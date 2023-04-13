Манчестер Юнайтед – Севилья. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.04.23

Лига Европы

1/4 финала, первый матч

13 апреля, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 1

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Один из главных претендентов на трофей против команды, которая наибольше раз побеждала в Лиге Европы. Хорошая вывеска для центрального противостояния четвертьфинала турнира. Однако имя – это одно, а реальность – другое. Особенно это касается андалусийцев.

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Новости Манчестер Юнайтед

“Манкунианцы” понемногу выходят из шторма. Особенно он был в Английской Премьер-лиге. Сначала поражение от "Ливерпуля", затем домашняя ничья с "Саутгемптоном", а дальше 0:2 в матче с прямым конкурентом за бронзу "Ньюкаслом". Все это уже позади, ведь в прошлых двух встречах против “Брентфорда” и “Эвертона” “Манчестер Юнайтед” выиграл с общим счетом 3:0. Забивать “красные” дьяволы должны были значительно больше, ведь за 180 минут нанесли 47 ударов, однако реализация подвела.

В том числе в этих двух поединках не играл в основе нападающий Ваут Вегхорст, который стал после своего перехода железным футболистом старта. Возможно, так тен Хаг хотел улучшить реализацию команды, однако это не слишком помогло. Главная причина спада МЮ во всех линиях – усталость и общее истощение исполнителей. Нидерландский наставник продолжает использовать консервативный подход к выбору состава: всегда играют все лучшие. Из-за этого и травмы на ровном месте или же в не слишком важных матчах (например Эриксен против "Рединга").

Кадры хозяев

Но Кристиан уже готов к игре. В прошлом матче против "Эвертона" он сыграл впервые за почти 2,5 месяца, проведя на поле 14 минут. Однако в том же поединке с “ирисками” Маркус Рашфорд травмировал мышцу, из-за чего сегодня не сыграет. Ему компанию в лазарете составляют ван де Бек, Гарначо, Шоу и Хитон.

Новости Севилья

Весь сезон андалусийцев можно занести в рубрику "инциденты". Команда, которая в прошлом сезоне Ла Лиги всего двумя очками уступила второй "Барселоне", в этом розыгрыше испанского чемпионата болтается внизу турнирной таблицы. Причины на это разные: и странные решения руководства по трансферам, и спад игроков команды. Однако даже при определенных реформах по ходу сезона практически ничего не меняется.

"Севилья" сейчас идет на 13 месте Ла Лиги. К зоне вылета почти в четыре раза ближе, чем к зоне Лиги чемпионов (пять очков против 19). За последние четыре матча андалусийцы победили только у "Кадиса". Кстати, в эту четверку поединков также входит и встреча в Стамбуле против "Фенербахче". После 2:0 дома "Севилья" буквально выстояла минимальное поражение 0:1, которое помогло ей пройти дальше. За 90 минут нанести три удара – это максимум, который смогли подопечные Сампаоли в ответном матче.

Кадры гостей

Потери в “Севильи” есть, однако их нельзя назвать значительными. Среди основных игроков не будет из-за травмы Хордана. Также резервист Корона находится в лазарете. А вот Папе Гуе не заявлен на еврокубки за "Севилью".

Последние матчи Манчестер Юнайтед и Севильи

Последние пять встреч хозяев

08.04. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0 (АПЛ)

05.04. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

02.04. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

19.03. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 2:1 (Кубок Англии)

16.03. Бетис – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

07.04. Севилья – Сельта 2:2 (Ла Лига)

01.04. Кадис – Севилья 0:2 (Ла Лига)

19.03. Хетафе – Севилья 2:0 (Ла Лига)

16.03. Фенербахче – Севилья 1:0 (ЛЕ)

12.03. Севилья – Альмерия (Ла Лига)

Личные встречи между командами

В официальных матчах коллективы играли всего трижды. Ни в одном из них "Манчестер Юнайтед" еще не побеждал: одна ничья и три поражения. В последний раз они играли в ковидном 2020-м в полуфинале Лиги Европы. Тогда эта стадия была проведена в один матч, в котором “Севилья” победила 2:1.

До этого коллективы пересеклись в 1/8 финала ЛЧ сезона 17/18 гг. Дома “Севилья” выдержала нули, а на “Олд Траффорд” добыла победу 2:1.

Цифры и факты

“Севилья” станет четвертой командой для “манкунианцев” из Испании в текущем сезоне. До этого был "Реал Сосьедад", "Барселона" и "Бетис".

В последние семь из восьми гостевых поединков андалусийцы не победили (пять поражений в основное время).

"Манчестер Юнайтед" не уступает в 25 матчах подряд (22 победы, три ничьих).

11 из последних 14 голов МЮ забил после перерыва.

Андалусийцы шесть раз побеждали в Лиге Европы, в “манкунианцев” есть один трофей.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Севилья

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Севилья от UA-Футбол

Мало на что могут надеяться андалусийцы в этой паре, а тем более в сегодняшнем поединке на “Олд Траффорд”. Разве что держать круговую оборону, как это было против "Фенербахче" в Стамбуле. В таком случае забить испанцам будет тяжело. Да еще и Каземиро сыграет после трех матчей отсутствия из-за дисквалификации – опорная зона уже не будет так часто проваливаться, плюс еще Эриксен может выйти в старте. В атаке МЮ будет все стабильно, однако все-таки трудно противостоять команде, которая постоянно защищается. Прогноз: Победа "Манчестер Юнайтед" 2:0.