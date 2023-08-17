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Днепр-1 - Славия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2023
Случится ли чудо в Кошице?
СК "Днепр-1"
Подопечные Александра Кучера практически потеряли шансы на проход в раунд плей-офф Лиги Европы, поэтому вероятность их встречи с луганской "Зарей" близки к нулю. При этом "Славия", на первый взгляд, решила вопрос победителя пары еще в первом матче. Станет ли поединок в Кошице простой формальностью или же нас ждет сенсация?
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. второй матч
17 августа. Кошице. "Кошицка футболова арена"
Арбитр в поле — Хесус Хиль Мансано. Арбитр VAR — Гильермо Куадра
"Днепр-1" 21:00 "Славия"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — УНИАН, YouTube, Киевстар ТВ
Новости "Днепра-1"
Уровень игры "спортклубовцев" в матче в Праге неприятно удивил всю Украину — хозяева поля забили 3 безответных мяча. Замены Кучера были запоздалыми (не спас ситуацию даже Пихаленок), а игроки основы постоянно страдали от прессинга "бело-красных". Не добавляет мотивации и тяжелая гостевая ничья против "Миная" в третьем туре УПЛ. Однако мы помним второй поединок против "Панатинаикоса" и надеемся на чудо.
В первом матче Александр Кучер потерял Третьякова из-за разрыва крестов. Хавбек пропустит 6 месяцев, что добавит головной боли тренеру как на евроарене, так и во внутреннем чемпионате. Также помним о дисквалификации Танчика и травме Волынца (правда, основной кипер уже начинает беговое восстановление). И, конечно же, ждем Филиппова и Леднева в основе.
Ориентировочный состав "Днепра-1": Кинарейкин - Кравец, Сарапий, Адамюк, Пасич - Бабенко, Бланко - Пихаленок, Мирошниченко, Леднев - Филиппов
Новости "Славии"
Чешская команда подходит к выездному поединку достаточно подготовленной. В воскресенье "Славия" минимально обыграла "Младу Болеслав", поэтому победный заряд у игроков уже есть. "Бело-красные" показали уже привычный вертикальный футбол, который также попытаются перенести на поле стадиона в Кошице.
В гостевом матче чехам не поможет Огбу, который получил прямую красную за грубый фол против Гуцуляка. Поэтому нас ждут изменения в обороне "Славии", и у Йиндржиха Трпишовского точно есть план. К тому же в составе "сшитых" может появиться герой прошлого поединка Конрад Валлем, первым касанием забивший финальный гол в ворота Кинарейкина.
Ориентировочный состав "Славии": Коларж - Провод, Влчек, Голеш, Масопуст - Лингр, Дорли - Юречка, Шевчик, Шранц - Хитил
"Днепр-1"-"Славия". Статистика личных встреч
Это будет вторая встреча этих команд. "Спортклубовцы" еще имеют шанс улучшить статистику в свою пользу.
"Днепр-1"-"Славия". Последние матчи команд
Украинская команда, несмотря на результат, довольно неуверенно начала выступления в УПЛ — тяжелая победа над "Полесьем" и ничья с "Минаем".
"Славия" при этом имеет идеальную статистику — 4 победы в 4 матчах первой лиги Чехии и разгром "Днепра-1" в Лиге Европы.
"Днепр-1"-"Славия". Турнирное положение команд
Победитель двухматчевого противостояния сыграет в плей-офф Лиги Европы с еще одним клубом из Украины — луганской "Зарей". Проигравший же вылетит в плей-офф квалификации Лиги Конференций, где померяется силами с победителем "Лех" — "Спартак" Трнава. Первый матч закончился победой поляков 2:1.
"Днепр-1"-"Славия". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1"-"Славия". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Мы помним подвиг днепрян во втором матче с "Панатинаикосом" и этот эффект может сработать и в четверг. Словом, будет бой!
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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