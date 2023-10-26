Оба соперника надеются продолжить свой идеальную серию в Лиге Европы перед встречей на БайАрене в четверг. "Байер" и "Карабах" имеют по шесть очков в активе, одолев представителей Скандинавии "Мольде" и "Хэкен" в двух прошлых турах.

Лига Европы. Группа H. 3-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Карабах 22:00

Трансляция – Megogo

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Байер

Леверкузен набрал сумасшедший ход с самого старта сезона. В 11 стартовых матчах сезона во всех турнирах остановить банду Хаби Алонсо удалось лишь "Баварии" (2:2), которая поделила очки с "фармацевтами" на Альянц Арене. Все остальные матчи кампании "Байер" выиграл, включая два стартовых поединка группового этапа Лиги Европы.

В ЛЕ Алонсо позволяет себе обильно ротировать, хотя глубина состава – пожалуй главная беда клуба. Против "Хэкена" (4:0) в первом туре баскский тренер использовал сразу 7 основных игроков в старте, и неприличный счёт стал тому следствием. Против "Мольде" (1:2) было уже 4, потому в Швеции были некоторые трудности.

Для "Байера" приоритет – Бундеслига, потому Флориан Виртц или Джереми Фримпонг в старте не ожидаются. Зато проявить себя жаждут Роберт Андрих и Натан Телла, отсидевшие в запасе на выходных. Из травмированных только резервный латераль Артур. Все остальные в строю, включая Патрика Шика.

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Карабах

"Карабах" принимает участие в групповом этапе Лиги Европы в восьмой раз в собственной истории, но в плей-офф "скакуны" ещё никогда не пробивались. Потому этот сезон – это возможность покорить новые вершины в клубной истории, и после 2 побед в 2 стартовых у чемпионов Азербайджана есть все шансы для этого.

"Карабах" выиграл обе встречи с идентичным счётом 1:0, но не стоит принимать подопечных Курбана Курбанова за везунчиков или любителей автобусов. "Мольде" "скакуны" обыграли весьма убедительно – полностью нейтрализовали соперника в атаке, при этом создав немало моментов (почти на два ожидаемых гола). С "Хэкеном" матч был действительно сухим, особенно в первом тайме. Ближе к ничьей, но Жуниньо воспользовался редким шансом и принёс своей команде все 3 пункта.

В Германию полетели все игроки первой команды "Карабаха". Впрочем, есть вопросы по готовности опытного фуллбека Марко Вешовича. Черногорец получил сильный ушиб. Курбанов вполне может повторить состав с последней игры с "Хэкеном". Вопрос лишь в том, кто сыграет в центре защиты в паре с Кевином Мединой – Медведев или Хусейнов.

Ставки и коэффициенты

Ориентировочные составы

Байер: Коварж – Коссуну, Та, Инкапье – Станишич, Андрих, Амири, Телла – Гложек, Адли – Шик

Карабах: Лунев – Силва, Гусейнов, Медина, Джафаргулиев – Ромао, Янкович – Андраде, Бензия, Зубир – Жуниньо

Прогноз на матч Байер – Карабах от UA-Футбол

"Байер" в новом сезоне достиг таких высот, что даже наивысшая точка карабахского хребта кажется небольшим холмиком. Азербайджанцы – самый крепкий соперник Леверкузена в группе, но даже с резервным составом лидеров Бундеслиги им будет трудно тягаться. Тем более, что Хаби Алонсо выстроил команду, не так уж зависимую от отдельных исполнителей. Ставка: "Байер" выиграет первый тайм и матч с коэффициентом 1.57.