Севилья - Ювентус: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 18.05.2023

Массимилиано Аллегри говорит о "фольклористическом сезоне". Объясняя, что с его "Ювентусом" постоянно происходят какие-то истории, и он даже не знает, сколько у него очков в лиге. В апреле вернули 15, снятые зимой, но 22 мая вновь могут снять. Так что Лига Европы важна как путь в Лигу Чемпионов в следующем сезоне. Впрочем, и сезон "Севильи" полон историй. У нее даже нет шансов попасть в ЛЧ, кроме как через любимый турнир.

18 мая. 22:00. Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч

Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Ювентус"

Главный арбитр: Данни Маккели

Результат первого матча - 1:1

Состояние команд

После всего одной победы в восьми матчах, когда Аллегри даже саркастично заявлял, что команда разучилась праздновать победы, она победила трижды в четырех. Что позволило выйти на второе место в лиге в восьми очках от пятого. В воскресенье дома был переигран "Кремонезе" (2:0). Просто заперт в его штрафной, пока не залетело. Изобретательности, мысли, точности "Юве" не хватало, но интенсивности, старания и опасных забросов - более чем.

Правда, перед этим, в первом полуфинальном матче Лиги Европы дома против "Севильи" туринцы отыграли невзрачно. Похоже на апрельскую игру. Хотя и владели инициативой теоретически (59 процентов владения мячом), постоянно пропускали быстрые атаки, трещали под давлением. Нанесли лишь два удара в створ ворот. Один из них - на 97-ой минуте, когда вырвали ничью. Ода характеру команды, ее борьбе, но не уровню.

"Севилья" же в последнее время преуспевает, и без каких-либо оговорок. Начала сразу с назначением Хосе Луиса Мендилибара во второй половине марта. Семь побед и три ничьи в 11-ти матчах, официальное сохранение места в Примере (что еще зимой казалось вовсе не само собой разумеющимся) в следующем сезоне, даже выход на расстояние всего одного очка от Еврокубкового места. И одного матча от финала Еврокубка.

Мендилибар, для которого это дебютный сезон в карьере в Еврокубках (если не считать Кубок Интертото), остался очень доволен игрой в Турине, хотя и разочарован результатом. В клубе еще перед выездом в Италию активно говорили о любви к Лиге Европы/Кубку УЕФА, об остром желании выиграть турнир в седьмой раз в истории. Хотя и о лиге команда не забыла. В воскресенье разгромила в гостях аутсайдера "Вальядолид" (3:0).

Следует отметить, что в лиге в воскресенье ожидает севильское дерби. Мысли о нем могут отвлечь "Севилью", хотя там и утверждают обратное.

"Ювентус" не любит владеть мячом. В четвертьфинале против "Спортинга" владел 41 и 42 процента соответственно. 59 неделю назад создали ему неудобства. Теперь мяч должен быть у "Севильи", и Аллегри надеется, что его команда получит больше свободного пространства для атак. Мендилибар же в четвертьфинале разгромил "Манчестер Юнайтед" дома со счетом 3:0, владея 38 процентов и считает (надеется), что "Юве" будет искать мяч.

Последние матчи команд

Статистика

"Ювентус" и "Севилья" встречались пять раз. В сезоне 2015/16 туринцы победили в групповом турнире Лиги Чемпионов дома со счетом 2:0, а в гостях проиграли со счетом 0:1. В сезоне 2016/17 в том же турнире на той же стадии выиграли в гостях со счетом 3:1, а дома сыграли вничью 0:0. Неделю назад был зафиксирован счет 1:1

Результаты домашних матчей "Севильи" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы - 3:0 над ПСВ, 2:0 над "Фенербахче", 3:0 над "Манчестер Юнайтед". Результаты гостевых "Ювентуса" - 3:0 над "Нантом", 2:0 над "Фрайбургом" и 1:1 со "Спортингом"

"Севилья" проиграла лишь один матч из 11-ти во всех турнирах под руководством Хосе Луиса Мендилибара. Выиграв семь и сведя вничью три. В восьми из этих 11-ти она забивала более одного мяча. Правда, лишь в двух из последних пяти

В 2023-ем году дома во всех турнирах "Севилья" выиграла десять матчей, свела вничью один и проиграла два. Правда, одно из поражений и ничья состоялись в последних пяти

Лишь в двух из десяти последних матчей Лиги Европы с участием "Севильи" забивали обе команды, как и в двух из шести последних с участием "Ювентуса"

В 13-ти из 15-ти последних матчей во всех турнирах с участием "Ювентуса" забивалось менее трех мячей. В четырех из пяти последних - два, в пятом - три

"Ювентус" не забивал более одного мяча в десяти матчах подряд во всех турнирах, а затем забил дважды в трех из четырех. Единственный из четырех, в котором не сумел забить более одного, состоялся именно против "Севильи"

Кадры

У "Севильи", как и неделю назад, травмированы Ньянзу, Маркао и Хордан. Зато не игравший тогда Сусо и игравший, сделавший ассист, но вынужденный покинуть поле из-за травмы Окампос могут вернуться. Они борются за место на правом фланге атаки в тактической схеме 4-2-3-1. Хотя и капитан Навас может перейти туда, как по ходу матча неделю назад. Тогда на правом фланге обороны выйдет чемпион мира Монтиэль.

Эрик Ламела дисквалифицирован, Гомес не в фаворе, а Корона только-только вернулся после тяжелой травмы (хотя забил "Вальядолиду"), так что под нападающим вновь должен выйти Оливер Торрес, а на левом фланге атаки - Хиль. А нападающего сыграет Эн-Несири, забивший в первом матче. Мир, забивший "Вальядолиду", готов поддержать по ходу матча.

У "Ювентуса" дилемма в центре обороны. Гатти вышел на замену вместо Бонуччи неделю назад и забил. Забил он и "Спортингу" дома. Федерико должен выйти с первых минут, сдвинув Леонардо, а также Алекса Сандро. Бремер не играл неделю назад, и его возвращение - серьезное усиление. Он забил "Кремонезе". Фаджоли также забил ему и должен выйти в стартовом составе за счет Миретти. Неделю назад было наоборот.

На левом фланге в схеме 3-5-2 конкурируют Костич и Айлинг-Джуниор. Второй очень хорошо заменил первого неделю тому. А против "Кремонезе" там и вовсе играл Кьеза. Хотя Федерико - уж слишком авантюрный вариант. В атаке же несомненно выйдет Ди Мария, хотя он без голов и ассистов за клуб с девятого марта. А перед ним - Влахович либо Милик. Хотя они оба не в форме. У серба два гола за клуб с 16-го марта, у поляка - один с 22-го января.

Автор ассиста неделю тому Поль Погба получил травму и уже вряд ли сыграет в этом сезоне.

"Севилья": Буну, Навас, Баде, Гудель, Акунья, Фернандо, Ракитич, Окампос, Торрес, Хиль, Эн-Несири

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо, Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Ди Мария, Влахович

Прогноз: Севилья - Ювентус 2:1

Спортивный директор "Севильи" Мончи говорит об одержимости финалом Лиги Европы. О шансе скрасить неудачный сезон. После разгрома "Юнайтед" и игры в Турине "нервьоненес" уверены в себе. Хотя и для снятия давления называют "бьянконери" фаворитом. Последние же также очень хотят выиграть турнир для попадания в Лигу Чемпионов и скрашивания сезона, полагаются на опыт игроков и Аллегри, двукратного финалиста ЛЧ.

Оба тренера призывают к спокойствию, к терпению, к твердости в реализации моментов. Ожидают игру со сменой фаз. Так и будет, и, скорее всего, в итоге королева Лиги Европы воспользуется своими фазами лучше. Она уже играла лучше в Турине, а дома в этом розыгрыше выглядит очень уверенно. "Ювентус" же "Фрайбург" и "Нант" в гостях переиграл уверенно, но от "Спортинга" еле отбился. Он просто играет хуже.