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Бетис - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
Известный комментатор делится ожиданиями от матча Лиги Европы Бетис - Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Callis/Eurasia Sport Images
Первый матч этих соперников стал ожидаемо насыщенным и ярким. Манкунианцы тогда были злы сами на себя за поражение от "Ливерпуля". И весь их гнев упал на головы гостей из Андалусии, которых они победили 4:1.
У подопечных Мануэля Пеллегрини недавно была замечательная серия, во время которой "Бетис" одержал три победы подряд. Затем была престижная нулевая ничья с мадридским "Реалом" и неудачный выезд на "Олд Траффорд". Ну а в прошлом туре испанского чемпионата "Бетис" сыграл вничью с "Вильярреалом" на его поле.
Конечно, команде очень нелегко играть в комбинативный футбол без двух своих главных звезд и главных плеймейкеров – Набиля Фекира и Серхио Каналеса. Последний уже вернулся после повреждения, но пока не набрал боевую форму. Стоит отметить, что главный форвард команды Борха Иглесиас сейчас в хорошем тонусе, поэтому голы "Бетиса" стоит ждать.
К первому матчу против "Бетиса" "Манчестер Юнайтед" подходил на фоне сокрушительного поражения от "Ливерпуля", когда подопечные Эрика тен Хага внезапно пропустили на Энфилде семь мячей. В игре против испанцев удалось в какой-то степени реабилитироваться, но в предыдущем туре английской Премьер-лиги "Красные дьяволы" дома не обыграли аутсайдера "Саугтемптон" – 0:0.
Для красных ситуацию в национальном чемпионате не назовешь проблемной, но защищать свои позиции в топ четверке нужно. В противостоянии с "Бетисом" все пока сложилось идеально – если не поддаться давлению безумных трибун "Бенито Вижамарину", то запаса прочности после первой игры предостаточно.
К слову, "Бетис" семь раз играл против английских команд: одна победа, пять поражений, одна ничья, разница забитых/пропущенных мячей 5:15
Ставка
Обе команды забьют
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