Марсель - Шахтер. Анонс и прогноз матча 1/16 финала Лиги Европы на 22.02.2024

Завтра, 22-го февраля во Франции решится судьба единственного участника евровесны от Украины. Донецкий "Шахтер" посетит "Велодром", где ему будет противостоять "Марсель", который только вчера получил нового главного тренера. В первом матче в немецком Гамбурге французский и украинский коллективы выдали горячую ничью, обменявшись голами во втором тайме.

1/16 финала Лиги Европы сезона 2023/24

22.02.2024. Франция, Марсель. Стадион "Велодром".

Арбитр - Тобиас Штилер

Первый матч - 2:2 ("Фолькспаркштадион", Гамбург)

"Марсель" 22:00 "Шахтер"

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"Марсель": последние новости

На первый взгляд трудно анализировать команду, которая не провела ни одного матча под руководством нового наставника. С другой стороны, и анализировать нечего. На поле в Марселе выйдет та самая команда Дженнаро Гаттузо. Только вчера руководство действующего бронзового призера Лиги 1 отправило итальянского наставника в отставку.

Его место во главе "олимпийцев" заняла очень сомнительная кандидатура в лице Жана-Луи Гассе. Последним местом 70-летнего коуча была национальная сборная Кот-д'Ивуара, из которой Гассе был уволен после разгромного поражения в первом туре группового этапа последнего Кубка африканских наций. Самое интересное, что в итоге "слоны" выиграли тот трофей.

За 2 дня без особого тренировочного процесса просто физически невозможно что-то новое привнести или изменить в таком сложном механизме, как футбольная команда. Да, возможно, Гассе сумеет накачать своих новых подопечных психологически. Однако, последний опыт наставника заставляет очень сомневаться в подобном. Поэтому, "горнякам" вряд ли стоит ожидать чего-то нового от "Марселя".

Что касается последних игровых результатов "провансальцев", то здесь все очень плачевно. Последняя победа "Марселя" датирована аж 7-м днем января. И то, тогда команда Гаттузо лишь минимально сумела переиграть любительский коллектив в рамках 1/32 национального кубка. После этого, непременно в каждом поединке французы теряли очки. Впрочем, несмотря на такую катастрофическую статистику, и как показал первый очный матч с "Шахтером", "Марсель" имеет очень солидный подбор исполнителей и в отдельной встрече может нанести своему сопернику немало проблем.

Ориентировочный состав "Марселя": Лопес, Клосс, Жиго, Балерди, Мерлен, Луис Энрике, Харит, Кондогбия, Унахи, Мумбанья, Обамеянг.

"Шахтер": последние новости

В отличие от "провансальцев", "горняки" в этом году провели лишь один официальный матч. До этого были различные контрольные спарринги в рамках зимних тренировочных сборов, на результаты которых, конечно, ориентироваться не стоит.

"Шахтер" прибыл во Францию в полном боевом ростере. Марино Пушич будет иметь в своем распоряжении лучших из тех, кто сейчас есть в стане "горняков".

Первый поединок в Гамбурге показал, что донецкий коллектив может на равных играть с "олимпийцами". Тем не менее, на "Велодроме" однозначно будет тяжелее. Также стоит отметить фактор смены наставника в составе соперника. Это может сыграть, как на руку нашей команде, так и в пользу именно "Марселя".

Однако, все шансы у действующего чемпиона Украины есть. Тем более, "Шахтер" это уже показывал в прошлой кампании второго по значимости еврокубка, пройдя на этой же стадии другой французский клуб - "Ренн". Тогда "горняки" добыли путевку в следующий раунд в серии пенальти.

Во Франции "горнякам" нужно подтянуть организацию при игре в обороне, а свой гол впереди придет... Особенно, стоит сделать акцент на персоналиях, ибо как показала первая встреча, Обамеянг и компания могут создать опасный момент из ничего.

Ориентировочный состав "Шахтеря": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Зубков, Бондаренко, Судаков, Эгиналду, Сикан.

"Марсель" - "Шахтер". Личные встречи

"Олимпийцы" и "горняки" имеют очень небогатую историю очных противостояний. Французская и украинские команды встречались всего лишь три раза. Статистика полностью на стороне "Шахтеря". В историческом для донецкого клуба Кубке УЕФА в далеком 2009-м году "Шахтер", в то время под руководством Мирчи Луческу, дважды на стадии четвертьфиналов обыграл "провансальцев": 2:0 в Донецке и 2:1 - на выезде.

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"Марсель" - "Шахтер".Ставка и коэффициенты

"Марсель" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья - 1:1 (основное время). Проход "Шахтеря" в 1/8. На "Велодроме" донецкому коллективу будет значительно сложнее. Букмекеры не верят в "горняков" и отдают предпочтение именно "провансальцам". Тем не менее, мы оцениваем шансы обеих сторон как практически равные. Как минимум, на бумаге. Тем более огромной загадкой выглядит новая кандидатура на посту главного тренера "олимпийцев".