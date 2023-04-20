Рома - Фейеноорд. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы на 20.04.2023

Лига Европы, четвертьфинал, ответный матч

20 апреля 2023. Рома, “Олимпико”

“Рома” 22:00 “Фейеноорд” Роттердам

(первый матч – 0:1)

Телетрансляция – Megogo Футбол 3

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В матче недельной давности “Рома” потеряла из-за травм Дибалу и Абрахаму, Пеллегрини не забил пенальти, дважды “джаллоросси” пробивали в штангу. Во второй игре удача должна быть на стороне римлян, надеется “Олимпико”.

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Новости Ромы

“Нас называют защитной командой, но при этом мы пробили в каркас ворот 27 ворот. Это противоречит одно другому. Но я не хочу говорить об отсутствии удачи, мы должны играть лучше”, – сказал Моуриньо перед вторым матчем с “Фейеноордом”.

“Мы уверены в себе. Мы знаем, что нашим болельщики не могут дождаться начала матча. Я верю в своих игроков и в свой стадион. Я уважаю “Фейеноорд”, но я уверен, что мы сможет выйти в полуфинал”.

Что дает португальскому тренеру повод для оптимизма? Он не зря говорит об “Олимпико”. Здесь “Рома” выиграла десять из последних 12 матчей, в том числе уверенно переиграв “Удинезе” в традцатом туре Серии А. По голу забили Бове, Пеллегрини и Абрахам, который очевидно готов сыграть против “Фейеноорда”. Состояние Дибалы остается под вопросом.

Новости Фейеноорда

“Фейеноорд” в ближайших турах может может оформить чемпионство в Эредивизи, но команда Арне Слота не хочет отказываться и от главного приза в Лиге Европы. В прошлом году именно “Рома” в финале Лиги конференций лишила роттердамский клуб победы в турнире, поэтому “Фейеноорду” очень приятно будет отомстить.

Конечно, прошлое не так уж и важно. “Посмотрим, как сложится матч. Мы проанализировали большое количество матчей “Ромы”, очевидно, что у них есть свой стиль, и они от него не будут отказываться. Они очень опасны на стандартах, и мы готовились к этому. Хорошо, что у нас есть задел в один мяч, но ввиду того, что первая игра была равной, этого недостаточно”, – замечает главный тренер “Фейеноорда” Арне Слот.

“Фейеноорд” остается без травмированных Валемарка и Тимбера, все остальные футболисты готовы к матчу с “Ромой”.

Статистика команд, цифры и факты

“Рома” выиграла десять из 12 последних матчей на “Олимпико”, ни в одном из них не пропустив.

В Лиге Европы “Рома” выиграла четыре из пяти домашних матчей (одно поражение), забивая в среднем 2.2 гола за 90 минут.

“Фейеноорд” не выиграл ни одного выездного матча в Лиге Европы 2022/23 (две ничьи, два поражения).

Итальянские клубы выиграли пять последних противостояний в плей-офф еврокубков у нидерландских коллективов.

“Фейеноорд” был в одной группе Лиги Европы с римским “Лацио”. На своем поле команда Слота выиграла 1:0, но в гостях проиграла 2:4.

Последние пять матчей Ромы и Фейеноорда

Рома

16.04 “Удинезе” 3:0 (Серия А)

13.04 “Фейеноорд” 0:1 (Серия А)

08.04 “Торино” 1:0 (Серия А)

02.04 “Сампдория” 3:0 (Серия А)

19.03 “Лацио” 0:1 (Серия А)

Фейеноорд

16.04 “Камбюр” 3:0 (Эредивизи)

13.04 “Рома” 1:0 (Лига Европы)

09.04 “Валвейк” 5:1 (Эредивизи)

05.04 “Аякс” 1:2 (Эредивизи)

02.04 “Спарта” Роттердам 3:1 (Эредивизи)

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Личные встречи

Это будет пятый матч между командами. У “Ромы” остается преимущество в личных встречах: две победы, одна ничья и одно поражение.

Где смотреть матч Рома – Фейеноорд

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Ориентировочные составы

“Рома”: Руи Патрисиу – Манчини, Смоллинг, Ибаньес – Залевский, Матич, Вейналдум, Спинаццола – Пеллегрини, Дибала – Ибрахам

“Фейеноорд”: Бейло – Гертрейда, Траунер, Ганцко, Хартман – Кекчю, Виффер, Шиманский – Джаханбахш, Идрисси, Хименес

Ставки и Коэффициенты на матч Рома – Фейеноорд

Прогноз на матч Рома – Фейеноорд от UA-Football

“Рома” хорошо проводит домашние матчи и понимает ценность победы в Лиге Европы. В первом матче у римлян было больше шансов, а “Фейеноорд” не выезде в еврокубках играет менее убедительно. Прогноз – победа “Ромы” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.