Ювентус - Севилья: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 11.05.2023

После вылета "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" "Ювентус" остался клубом с наибольшим бюджетом в Лиге Европы. А клубом с наибольшим опытом, числом трофеев, наиболее статусными и опытными игроками и тренером он был и при присутствии англичан. Впрочем, когда речь не о всех турнирах, а лишь об этом - равных "Севилье" нет. Шесть трофеев. Против, например, трех у "Юве". Не случайно ее называют королевой турнира.

11 мая. 22:00. Лига Европы. Полуфинал. Первый матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Севилья"

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

"Севилья"

В стане "нервьоненес" не скрывают, что сезон получился неудачным и что летом придется многое перестраивать. Команда собиралась вновь бороться за четвертое место, а также выйти из группы Лиги Чемпионов, но в итоге даже провела пять туров в зоне вылета. Три тренера работали с ней, и третий был назначен лишь в марте. Причем контракта на следующий сезон у него нет. Неясно и будущее спортивного директора Мончи.

Если уж в таком сезоне есть шанс выиграть любимый трофей... Мончи говорит о шансе сделать сезон историческим, одержимости идеей вновь сыграть в финале Лиги Европы. "В таком сезоне и восьмое место в лиге для нас приз, но никто не хочет выиграть Лигу Европы так, как мы". Президент Луис Кастро согласен: "В этом турнире мы способны делать то, что другие - нет. "Ювентус" очень силен, но и ему не понравится играть с королевой Лиги Европы".

При новом тренере команда преобразилась. Шесть побед, две ничьи, лишь одно поражение во всех турнирах, три очка до еврокубкового места через лигу. И победа над "Манчестер Юнайтед" в ЛЕ с 2:2 в гостях и 3:0 дома. Хосе Луис Мендилибар в Еврокубках до нынешнего сезона тренировал лишь в 2005-ом году - в Кубке Интертото, и признает, что на "Олд Траффорд" чувствовал себя растерянным. Но положился на опыт игроков.

После прохода МЮ "Севилья" играла лишь в лиге. Где добыла важные и сложные победы над "Вильярреалом" и "Атлетиком", уступила "Жироне", а в последнем матче уступала дома "Эспаньолу", но сумела вырвать победу - 3:2. В целом выглядит сложнее, натужнее, чем в самом начале каденции Мендилибара, что он сам признает.

"Ювентус"





Сезон "Ювентуса" также крайне сложен. С вылетом в групповом турнире Лиги Чемпионов со всего тремя очками в шести турах, с судами по обвинениям в финансовых махинациях, с уходом в отставку всего руководства клуба и затем его дисквалификации. Со снятием 15-ти очков в январе, возвращением их в апреле и опубликованием два дня назад полного решения суда, признавшего его виновным. То есть очки вновь снимут. В мае.

В такой ситуации Лига Европы из запасного аэродрома превращается в основной. Клубу критически нужны деньги от Лиги Чемпионов и в следующем сезоне, и сейчас кажется, что легче пробиться туда через победу в ЛЕ, чем гадать, сколько же очков снимут в лиге. Пусть и в Серии А он на данный момент второй.

На поле апрель выдался крайне сложным. Лишь одна победа в восьми матчах во всех турнирах, вылет из Кубка Италии. Главный тренер Массимилиано Аллегри даже заявил, что команда забыла, как праздновать победы. И, что еще хуже - играла совершенно безразлично, выключенно. Правда, Аллегри считает, что это изменилось 30-го числа в Болонье, и команда начала бороться, стараться.

По результату - да. Семь очков в трех матчах. Но "Болонье" туринцы уступили по игре, аутсайдеру "Лечче" зачем-то долго отдавали инициативу. А в Бергамо по статистике разгромно проиграли. Хотя там как раз выглядели очень мощно, солидно и добыли важную победу над "Аталантой" - 2:0.

О Мендилибаре говорят, что он играет в простой футбол, где нужно много бегать. На контрасте с предыдущим тренером Хорхе Сампаоли, который слишком усложнял. Хосе Луис подтверждает, что старается упрощать. Также - что любит присутствие в штрафной соперника, но не любит единоборства. А вот "Ювентус" бороться любит, также любит бегать, но сидя в обороне. И не любит мяч. Что дома, что в гостях. Доминировать сегодня будут гости.

Последние матчи команд

Ювентус

Ювентус - Наполи 0:1 (лига)

Интер - Ювентус 1:0 (Кубок)

Болонья - Ювентус 1:1 (лига)

Ювентус - Лечче 2:1 (лига)

Аталанта - Ювентус 0:2 (лига)

Севилья

Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 (Лига Европы)

Севилья - Вильярреал 2:1 (лига)

Атлетик - Севилья 0:1 (лига)

Севилья - Жирона 0:2 (лига)

Севилья - Эспаньол 3:2 (лига)

Кадры

В "Ювентусе" все в сборе, кроме защитников Де Шильо и Бремера. В центре поля дилемма между Миретти и Фаджоли. А главная - в атаке. Два игрока атаки и три опорника либо наоборот? И кто именно? Влахович и Ди Мария в Бергамо выходили лишь на замену. Первый забил во втором матче подряд после девяти подряд без голов. В ЛЕ он забивал "Нанту" и "Фрайбургу". О втором Аллегри говорит, что знает лучше всех, что делать в матчах плей-офф.

Также в заявке в атаке Кьеза, Айлинг-Джуниор, забивший свой первый гол за клуб в Бергамо, Милик. В центре поля наконец-то здоров Погба.

У "Севильи" проблемы с опорниками Фернандо и Хорданом, вингерами Сусо и Ламелой, центральными защитниками Нианзу и Маркао. Окампос пропускал тренировки. Фернандо и Ламела вроде бы все же смогут сыграть. Возможно, Нианзу. Если нет - в центре обороны выйдут Баде и Рекик. Ракитич может передвинуться вперед, на позицию "десятки" в схеме 4-2-3-1. В воротах появится еврокубковый вратарь Буну, не играющий в лиге.

"Ювентус": Щенсны, Данило, Гатти, Сандро, Куадрадо, Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Влахович, Ди Мария

"Севилья": Буну, Навас, Рекик, Баде, Акунья, Фернандо, Гудель, Ракитич, Окампос, Хиль, Эн-Несири

Статистика

"Ювентус" и "Севилья" встречались четырежды. В групповых турнирах Лиги Чемпионов. В сезоне 2015/16 туринцы победили дома со счетом 2:0, а в гостях проиграли со счетом 0:1. В сезоне 2016/17 выиграли в гостях со счетом 3:1, а дома сыграли вничью 0:0. Также "Севилья" играла на "Алльянц Стадиум" в финале Лиги Европы-2013/14, когда после 0:0 по итогам 120-ти минут победила "Бенфику" в серии пенальти. Таким образом, за 300 минут игры на "Алльянц" севильцы не забивали

В Лиге Европы в нынешнем сезоне "Ювентус" прошел "Нант" (1:1 дома и 3:0 в гостях), "Фрайбург" (1:0 дома, 2:0 в гостях) и "Спортинг" (1:0 дома, 1:1 в гостях). "Севилья" же прошла ПСВ (3:0 дома, 0:2 в гостях), "Фенербахче" (2:0 дома, 0:1 в гостях) и "Манчестер Юнайтед" (2:2 в гостях, 3:0 дома). Причем в Англии она уступала со счетом 0:2 на 83-ей минуте и со счетом 1:2 - на 90-ой

"Севилья" проиграла лишь один матч из девяти во всех турнирах под руководством Хосе Луиса Мендилибара. Выиграв шесть и сведя вничью два. В семи из этих девяти она забивала более одного мяча. Правда, лишь в одном из последних трех

"Ювентус" не забивал более одного мяча в десяти матчах во всех турнирах подряд, но затем забил два в двух подряд

Лишь в одном из девяти последних матчей Лиги Европы с участием "Севильи" забивали обе команды, как и в одном из пяти последних с участием "Ювентуса"

В пяти последних гостевых матчах Лиги Европы "Севильи" состоялись четыре поражения и одна ничья, вытащенная на 91-ой минуте. "Ювентус" в этом турнире дома не проигрывал никогда (Кубок УЕФА не считается) - 14 матчей без поражений

Прогноз: Ювентус - Севилья 1:0

Королева королевой, но в гостях в нынешнем розыгрыше Лиги Европы "Севилья" играет плоховато. Ей удалось удивить "Юнайтед", точнее, спастись в Манчестере благодаря двум автоголам, но "Ювентус" опытнее, циничнее, и ему турнир несравнимо нужнее, чем англичанам. Хотя он дома если побеждает, то минимально. С классическим счётом Аллегри.