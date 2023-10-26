Рома - Славия. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 26.10.2023

"Все команды из Серии А сильнее "Серветта" и "Шерифа". Против них мы обязаны набрать 12 очков. Но "Славия" - совсем другой уровень, отличная команда, уровня Лиги Чемпионов. Против нее будет страшно тяжело, " - так говорит Жозе Моуриньо. На счету римлян и пражан и вправду по шесть очков после двух туров. Значит, ожидает прямая битва за первое место в группе и прямой выход в 1/8 финала.

26 октября. 22:00. Лига Европы. Группа G. Третий тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Славия" Прага

Главный арбитр: Эспен Эскас (Норвегия)

Состояние команд

1 Славия 2 2 0 0 8-0 6 2 Рома 2 2 0 0 6-1 6 3 Серветт 2 0 0 2 0-6 0 4 Шериф 2 0 0 2 1-8 0

Дома своих соперников по группе лидеры разгромили. "Рома" "Серветт" со счетом 4:0, "Славия" "Шериф" - 6:0. А вот в гостях было не так легко. 2:0 чехов в Женеве, 2:1 итальянцев в Тирасполе. Но в целом нет сомнений, что именно нынешние лидеры разыграют первое место. "Рома" просто гораздо сильнее всех, а "Славию" мы помним из легких проходов "Днепра" и "Зари" в Квалификации.

В лиге "волки" поправили свои дела после ужасного старта. Одержали три победы подряд с общей разницей мячей 7:1. Правда, последний матч - дома против "Монцы" - вышел сложным и бурным. Даже игра в численном большинстве с 41-ой минуты не помогала установить доминирование. Моуриньо признал, что соперник не заслужил проиграть. В итоге удалось добыть победу лишь на добивании на 90-ой минуте.

Моур бурно праздновал гол, затем показал соперникам оскорбительные жесты и был удален. Удален он и в Лиге Европы за поведение после финала турнира сезона 2022/23.

"Славия" как раз в лиге начала мощно, но ныне потеряла первое место. После двух ничьих подряд пришлось совершать камбек в Либереце с 0:2 на 3:2, а затем дожимать дома "Словацко" голами после 75-ой минуты. Индржих Трпишовски жалуется на травмы, говорит, что вынужден был играть по непривычной тактической схеме и игрой в последнем матче недоволен. Хотя доволен характером подопечных.

Моуриньо очень хвалит Трпишовски, разнообразие и мощь в атаке его команды. Хотя указывает, что против "Спарты" (1:1) играла иначе, чем обычно, от обороны, без мяча. Потому и спрашивает: "Какую "Славию" мы увидим в четверг"? Ясно, что более осторожную, чем обычно. Хотя и "Рома" - никак не любитель владения мячом. Тем более, как отмечает Моуриньо - когда нет Дибалы и Пеллегрини.

Быстрые контратаки станут главным козырем сегодня.

Последние матчи команд

Кадры

Дибала и Пеллегрини по-прежнему травмированы. Как и Ренату Саншеш, Абрахам, Кумбулла. Новый травмированный - Азмун. Против "Монцы" повреждение получил защитник Н"Дика. Хотя он вроде бы готов играть. Вернулся Льоренте, что позволит Кристанте вернуться в опорную зону. На флангах могут получить отдых Карсдорп и Спинаццола. Получит отдых первый вратарь Патрисиу.

Ромелу Лукаку забил за клуб семь голов в семи матчах, но затем против "Монцы" был гораздо менее опасен, чем обычно. Он пожелает компенсировать. Белотти или Эль-Шаарави (автор гола "Монце") сыграет с ним в атаке, и, похоже, больше атакеров взрослого состава в заявке не будет.

Трпишовски заявил, что у него все готовы, кроме опорника Шевчика. Но готовы к заявке и готовы к стартовому составу - разные вещи. Тренер всегда частично объявляет состав на пресс-конференции. Сейчас не удивил - американский опорник Дорли, нигерийский защитник Огбу, автор дубля проти "Днепра" Шранц. Капитан защитник Боржил и греческий норвежец 20-летний опорник Зафейрис возвращаются.

Должен выйти и форвард Хитил, благодаря дублю в ворота "Шерифа" признанный лучшим игроком всей Лиги Европы во втором туре.

Под вопросом более опытный норвежец Валлем.

Тарас Качараба в лиге дебютировал в сезоне лишь вот против "Словацко", а в заявку на групповой турнир Лиги Европы вообще не включен.

Обе команды играют с тремя центральными защитниками. А число опорников и игроков в атаке скорее зависит от травм и дисквалификаций.

"Рома": Свилар, Манчини, Льоренте, Н"Дика, Челик, Кристанте, Паредес, Ауар, Залевски, Лукаку, Эль-Шаарави

"Славия": Мандус, Масопуст, Холеш, Огбу, Дудера, Зафейрис, Дорли, Думитреску, Шранц, Хитил, Юречка

Цифры и факты

"Рома" и "Славия" встречались в Еврокубках УЕФА дважды. В сезоне 1995/96 в четвертьфинале Кубка УЕФА чехи победили дома со счетом 2:0, проиграли в гостях с тем же счетом, дополнительное время свели к счету 1:3 и в итоге победили итальянцев

В целом показатели "Ромы" против чешских команд в Еврокубках УЕФА - три победы, ничья и два поражения. Показатели "Славии" против итальянских - три победы, три ничьи и восемь поражений

"Рома" играла в финале Еврокубков в двух последних сезонах и как минимум в полуфинале в трех последних. "Славия" играла в четвертьфинале в двух из трех и в трех из пяти последних сезонов

В нынешнем сезоне "Славия" отыграла 19 матчей во всех турнирах. Результаты - 14 побед, четыре ничьи и одно поражение. Поражение ей нанесла украинская "Заря"

"Рома" выиграла четыре своих последних домашних матча во всех турнирах с общим счетом 14:0, а четыре последних во всех турнирах - с общим счетом 11:1

"Славия" пропускала в одном из пяти и в двух из восьми своих последних матчей во всех турнирах

Прогноз: Рома - Славия 1:0

Все в "Славии" говорят о сбывшейся мечте играть на таком стадионе против такой команды и тренера. Трпишовски говорит о матче уровня Лиги Чемпионов, называет "Стадио Олимпико" храмом футбола, а Моуриньо - легендой. А вот "Рома" думает скорее даже о выезде в лиге к "Интеру" в воскресенье, еще и страдает от травм и отсутствия тренера на скамье. И все же она дома, богаче, опытнее.

Не удивимся, если чехи отыграют очень прилично и даже создадут больше, чем итальянцы. Но ощущение, что римляне выцарапают свою победу. Возможно даже по сценарию матча против "Монцы".