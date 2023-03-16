Реал Сосьедад - Рома: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 16.03.2023

Болельщики "Ромы" любят напоминать о том, что их команда - наиболее успешная итальянская в Еврокубках в последние годы. Последняя выходившая в полуфинал Лиги Чемпионов. Последняя выигрывавшая Евротрофей - Лигу Конференций. Единственная с тремя Европолуфиналами за шесть последних лет. Сегодня, на фоне успеха других итальянцев и своего результата в первом матче, она просто не может позволить себе вылететь. Хотя у "Реал Сосьедад" другие планы.

16 марта. 22:00. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Сан-Себастьян. "Реале Арена"

"Реал Сосьедад" - "Рома"

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Результат первого матча - 0:2

Состояние команд

Состояние и форму "Ромы" трудно понять. Мощные выступления она чередует с кошмарными. Вроде ничьей и поражения в гостях против новичков Серии А. "Кремонезе" она и вовсе позволила одержать первую победу в лиге за 27 лет. "Сассуоло" в воскресенье позволила забить в Риме четырежды, выглядя просто смешно в центре поля и в обороне. С другой стороны, против "Сосьедад", "Зальцбурга" и "Ювентуса" дома выступила уверенно, победив их с общим счетом 5:0.

Закономерность можно уловить. Дома она гораздо успешнее, чем в гостях. Восемь побед в последних десяти матчах на "Стадио Олимпико". Всего одна в последних семи за его пределами. Также закономерностью является довольно пассивная игра от обороны без владения мячом, но с разящими контратаками. Даже в первом матче против "Ла Реала" в Риме играла от обороны, и Жозе Моуриньо чуть ли не с гордостью заявил, что контролировала игру и без мяча.

Ещё одна закономерность клуба - жалобы на арбитров и СМИ. Итальянские СМИ он теперь бойкотирует, не посылая на интервью ни игроков, ни тренеров. И даже через этот бойкот чувствовалась буря негодования после матча против "Сассуоло". За пенальти и удаление Мараша Кумбуллы за удар лежащего Доменико Берарди без мяча. Они считают, что второй провоцировал и потому первый не должен был быть наказан.

Закономерность "Реал Сосьедад" уловить легко. Он просто в кризисе. Потерял свежесть и чёткость, выглядит тяжеловесным, без огня. В последних пяти матчах не побеждал, в последних девяти побеждал лишь однажды. В шести из этих девяти даже не забивал. Более одного мяча забил лишь в одном из этих девяти. К первому матчу против "Ромы" он подходил с совершенно блеклой 0:0 дома против "Кадиса", к нынешнему - с весьма блеклой 1:1 на Мальорке.

После поражения в Риме главный тренер Иманол Альгуасиль даже в сердцах заявил: "Мы вновь показали, что такие матчи слишком велики для нас. Мы дарили им подарки, чуть ли не оборачивая их лентой". Затем, правда, очухался и теперь заявляет, что атмосфера "Аноэты" врежется в "Рому", как волна в бурю. Желает устроить "идеальный шторм с 30-метровыми волнами" и сделать этот вечер историческим. Отмечая, что и в Риме команда играла хорошо.

Игроки говорят в том же ключе и сообщают, что собираются бешено атаковать с первых минут. Микель Оярсабаль, например, говорит, что с первой минуты нужно вести себя так, будто до окончания матча осталось всего пять и ещё нужны голы.

Интересна реакция Моуриньо на все эти слова. Он не считает их неуважительными. А наоборот - правильными и нужными для заряженности на игру. Он отмечает, что и "Олимпико" всегда создаёт "идеальный шторм", но стадион голы не забивает. Также он заявил, что шумная атмосфера зарядит и его команду, с волной играть даже интереснее и победитель Лиги Конференций не боится чужих стадионов.

Последние матчи команд

Статистика

В последних 11-ти матчах во всех турнирах "Рома" одержала пять побед, потерпела пять поражений и однажды сыграла вничью. При этом дома в последних десяти на ее счету восемь побед и два поражения, а в гостях в последних семи одна победа, три ничьи и три поражения. Правда, все поражения состоялись с разницей в один мяч

"Реал Сосьедад" побеждал лишь однажды в последних девяти матчах во всех турнирах при четырёх ничьих и четырёх поражениях. С разницей в три мяча и более, не считая матчи Кубка Испании против команд из низших дивизионов, он выигрывал в последний раз 13-го октября. Со счетом 3:0 у "Шерифа" в Лиге Европы

"Реал Сосьедад" играет в 1/8 финала Еврокубков впервые с сезона 2003/04, когда играл в Лиге Чемпионов. В четвертьфинале он в последний раз играл в Кубке УЕФА сезона 1988/89. "Рома" выиграла Лигу Конференций в предыдущем сезоне, также выходила в полуфинал Лиги Европы в 2021-ом году и Лиги Чемпионов в 2018-ом

Никогда в своей Еврокубковой истории "Реал Сосьедад" не возвращался с поражения с разницей в два и более мяча. "Рома" теряла такое преимущество дважды, но оба раза - в 80-х годах прошлого столетия

Кадры

В "Роме" ожидается уход центрфорварда Тэмми Абрахама в запас и переход Пауло Дибалы на позицию "фальшивой девятки". Это несмотря на возвращение Андреа Белотти. До сих пор неясно состояние капитана Лоренцо Пеллегрини после травмы лица. Похоже, все же сыграет в маске.

В уик-энд ожидает Римское дерби, но в целом сегодня на поле ожидается сильнейший состав. Тем более, что против "Сассуоло" его половина не играла по разным причинам. То есть авторы голов в первом матче Эль-Шаарави и Кумбулла, скорее всего, уйдут в запас. Могут быть лишь замены на флангах Карсдорп или Челик, а не Залевски, справа, Залевски, а не Спинаццола слева?

Учитывая проблемы "Ла Реала" в атаке, именно здесь прежде всего возможны изменения. Например, возвращение Оярсабаля в первые 11 вместо Серлота. Давид Силва и Ле Норман должны, как и в Риме, выйти в первых 11-ти, несмотря на кое-какие проблемы. Возможна замена на одном из флангов обороны. Сола вместо Горосабеля? Айхен вместо Рико?

"Реал Сосьедад": Ремиро, Рико, Ле Норман, Субелдия, Сола, Мерино, Ильярраменди, Субименди, Давид Силва, Кубо, Оярсабаль

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик, Матич, Кристанте, Залевски, Лоренцо Пеллегрини, Вейналдум, Дибала

Прогноз: Реал Сосьедад - Рома 2:1

Судя по высказываниям, "Ла Реал" не собирается оставлять этот матч и на волне "Аноэты" будет давить. Будет искать исторический камбек и первый четвертьфинал Еврокубка за более 30-ти лет. Об истории там немало говорят. "Рома" же, играющая слабо в гостях, будет искать лишь редкие контратаки и "стандарты". Возможно, немного будет отвлечена мыслями о "Лацио". Но все же ощущение, что свой гол найдёт.