однако нужно включить "Ливерпуль".

Новости Бетиса

С "мерсисайдцами" "Бетис" связывает только Набиль Фекир. Француза в 2018 году активно сватали в команду Клоппа, однако через сезон он присоединился к севильцам. Пока Фекир не может выступать – ему мешает тяжелая травма колена, однако его команде нужно забивать минимум трижды и еще и в этом случае не пропускать, чтобы иметь шанс на проход дальше.

С разгромными победами в этом сезоне у “Бетиса” беда. В общей сложности их было три. Однажды против аутсайдера Ла Лиги "Эльче" (3:0), еще в Кубке Испании с командой третьего дивизиона "Ибисой" и против ХИК в Лиге Европы (3:0). Ни одного не только топового, а и просто сильного соперника. Разгром МЮ будет настоящей сенсацией. Тем более, что на выходных – после поражения на “Олд Траффорд” – “Бетис” не смог победить и во внутреннем первенстве. "Зелено-белые" сыграли вничью с "Вильярреалом", конкретно уступая в качестве игры на протяжении всего матча. Хорошо, что хоть одно очко смогли заработать.

Кадры хозяев

Помимо Набиля Фекира на этот матч точно недоступны Пеллегрини еще Хуан Крус и Луис Фелипе. Последний, кстати, провел все 90 минут в матче на "Олд Траффорд".

Новости Манчестер Юнайтед

Во внутреннем чемпионате дела немного застыли на месте. “Манкунианцы” не забивают в АПЛ уже пять таймов подряд. На минувших выходных "красные дьяволы" сыграли 0:0 с 20-й командой Англии "Саутгемптоном". К тому же проиграли "Ливерпулю" в печально известном для МЮ матче с семью голами без ответа. А вот в Кубке, пусть с проблемами, но подопечные тен Хага выбили "Вест Хэм".

Последние сценарии матчей (как против "молотобойцев" или "Бетиса") были довольно похожими между собой. Редко когда "Манчестер Юнайтед" включается со старта и контролирует весь матч – разве что с откровенно более слабыми соперниками. “Манкунианцы” часто делают акцент на том отрезке поединка, когда оппонент уже вымучен. Также “красные дьяволы” достигают усталости соперника за счет того, что в определенных отрезках встречи самовольно отдают противнику мяч. Эти несколько компонентов под руководством тэн Хага преимущественно суммируются в победу. Однако бывает так, как против "Ливерпуля". Тогда МЮ не было на поле.

Кадры гостей

Антони, Гарначо, Эриксен и ван де Бек в лазарете. Если последние двое там уже долго, то бразилец и аргентинец травмировались только после матча с “Саутгемтоном”. Также под вопросом участие Линделефа и Марсьяля. Но они, по крайней мере, улетели с командой в Испанию.

Последние пять матчей Бетиса и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

12.03. Вильярреал – Бетис 1:1 (Ла Лига)

09.03. Манчестер Юнайтед – Бетис 4:1 (ЛЕ)

05.03. Бетис – Реал Мадрид 0:0 (Ла Лига)

24.02. Эльче – Бетис 2:3 (Ла Лига)

18.02. Бетис – Вальядолид 2:1 (Ла Лига)

Последние пять встреч гостей

12.03. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 0:0 (АПЛ)

09.03. Манчестер Юнайтед – Бетис 4:1 (ЛЕ)

05.03. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 7:0 (АПЛ)

01.03. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:1 (Кубок Англии)

26.02. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед 2:0 (Кубок лиги)

Личные встречи между соперниками

До минувшего четверга команды ни разу не играли в официальных противостояниях. Ранее был зафиксирован только один матч товарищеского статуса. Недавно в декабре коллективы играли между собой в спарринге – тогда МЮ с откровенно резервным составом уступил 0:1. Уже через несколько месяцев команды встретились в первом матче 1/8 финала Лиги Европы и хозяева “Олд Траффорд” благодаря удачному второму тайма победили 4:1.

Цифры и факты

"Бетис" – третья испанская команда для МЮ в этом сезоне. Ранее "манкунианцы" встречались с "Реалом Сосьедад" на групповом этапе, а затем с "Барселоной" в плей-офф.

"Манчестер Юнайтед" в последних шести матчах в гостях победил дважды.

"Бетис" за последние шесть домашних встреч только однажды оставил свои ворота сухими - против "Реала".

Ставки и коэффициенты на матч Бетис – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Бетис – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Испанцы постараются подарить своим болельщикам хороший футбол в первом и, скорее всего, последнем домашнем поединке плей-офф еврокубков этого сезона. МЮ попытается контролировать игру и не дать зацепиться испанцам хотя бы за ничью. Весьма вероятно, что качели еще в перерыве заставят обе команды результативно ошибаться. Прогноз: Первый тайм ТБ 1,5 (Кф 2,7).