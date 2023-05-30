Севилья - Рома. Анонс и прогноз финала Лиги Европы на 31.05.2023

"Севилья" и "Рома" не добились успеха в своих лигах, и для обеих команд этот финал - битва не только за трофей, но и за место в Лиге чемпионов, а значит большие деньги.

На стороне "Севильи" ее победный опыт в ЛЕ. "Рома" же может похвастать персоной Жозе Моуриньо, который выиграл все финалы в Европе, в которых участвовал. Классические коса на камень; их встреча обещает быть историчной!

Лига Европы. Финал

31 мая. Будапешт. "Пушкаш Арена"

"Севилья" 22:00 "Рома"

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Севильи"

Хосе Луис Мендилибар - герой сезона на "Писхуане". "Севилья" шла в зоне вылета Ла Лиги, когда баск ее подхватил и дотащил до финала еврокубка, попутно убрав с пути "МЮ" и "Ювентус".

Кто-то скажет, мол, это турнир "Севильи", ей здесь везет, но это лишь отчасти правда. Да, "Нервион" 6 раз торжествовал в Кубке УЕФА/Лиге Европы; первый трофей брали еще Савиола, Пуэрта, а Хесусу Навасу было 20 лет. С другой стороны, год назад "Севилья" играла плохо - и ее выбил Ярмоленко. То есть, магии никакой нет.

Читайте также Сила в простоте, или Как олдскул вывел кризисную Севилью в полуфинал Лиги Европы

Какими будут испанцы в финале? Вероятно, агрессивными и активными, как дома с "Ювентусом" в полуфинале. У "Севильи" не хватает класса для академичных побед, и ей приходится играть на разрыв аорты; отдавать абсолютно все силы. Так нельзя бегать постоянно, поэтому последние туры Ла Лиги команда играла вполсилы. Ну, тем быстрее и злее она будет в финале. Готовьтесь к миллиону кроссов - Навас и Хиль их обеспечат. А дальше - как пойдет.

Новости "Ромы"

Если Мендилибар впервые будет играть финал еврокубка, то у Жозе Моуриньо таких было уже пять - и он все выиграл. Еще один трофей - и португалец установит новый рекорд, обойдя Джованни Траппатони.

Как и "Севилья", его "Рома" в последних турах все больше отдыхала. В ЛЧ через Серию А попасть не вышло - так зачем напрягаться? Во Флоренцию на выходных Моуриньо даже не повез Матича, Пеллегрини и Руи Патрисиу, и поражение 1:2 его ничуть не расстроило.

От "Ромы" в финале сложно ждать доминирования - особенно учитывая гиперактивный стиль "Севильи". Скорее, итальянцы будут контратаковать. И уж если им удастся забить первыми, то "Нервион" столкнется с фирменным трехэтажным "автобусом" от сеу Жозе, который в полуфинале выстоял 90 минут в Леверкузене. Керем Демирбай после той игры назвал стиль Моуриньо "уродством", но тому плевать - он победил. Вот и в финале "Рома" сыграет по тому же принципу.

"Севилья" - "Рома": статистика личных встреч

Если упустить товарищеские матчи, то команды встречались в ХХІ веке только раз.

Это был август 2020-го; плей-офф ЛЕ из-за пандемии тогда проходил без зрителей в "пузыре" в Германии. "Рома" и "Севилья" встретились в 1/8 финала, и испанцы победили - 2:0.

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

Последние матчи "Севильи"

Последние матчи "Ромы"

Ориентировочные составы

У "Севильи" наибольшая потеря - дисквалификация Маркоса Акуньи, но Алексу Теллесу хватит класса его подменить. Отсутствие Танги Ньянзу и Маркао - давно привычное дело.

У "Ромы" вернулись к тренировкам Леонардо Спинаццола и Пауло Дибала, так что в лазарете остались лишь Рик Карсдорп и Мараш Кумбулла. Это очень приятная новость для тиффози.

"Севилья": Буну - Навас, Баде, Гудель, Теллес - Фернандо, Ракитич - Окампос, Оливер, Хиль - Эн-Несири

"Рома": Руи Патрисиу - Манчини, Смолинг, Ибаньес - Челик, Кристанте, Матич, Спинаццола - Пеллегрини, Дибала - Абрахам

"Севилья" - "Рома": ставки и коэффициенты

"Севилья" - "Рома": прогноз от UA-Футбол

Учитывая стиль "Ромы" и отсутствие у "Севильи" бомбардиров топ-класса, рискнем поставить на небольшое количество голов. Может, этот матч даже перейдет в овертайм.

Наша ставка - ТМ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,5 и выше.