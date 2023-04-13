Ювентус - Спортинг: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.04.2023

"Фиорентина" уже вынесла "Брагу", "Интер" прошёл "Порту" и добыл 2:0 в первом матче в гостях против "Бенфики". Пора и "Ювентусу" разобраться с португальцами и продолжить исторический сезон Италии в Еврокубках. Впрочем, рефрен в "Спортинге" и среди португальских экспертов сейчас таков: "Если мы прошли "Арсенал", лидера Английской Премьер-Лиги, способны пройти кого угодно". И с этим сложно спорить.

13 апреля. 22:00. Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Спортинг"

Главный арбитр: Халиль Мелер (Турция)

Состояние команд

В феврале-марте "Юве" шёл замечательно во всех турнирах. Одержал десять побед в 12-ти матчах, пропустив в этих 12-ти всего шесть мячей. Даже в проигранном в Риме "Роме" трижды попадал в каркас ворот. А ничейный, дома против "Нанта" в ЛЕ (1:1), исправил 3:0 в гостях. На снятие 15-ти очков в лиге за финансовые махинации команда отреагировала как и нужно. Соединением злости с собранностью и настроем.

Играла она, правда, часто бледно. Слишком осторожно. Вызывала критику. Но результаты добывала.

Проблемы начались как раз в апреле. Массимилиано Аллегри даже не стал ждать окончания матча дома против "Вероны" из зоны вылета (1:0) и убежал в раздевалку. Затем признав, что его команда не играла хорошо. Вскоре в Кубке "Юве" потерял домашнюю победу над "Интером" за секунды до финального свистка. А после этого уступил в Риме "Лацио" - и зона Лиги Чемпионов вновь далека. В восьми очках.

В столице Италии он крайне неудачно отыграл первый тайм, сидя слишком глубоко в обороне. Полузащитник команды Адриен Рабио назвал такую игру позорной. А во втором несомненно добавил, но как раз тогда пропустил решающий гол и не сумел в ответ создать достаточно проблем обороне и вратарю соперника.

"Спортинг" также отлично шёл некоторое время. В лиге добыл пять побед подряд, в ЛЕ разгромил "Мидтьюлланн" со счетом 4:0 и затем после двух ничьих прошёл "Арсенал" в серии пенальти. Успех против англичан вызвал огромный прилив энергии и веры в себя. Правда, как оказалось, лишь на словах. Поскольку после него в лиге в гостях не был переиграл "Жил Висенте" (0:0), а "Каза Пиа", опять же в гостях, лишь со счетом 4:3.

Главный тренер Рубен Аморим остался крайне недоволен обоими матчами. В первом говоря о крайне неуклюжих атаках, о постоянной неточности в передачах. А во втором - о провальной обороне, когда "каждый их удар приводил к голу". "Мы совершаем те же ошибки, что и в начале сезона, и это означает, что не растем, не учимся. Это неприемлемо".

Даже третье место в лиге в пяти очках, и для "Спортинга", как и для "Ювентуса", главным турниром, главным путем в Лигу Чемпионов в следующем сезоне, стает Лига Европы. Для финансово кризисных итальянцев вопрос выхода в ЛЧ критически важен. Да и португальцам хочется скрасить неудачный сезон.

В групповом турнире Лиги Чемпионов "Спортинг" набрал больше очков вне "Альваладе", чем на нем, затем в Лиге Европы дома сыграл вничью с "Мидтьюлланном", но в гостях разгромил его. "Арсенал" также выбил в гостях. "Львы" отличаются скоростными атаками, удобными для гостевой игры. "Ювентус" в ЛЕ дома выдавал 1:1 и 1:0, а в гостях - 3:0 и 2:0. Его стиль глубокой обороны и контратак всем известен.

Последние матчи команд

Ювентус

Фрайбург - Ювентус 0:2 (ЛЕ)

Интер - Ювентус 0:1 (лига)

Ювентус - Эллас Верона 1:0 (лига)

Ювентус - Интер 1:1 (Кубок)

Лацио - Ювентус 2:1 (лига)

Спортинг

Спортинг - Боавишта 3:0 (лига)

Арсенал - Спортинг 1:1 (3:5 пен.) (ЛЕ)

Спортинг - Санта Клара 3:0 (лига)

Жил Висенте - Спортинг 0:0 (лига)

Каза Пиа - Спортинг 3:4 (лига)

Кадры

В центре обороны "Спортинга" за три позиции всегда борются Сент Жюст, Инасио, Рейс и Коатес. Последний пропускал матчи против "Арсенала" из-за травмы, но сейчас готов. С другой стороны, вылетели Угарте (опорник был удален в Лондоне), запасные Браганца и Кабрал. Под большим вопросом второй бомбардир команды Паулиньо. Тем важнее роль первого, Поте, забившего в Лондоне почти с центра поля.

У "Ювентуса" под вопросом Душан Влахович. Он в ужасной форме в лиге и Кубке, забивал там лишь в одном матче в 2023-ем году. Но в Лиге Европы забил в двух. Возможно, уступит место Милику. Анхель Ди Мария в лиге и Кубке также затих в последнее время, но в ЛЕ забил четыре мяча в четырех матчах. Автор двух ассистов в них Кьеза поможет выходом на замену.

Не факт, что помогут латераль Куадрадо и ведущий опорник Рабио, пропускавшие тренировки. Воспитанник клуба Миретти и возвращенный в состав после ссоры с тренером Паредес готовы в центре поля, а вот на правом фланге, учитывая травму Де Шильо, проблема. Возможно, Данило сместится туда, где играл большую часть карьеры, а часто травмированный Бонуччи получит шанс в центре.

Обе команды играют с тремя центральными защитниками, но в атаке у "Спортинга" также трое, а у "Ювентуса" - лишь двое.

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Сандро, Данило, Локателли, Фаджоли, Миретти, Костич, Милик, Ди Мария

"Спортинг": Адан, Инасио, Коатес, Сент Жюст, Эсгайо, Морита, Поте, Диоманд, Тринкао, Эдвардс, Чермити

Статистика

"Ювентус" и "Спортинг" встречались дважды. В групповом турнире Лиги Чемпионов сезона 2016/17 итальянцы победили дома (2:1) и сыграли вничью в гостях (1:1). Правда, за последние три года "Юве" четырежды играл против португальских команд и трижды проиграл. Вылетев от "Порту" в 1/8 финала в сезоне 2020/21 (1:2 в гостях, 3:2 дома в дополнительное время) и от "Бенфики" в групповом турнире Лиги Чемпионов в нынешнем сезоне (1:2 дома, 3:4 в гостях)

"Спортинг" в 21-ом веке встречался с итальянскими командами 16 раз. Результаты - две победы, шесть ничьих, восемь поражений. В этих противостояниях он неизменно вылетал

В последнем матче (против "Каза Пиа") "Спортинг" впервые в сезоне забил четыре мяча

"Спортинг" не проигрывал в 11-ти последних матчах во всех турнирах. Семь побед и четыре ничьи (если не считать победу в серии пенальти над "Арсеналом")

"Ювентус" не проигрывал в восьми последних домашних матчах во всех турнирах - шесть побед и две ничьи. "Спортинг" не проигрывал в девяти последних гостевых - шесть побед и три ничьи

В нынешнем сезоне в Еврокубках "Спортинг" и "Ювентус" забивали в девяти из десяти матчей

В трех из четырёх последних Еврокубковых матчей "Спортинг" пропускал первым, но в итоге играл вничью в основное время. В ещё одном он забил первым и победил

Прогноз: Ювентус - Спортинг 1:0

"Ювентус" дома играет бледнее, осторожнее, а "Спортинг" в гостях - лучше, чем в Лиссабоне. Так что даже сюрпризный результат здесь не будет означать что-либо грандиозное в преддверии ответного матча. "Львы" ещё и весьма уверены в себе после "Арсенала". Хотя, возможно, немного зазнались. "Зебрам" же очень нужна Лига Чемпионов, а также реабилитация после "Лацио". Вновь Ди Мария и оборона решат?