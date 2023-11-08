Карабах – Байер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 09.11.2023

Лига Европы. Группа H. 4-й тур

Баку, Тофик Бахрамов

Карабах – Байер 22:00

Трансляция – Megogo

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Карабах

"Карабах" надеется с 8-й попытки наконец преодолеть групповой раунд Лиги Европы. Для этого у бессменного чемпиона Азербайджана хороший задел в виде двух побед в двух матчах против прямых конкурентов. Но три очка перевеса можно легко упустить в ответных играх с "Мольде" и "Хеккеном", потому хотя бы пункт в противостоянии с "Байером" мог бы сделать большую разницу.

Один из немногих факторов, который может сыграть на руку подопечным Гурбана Гурбанова – это их серия на домашнем поле. В еврокубках в Баку "Карабах" не уступал уже 13 поединков. Хотя есть негативный опыт встреч с немецкими коллективами: и "Айнтрахт" (0:2) и "Боруссия" Дортмунд (0:1) в своё время нужный результат на "Тофик Бахрамов" добывали.

Гурбанов в предстоящем матче не сможет рассчитывать на основного правого фулбека Матеуса Силву. Его место должен занять левша Торал Байрамов. Яссин Бензья начал первую игру против "Байера" в запасе, но после хет-трика на выходных может получить свой шанс с первых минут.

Байер

"Байер" пребывает на абсолютно другом уровне относительно большинства представителей Лиги Европы, но и к этому турниру Леверкузен относится вполне серьёзно. Всего безжалостные подопечные Хаби Алонсо выиграли 14 из стартовых 15 матчей сезона, и "Карабах" не выглядит соперником, способным нанести лидеру Бундеслиги первое фиаско в кампании.

Правда, в последнее время к стилю "Байеру" постепенно стали адаптироваться, и последние успехи уже не были столь однозначными, как в начале осени. Автобус "Фрайбурга" (2:1) взломали только за счёт гения Виртца. На выходных "Хоффенхайм" (2:3) напомнил о слабости вратарской линии в Леверкузене, и для победы понадобился эффектный дубль Гримальдо из неочевидных позиций.

Закрыть вопрос о выходе в плей-офф "Байеру" не поможет Одилон Коссуну. Его место справа в тройке защиты займёт Станишич. Также свой шанс с первых минут могут получить резервный кипер Коварж, агрессивный защитник Пьеро Инкапье, работяга опорной зоны Роберт Андрих, а также юркие десятки Амин Адли и Натан Телла.

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Ставки и коэффициенты

Ориентировочные составы

Карабах: Лунев – Байрамов, Гусейнов, Медина, Джафаргулиев – Ромао, Янкович – Андраде, Бензия, Зубир – Жуниньо

Байер: Коварж – Станишич, Та, Инкапье, Гримальдо – Андрих, Джака – Телла, Виртц, Адли – Гложек

Прогноз на матч Карабах – Байер от UA-Футбол

У "Карабаха" нет реальных шансов зацепиться за результат в этот четверг. Но доставить проблем обороне Леверкузена они могут. Особенно учитывая тот факт, что она будет резервной. Азербайджанцы забивали в каждом из матчей этого ЛЕ и запросто могут продлить серию даже против грозного оппонента. Ставка: победа "Байера" + обе забьют с коэффициентом 2.44.