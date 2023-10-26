Ливерпуль – Тулуза. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 26.10.23

Лига Европы

Группа E, третий тур

26 октября, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Раде Обренович (Сербия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ліверпуль - Тулуза Смотреть трансляцию

“Ливерпуль” переживает свою реинкарнацию. Однако параллельно должен мириться с последствиями предыдущего не слишком удачного сезона. Пятое место в АПЛ дало возможность соревноваться в Лиге Европы. Сегодняшний соперник "мерсисайдцев" получил путевку в еврокубки благодаря победе в Кубке Франции. Хотя обе и команды представляют так называемые топ-5 лиги, однако разница в классе между ними колоссальная.

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Новости Ливерпуля

В рамках Лиги Европы у подопечных Клоппа все идеально, исходя из результата. За два стартовых матча они заработали шесть очков. Сначала "Ливерпуль" одержал волевую выездную победу над ЛАСК. Тогда три гола во втором тайме помогли "мерсисайдцам" дожать значительно слабее соперника. Во втором раунде все было гораздо легче. "Энфилд" посетил новоиспеченный топклуб Бельгии "Сент-Жиллуаз" и уступил по всем статьям.

В прошлом туре АПЛ "Ливерпуль" даже немного побывал на вершине турнирной таблицы. “Мерсисайдцы’ победили в рамках дерби “Эвертон”. Судьи в этом матче были очевидно на стороне команды Клоппа, однако в истории останется только результат. Параллельно в этом туре все главные соперники одержали победы, так что в итоге "Ливерпуль" опустился на четвертое место. Всего три очка отрыва от лидера "Тоттенхэма" – плотность очень высока.

Кадры хозяев

Тьяго уже достаточно долго находится в лазарете. Также ему компанию составляет Байчетыч. Недавно к списку травмированных добавился и Робертсон, который получил повреждение во время прошедшей международной паузы. Однако Клопп и так планировал проводить ротацию, дав шанс тому же Цимикасу – как раз грек играл в предыдущих двух матчах ЛЕ.

Новости Тулузы

"Фиолетовые" в этом квартете Лиги Европы является командой, которая должна бороться за 2-3 место. И в первых двух турах результаты подтверждают тот факт, что “Тулуза” навязала мощную борьбу другим командам группы. Сначала подопечные Мартинеза в гостях против "Сент-Жиллуаза" сыграли вничью. Затем довольно уверенно обыграли ЛАСК (Таловеров тогда провел 87 минут) на своем поле. Пока команда находится на втором месте с четырьмя очками в активе.

В рамках Лиги 1 "Тулуза" остается середнячком. За девять туров "фиолетовые" набрали 11 очков, благодаря чему сейчас идут на 10 позиции. Их последние два матча чемпионата завершились с одинаковым счетом 1:1. Ничья против "Бреста" была особенно неприятной, ведь соперник смог спасти зачетный балл только на 90+2 минуте.

Кадры гостей

В лазарете "Тулузы" находятся четыре футболиста: Арадж, Сиссоко, Абухлаль и Заден. Все молодые игроки, однако в этом сезоне они все равно вне планов тренера.

Последние пять матчей Ливерпуля и Тулузы

Последние пять встреч хозяев

21.10. Ливерпуль – Эвертон 2:0 (АПЛ)

08.10. Брайтон – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

05.10. Ливерпуль – Сент-Жиллуаз 2:0 (Лига Европы)

30.09. Тоттенхэм – Ливерпуль 2:1 (АПЛ)

27.09. Ливерпуль – Лестер 3:1 (Кубок лиги)

Последние пять встреч гостей

22.10. Тулуза – Реймс 1:1 (Лига 1)

08.10. Брест – Тулуза 1:1 (Лига 1)

05.10. Тулуза – ЛАСК 1:0 (Лига Европы)

01.10. Тулуза – Мец 3:0 (Лига 1)

24.09. Ланс – Тулуза 2:1 (Лига 1)

Личные встречи между командами

28.08.07. Ливерпуль – Тулуза 4:0 (Квалификация ЛЧ)

15.08.07. Тулуза – Ливерпуль 0:1 (Квалификация ЛЧ)

Турнирная таблица группы E

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Ливерпуль 2 2 0 0 5-1 6 2 Тулуза 2 1 1 0 2-1 4 3 Юнион Сент-Жилуаз 2 0 1 1 1-3 1 4 ЛАСК 2 0 0 2 1-4 0

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Тулуза

Прогноз матча Ливерпуль – Тулуза от UA-Football

Французская команда сегодня приехала на "Энфилд", чтобы набраться опыта игр против больших команд. Пусть и "мерсисайдцы" выйдут не основным составом, однако и в этом случае команда Клоппа будет на голову сильнее "Тулузы". “Фиолетовые” пытаются сыграть от обороны, что у них вполне может получиться. "Ливерпуль" готовится к кружению вокруг штрафной соперника. Прогноз: Тотал меньше 3,5 (Кф 2).