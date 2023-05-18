Лига Европы, 1/2 финала. 2-й матч

Леверкузен, БайАрена

Байер – Рома 22:00

Первый матч – 0:1

Байер

"Байер" приятно удивил новостями о подписании Алекса Гримальдо и возможном переезде Гранита Джаки в Леверкузен на следующий сезон, но для начала нужно доиграть нынешнюю кампанию. Попадание в ЛЧ помогло бы с привлечением других именитых новичков, но через чемпионат на это шансов нет. Остаётся победа в ЛЕ, но Жозе совсем не настроен отдавать путёвку в финал.

В первом матче Моуриньо безбожно засушил игру, позволив "Байеру" лишь дважды коснуться мяча в своей штрафной до 80-й минуты. Быстрая и непредсказуемая атака "фармацевтов" разбилась об вышколенный автобус. И за исключением момента Фримпонга в конце (ошибка Патрисиу на выходе) и одного нестандартного прохода Виртца, у команды Алонсо ничего не было.

Разрушитель Роберт Андрих вряд ли успеет восстановиться к игре, что оставляет "Байер" с открытым центром – Паласиос и Демирбай сыграют в паре. Коссуну вылетел в первой игре, так что Инкапье опуститься в центр обороны, а Баккер сыграет левого латераля. Даже сама кадровая ситуация заставляет Алонсо со старта атаковать "Рому".

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Рома

"Рома" сумела добыть минимальный перевес на "Стадио Олимпико", так что новая порция нудятины нам обеспечена. "Волки" будут снова сушить игру с первой минуты, эпизодически пытаясь выскакивать в опасные контратаки через ослабленный центр поля соперника. Несмотря на визуальное уродство, "Рома" на высшем уровне оборонялась в первой игре, и им незачем что-то менять в своём подходе.

Крис Смоллинг не был доступен на прошлой неделе, но может появиться на поле в этот раз, хотя его кондиции вызывают сомнения. Потенциальное возвращение англичанина в центр обороны может поднять Кристанте выше, что потеснит героя первой встречи Бове.

Вейналдум усилит центр поля в сравнении с первой игрой. Разве что Пауло Дибала опять не готов к игре с первых минут, но вряд ли Моуриньо предпочёл бы аргентинца работяге Белотти. А вот Карсдорп не полетел в Леверкузен, так что у Челика будет ещё один шанс проявить себя.

Статистика и факты

В первом матче "Байер" впервые в этом розыгрыше ЛЕ не сумел забить

Только Роналду провёл на поле больше минут, чем Хаби Алонсо во время правления Моуриньо в "Реале"

Для Моуриньо это 12-й полуфинал еврокубков в карьере, включая 5 победных кампаний

Виртц записал на свой счёт 3 гола и 2 ассиста в 7 матчах плей-офф ЛЕ

Моуриньо имеет не лучшую статистику против команд Бундеслиги (8 побед, 3 ничьи, 11 поражений)

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Паласиос, Демирбай, Баккер – Диаби, Виртц – Гложек

Рома: Руй Патрисиу – Манчини, Смоллинг, Ибаньес – Челик, Пеллегрини, Матич, Вейналдум, Спинаццола – Абрахам, Белотти

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Рома от UA-Футбол

"Рома" знает, как побеждать на таких стадиях. И их желанию убивать игру будет сложно помешать – нынешний "Байер" очень ограничен в ресурсах, несмотря на магию Флориана Виртца и тонкую работу Хаби Алонсо. Ставка: азиатский гандикап на "Рому" (+0.5) с коэффициентом 1.88. Ставка проиграет лишь в случае проигрыша "волков" в основное время, во что верится с трудом.