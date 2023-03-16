Ференцварош - Байер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 16.03.2023

В сегодняшнем поединке "Ференцварош" дома примет "Байер" и попытается отыграться после поражения в первом поединке со счетом 0:2. Получится ли это - вопрос другой, но сам факт такой возможности точно будет. Ниже рассмотрим, какие шансы имеет команда российского тренера Станислава Черчесова.

Лига Европы, 1/8 финала

16.03.2023, 22:00, стадион Ференца Пушкаша (Будапешт)

Судья: А. Соареш Диаш (Португалия)

Счет первого матча: 0:2

Ференцварош

Команде из Будапешта будет сложно отыграться после поражения со счетом 0:2 в первой игре, однако сам факт выхода в эту стадию турнира для клуба уже можно считать успехом. "Бело-зеленые" пробились в 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы благодаря тому, что выиграли свою группу. "Зеленые орлы" оказались сильнее французского "Монако", турецкого "Трабзонспора" и сербской "Црвены Звезды".

Что касается чемпионата Венгрии, то команда Черчесова продолжает уверенно лидировать. В настоящий момент в активе "бело-зеленых" 50 очков. Они на 11 пунктов опережают второй "Кечкемет". В то же время из Кубка страны команда уже вылетела. В последней игре команда из столицы Венгрии уступила "Академии Пушкаша" (1:2), а до этого сыграли вничью с "Мезьокьовешдом" (1:1) и сыграли вничью с "Дебреценом" (2:0).

Ориентировочный состав: Дибус – Ботка, Абена, Кнустер, Чивич – Закариассен, Эсити, Вечеи – Мартинс, Ммаэ, Траоре.

Байер

"Львы" в текущем сезоне Бундеслиги являются крепким середняком. В настоящий момент они занимают лишь девятое место в турнирной таблице. В активе команды из Леверкузена 34 пункта, и она на шесть баллов отстает от еврокубковой зоны. Таким образом, "фармацевты" через чемпионат вряд ли смогут пробиться в Лигу чемпионов, поэтому попробуют сделать это через Лиги Европы.

В 1/8 финала "фармацевты" пробились после того, как по сумме двух встреч победили французский "Монако". До этого "Байер" стал третьим в своей группе Лиги чемпионов, пропустив вперед португальский "Порту" и бельгийский "Брюгге", но обошли мадридский "Атлетико". Что касается Бундеслиги, то в последней игре подопечные Хаби Алонсо оказались сильнее "Вердера" (3:2), а до этого победили "Герту" (4:1) и сыграли вничью с "Фрайбургом".

Ориентировочный состав: Градецки – Коссуну, Тапсоба, Та – Фримпонг, Амири, Демирбай, Инкапье – Виртц – Диаби, Азмун.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

Конечно, все букмекеры склоняются в сторону "Байера", и этому есть причины. Вариант с потерей командой "фармацевтов" места в 1/4 финала крайне маловероятный. Отсутствие победы сегодня - тоже. Прогноз: победа "Байера", обе заьбьют.