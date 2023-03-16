Фенербахче - Севилья. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 16.03.2023

Сегодня в поединке Лиги Европы встретятся представители испанского и турецкого футбола. Встреча обещает быть горячей хотя бы из-за того, что "Фенербахче" не захочет так просто прощаться с Лигой Европы. Однако поражение в первом матче со счетом 0:2 не особо оставляет шансы.

Лига Европы, 1/8 финала

16.03.2023, 18:45, стадион "Сукру Саракоглу" (Стамбул)

Судья: М. Оливер (Англия)

Результат первого матча: 0:2

Фенербахче

Турецкий клуб потерпел поражение 0:2 в первом поединке, который проходил на выезде. Естественно, турки собираются отыграться в ответном матче, но с таким соперником, как "Севилья", это не будет просто, даже учитывая факт своего поля и горячих турецких болельщиков. Стоит отметить, что поражение от андалузцев прервало серию "канареек" из восьми встреч подряд без поражений, при семи победах.

Клуб сыграл в 1/8 финала Лиги Европы благодаря победе в своей группе, где также выступали "Ренн", "Динамо» Киев" и "АЕК" Ларнака. В то же время команда является одним из лидеров турецкой Суперлиги. "Фенербахче" занимает 2-ю строчку в турнирной таблице с 51 баллом в активе, уступая первое место "Галатасараю".

Ориентировочный состав: Байындыр – Кадиоглу, Азиз, Акайдин, Салаи, Линкольн – Кахведжи, Арао, Креспо – Валенсия, Кинг.

Севилья

Победа 2:0 на своем поле в первой игре позволяет гостям сыграть на выезде вничью или даже проиграть 0:1, но при этом все равно выйти в четвертьфинал. Судя по последним результатам команды, такой вариант выглядит веротяным - в текущем сезоне андалусийцы не очень радуют своих болельщиков.

Команда находится в нижней половине таблицы испанской Примеры. "Рохибланкос" выиграли всего 7 матчей из 25-ти в сезоне. Команда занимает 13-е место, и оторвалась от зоны вылета всего на два очка. В то же время стоит отметить, что в последних двух поединках команда смогла добиться победы.

Ориентировочный состав: Дмитрович – Ньянзу, Гудель, Теллес – Навас, Фернандо, Ракитич, Акунья – Торрес, Хиль – Эн-Несири.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

"Фенербахче" очень прогнозируемо является фаворитом домашнего поединка. Однако это не значит, что клуб Жорже Жезуша сможет выйти в стадию четверьфинала. Если говорить о двухматчевом противостоянии, то "Севилья" вряд ли потеряет преимущество. Прогноз: обе забьют.