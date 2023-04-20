Севилья – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 20.04.2023

Лига Европы

Четвертьфинал, ответный матч (счет в первом поединке 2:2)

20 апреля, 22:00. "Эстадио Рамон Санчес Писхуан" (Севилья)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 1

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В центральной паре четвертьфинала Лиги Европы многое могло решиться еще в первом поединке. Однако, к несчастью для МЮ, два автогола испортили английской команде настроение перед ответным матчем. "Севилья" – наоборот вдохновенная и готовая снова пробираться к очередному трофею во втором наиболее престижном турнире Старого света.

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Новости Севильи

Минувшие выходные андалусийцы провели плодотворно. Однако как раз в плане результата. В матче против "Валенсии" – еще одного бывшего "топа", болтающегося на дне таблицы – "Севилья" явно проигрывала во многих компонентах. В итоге благодаря двум голам во втором тайме подопечные Хосе Мендилибара праздновали победу.

Новый тренер еще не уступал "Севильи". После назначения Мендилибара на пост наставника команды андалуйсицы дважды победили и дважды сыграли вничью. Во всех матчах команда ровно забивала два гола. Однако вторые тайма андалусийцам даются лучше, ведь после перерыва они забили семь из последних восьми своих голов. Особенно это было видно по МЮ, когда первый час игры провален, но в конце встречи испанцы дожали своего соперника и вырвали ничью.

Кадры хозяев

Защитник сборной Аргентины (по совместительству чемпион мира) Гонсало Монтьель не сможет сыграть из-за перебора желтых карточек. Также в лазарете находится Хоан Хордан. А Папе Гуе не выйдет из-за отсутствия в заявке на ЛЕ.

Новости Манчестер Юнайтед

Игра в минувшее воскресенье стала утешением для "манкунианцев". Подопечные тен Хага уверенно одолели "Ноттингем Форест", забив по одному голу в каждом из таймов. Впервые за два месяца МЮ победил в АПЛ в гостях. Да, это был представитель зоны вылета чемпионата, однако факт является фактом. "Красные дьяволы" вернулись в тройку лидеров лиги.

На прошлой неделе против "Севильи" произошло по-настоящему историческое событие: игроки МЮ оформили два автогола и сами у себя забрали победу. Да, эти моменты были случайностью, однако в матче против "Ноттингема" один из них мог повториться. Тот же Магуайр едва не срезал мяч в свои ворота. Харри был одним из лучших в составе "лесников" (да, да), и если такая игра от него продолжится, то шансы у "Севильи" немалые.

Кадры гостей

А проблема обороны МЮ в том, что вне игры из-за травм Лисандро Мартинес (еще один действующий чемпион мира) и Рафаэль Варан. Им компанию в лазарете могут составить Гарначо, Хитон, Ван де Бек, Матоминей, Маласия и Забитцер. Австрийский полузащитник в матче против "Ноттингема" травмировался на разминке и вынужденно вылетел из стартового состава. Также не сыграет Бруну Фернандеш из-за перебора желтых.

Последние пять матчей Севилье и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

16.04. Валенсия – Севилья 0:2 (Ла Лига)

13.04. Манчестер Юнайтед – Севилья 2:2 (ЛЕ)

07.04. Севилья – Сельта 2:2 (Ла Лига)

01.04. Кадис – Севилья 0:2 (Ла Лига)

19.03. Хетафе – Севилья 2:0 (Ла Лига)

Последние пять встреч гостей

16.04. Ноттингем – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)

13.04. Манчестер Юнайтед – Севилья 2:2 (ЛЕ)

08.04. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0 (АПЛ)

05.04. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

02.04. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

Личные встречи между командами

13.04.22. Манчестер Юнайтед – Севилья 2:2 (ЛЕ)

16.08.20. Севилья – Манчестер Юнайтед 2:1 (ЛЕ)

13.03.18. Манчестер Юнайтед – Севилья 1:2 (ЛЧ)

21.02.18. Севилья – Манчестер Юнайтед 0:0 (ЛЕ)

Цифры и факты

В последних семи поединках дома андалусийцы забили минимум дважды.

За последние семь гостевых матчей "манкунианцев" шесть раз хотя бы одна команда не забивала.

МЮ еще ни разу не побеждал "Севилью" в официальных матчах.

Ставки и коэффициенты на матч Севилья – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Севилья – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Результативные команды с проблемами в обороне. Статистика в этом противостоянии не в пользу МЮ, хотя и букмекеры предпочитают именно гостей. Достаточно напряженная ситуация для "манкунианцев" в целом – андалусийцам будет легче сегодня. Однако сухим матч не должен быть. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,7).