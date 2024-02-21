Карабах - Брага. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 22.02.2024

Неделю назад азербайджанский коллектив удивил многих своей победой – 4:2. Подопечные Гурбанова играли максимально эффективно в нападении и заслуженно победили. Смогут ли португальцы сразиться за проход в следующий раунд Лиги Европы?

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Лига Европы

1/16 финала. Второй матч

22 февраля, 19:45. "Бакинский олимпийский стадион" (Баку)

"Карабах" - "Брага"

Трансляция - Мегого Футбол-14

Новости "Карабаха"

С отличным настроением хозяева подходят ко второму матчу 1/16 финала Лиги Европы. Немногие ожидали солидной победы неделю назад в Португалии, но коллектив Гурбанова удивил даже самых преданных болельщиков. Футболисты "Карабаха" не уступали в борьбе и при первой возможности доставляли мяч в заключительную треть поля. Стоит отметить эффективность команды в атаке, ведь из пяти ударов в створ – четыре стали голевыми. С лучшей стороны проявил себя Абделла Зубир, ставший лучшим игроком недели в Лиге Европы. 32-летний француз отличился двумя голами и отдал результативную передачу.

Отметим достаточно неплохие результаты "Карабаха" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы – четыре победы за семь матчей. Подопечные Гурбанова одиннадцать голов забили и одиннадцать пропустили. По словам главного тренера команды, сейчас его подопечным важно не впадать в эйфорию, ведь судьба двухматчевого противостояния еще не решена.

Новости "Браги"

Подопечные Жорже не радуют своих болельщиков игрой и результатами. В предыдущих трех матчах только одна победа и два разгромных поражения. После мощной оплеухи от "Карабаха" в домашнем противостоянии футболисты "Браги" смогли собраться и все же дожали девятую команду чемпионата "Фаренсе" - 2:1. Три очка позволили закрепиться на четвертом месте Примейры. Коллектив Жорже доминировал, но сам себе создал проблемы и имел все шансы снова не выиграть. Однако на 85-й минуте 19-летний хавбек Шер Ндур забил сверхважный гол.

"Брага" в нынешнем сезоне выступает нестабильно. Перед противостоянием со "Спортингом" продолжалась пятиматчевая беспроигрышная серия, затем две игры подряд провалили. В Баку гостям предстоит очень постараться, чтобы ликвидировать гандикап в два гола.

Личные встречи

Команды впервые между собой сыграли на прошлой неделе. В Браге футболисты "Карабаха" поставили на колени хозяев – 4:2. Ожидаем, что второе очное противостояние соперников будет также результативным и непредсказуемым.

Последние пять матчей "Браги" и "Карабаха"

Последние пять встреч хозяев

15:02. "Брага" - "Караба" 2:4 (Лига Европы)

11.02. "Сабах" - "Карабах" 3:3 (Чемпионат)

08.02. "Сабах" - "Карабах" 3:4 (Кубок)

03.02. "Сабаил" – "Карабах" 1:2 (Чемпионат)

30.01. "Сабах" - "Карабах" 1:7 (Кубок)

Последние пять встреч гостей

18.02. "Брага" – "Фаренсе" 2:1 (Чемпионат)

15.02. "Брага" - "Карабах" 2:4 (Лига Европы)

11.02. "Спортинг" - "Брага" 5:0 (Чемпионат)

04.02. "Брага" – Морейренсе 1:0 (Чемпионат)

31.01. "Брага" "Шавиш" 1:1 (Чемпионат)

Факты и цифры

"Брага" не смогла забить только в двух поединках из 13 прошедших во всех турнирах;

"Карабах" шестнадцать матчей подряд забивает;

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы "Карабах" дома проиграл только "Байеру" (0:1)

Ставки и коэффициенты на матч Карабах - Брага

Прогноз на матч от UA-Football

Гостям уже некуда отступать и чтобы сравнять счет в двухматчевом противостоянии им следует забивать минимум дважды. Ожидаем, что коллектив из Португалии с первых минут станет доминировать и создавать проблемы защите соперника. Безусловно, подопечным Гурбанова легко не будет и ничего не решено. Прогноз – индивидуальный тотал "Браги" более 1.5 (2.08).